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- Hyderabad: హైదరాబాదీలకు హ్యాపీ న్యూస్.. ఇక రోడ్డు క్రాస్ చేయడానికి భయపడాల్సిన పనిలేదు
Hyderabad: హైదరాబాదీలకు హ్యాపీ న్యూస్.. ఇక రోడ్డు క్రాస్ చేయడానికి భయపడాల్సిన పనిలేదు
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకం పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. రోడ్డు క్రాస్ చేయాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కొత్త స్కైవాక్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ట్రాఫిక్ సమస్యకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారంగా కొత్త ప్రణాళిక
హైదరాబాద్ నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహన రద్దీ, పాదచారులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని నగరాభివృద్ధి సంస్థలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. రద్దీ కూడళ్లలో రోడ్డు దాటే సమయంలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని తగ్గించే లక్ష్యంతో ఆధునిక స్కైవాక్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మెట్రో స్టేషన్లు, బస్ స్టాప్లు, వ్యాపార కేంద్రాలను ఒకే మార్గంలో అనుసంధానించే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తున్నారు.
ఎల్బీనగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐకియా జంక్షన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి
నగరంలో అత్యధిక రద్దీ నమోదయ్యే ఎల్బీనగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐటీ కారిడార్లోని ఐకియా జంక్షన్లను తొలి దశలో అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రతి రోజు లక్షలాది వాహనాలు సంచరిస్తుండగా, వేలాది మంది పాదచారులు రోడ్లు దాటాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం మాత్రమే కాకుండా ప్రమాదాల అవకాశాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా ఆధునిక స్కైవాక్ల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి.
ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కోసం ఆధునిక వసతులు
కొత్తగా నిర్మించనున్న స్కైవాక్లలో సాధారణ నడక మార్గాలకే పరిమితం కాకుండా ఆధునిక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చిన్నారులతో వచ్చే కుటుంబాలకు సౌకర్యంగా ఉండేలా ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలాగే ఎండ, వర్షం ప్రభావం లేకుండా కవర్డ్ వాక్వేలను నిర్మించనున్నారు. దీంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు మరింత ప్రయోజనం
ఐటీ కారిడార్లో ప్రతిపాదించిన స్కైవాక్ ద్వారా రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ను మైండ్స్పేస్ ఐటీ పార్క్, ఐకియా పరిసర ప్రాంతాలతో అనుసంధానించేలా ప్రణాళిక రూపొందుతోంది. దీంతో మెట్రోలో వచ్చే ఉద్యోగులు రద్దీ రహదారులను దాటాల్సిన అవసరం లేకుండానే కార్యాలయాలకు చేరుకునే వీలుంటుంది. మరోవైపు దిల్సుఖ్నగర్లో నిర్మించనున్న స్కైవాక్ మెట్రో స్టేషన్, ఆర్టీసీ బస్ బే, సమీప నివాస ప్రాంతాలను కలుపుతుంది. ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రయాణికులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడనుంది.
ఇప్పటికే విజయవంతమైన ప్రాజెక్టుల స్ఫూర్తితో ముందడుగు
హైదరాబాద్లో పాదచారుల కోసం చేపట్టిన ఆధునిక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఇప్పటికే మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఉప్పల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన 360 డిగ్రీల ఎలివేటెడ్ వాక్వే ప్రజలను ఆకట్టుకోగా, మెహదీపట్నం స్కైవాక్ ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే సికింద్రాబాద్, జేఎన్టీయూ జంక్షన్లలో కూడా ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు అమలుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎల్బీనగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐకియా జంక్షన్లలో కొత్త స్కైవాక్లు నిర్మితమైతే నగర ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు తోడ్పడటంతో పాటు పాదచారుల భద్రత మరింత మెరుగుపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో హైదరాబాద్ను మరింత సురక్షితమైన, పాదచారులకు అనుకూలమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ ప్రాజెక్టులు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.