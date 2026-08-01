Treadmill: ఇది సామాన్యుడి ట్రెడ్మిల్.. ఇకపై ఎంచక్కా ఇంట్లోనే వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు
Treadmill: ట్రెడ్మిల్ అంటే ధనవంతుల ఇళ్లలోనే ఉంటాయనే ఆలోచనలో ఉంటాం. అయితే ప్రస్తుతం తక్కువ ధరకు కూడా ట్రెడ్మిల్స్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అమెజాన్లో ఓ ట్రెడ్మిల్పై ఏకంగా 68 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దాని పూర్తి వివరాలు.
చిన్న స్థలంలో సరిపోయే కాంపాక్ట్ డిజైన్
ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా జిమ్ కోసం స్థలం లేకపోయినా ఫికిట్ వాకింగ్ ప్యాడ్ నియో సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీని అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్ కారణంగా వాడిన తర్వాత సోఫా, బెడ్ లేదా టేబుల్ కింద సులభంగా స్టోర్ చేయొచ్చు. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ వీల్స్ ఉండటంతో ఒక గది నుంచి మరో గదికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకెళ్లొచ్చు. చిన్న అపార్ట్మెంట్లు, హోమ్ ఆఫీస్లు లేదా పరిమిత స్థలం ఉన్న ఇళ్లకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
శక్తివంతమైన మోటార్.. తక్కువ శబ్దంతో స్మూత్ పనితీరు
ఈ వాకింగ్ ప్యాడ్లో 3.5హెచ్పీ పీక్ పవర్, 1.75HP కంటిన్యూస్ పవర్ కలిగిన BLDC మోటార్ను అమర్చారు. ఇది రోజువారీ వాకింగ్కు అవసరమైన స్థిరమైన పనితీరును అందిస్తుంది. మోటార్ పనిచేసేటప్పుడు 60 డెసిబెల్స్ కంటే తక్కువ శబ్దం మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీంతో ఇంట్లో ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉదయం లేదా రాత్రి సమయంలో కూడా ప్రశాంతంగా వాకింగ్ చేయవచ్చు. మోటార్ తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో పాటు ఎక్కువకాలం మన్నికగా పనిచేసేలా రూపొందించారు. ఇక ఈ ట్రెడ్మిల్ ధర విషయానికొస్తే అమెజాన్లో దీని అసలు ధర రూ. 27,999గా ఉండగా ప్రస్తుతం ఏకంగా 68 శాతం డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ. 8999కే లభిస్తోంది.
బలమైన నిర్మాణం.. సురక్షితమైన వాకింగ్ అనుభవం
Fitkit Walking Pad Neo బలమైన స్టీల్ ఫ్రేమ్తో తయారైంది. ఇది గరిష్ఠంగా 120 కిలోల వరకు బరువును సపోర్ట్ చేయగలదు. ఇందులో ఉన్న షాక్ అబ్జార్ప్షన్ సిస్టమ్ వాకింగ్ సమయంలో మోకాళ్లు, కీళ్లపై పడే ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే యాంటీ-స్లిప్ రన్నింగ్ బెల్ట్ కారణంగా కాళ్లు జారిపడే ప్రమాదం తగ్గి మరింత భద్రతతో వ్యాయామం చేయవచ్చు. కంపెనీ సూచన ప్రకారం మీ ప్రస్తుత బరువుకంటే కనీసం 20 కిలోల ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న Walking Padను ఎంచుకోవడం మంచిది.
రిమోట్ కంట్రోల్, LED డిస్ప్లే, 2-లెవల్ ఇన్క్లైన్
ఈ Walking Padలో రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా 1 నుంచి 6 కిలోమీటర్ల వేగం వరకు సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. వ్యాయామం మధ్యలో వంగి బటన్లు నొక్కాల్సిన అవసరం ఉండదు. LED డిస్ప్లే ద్వారా స్పీడ్ వంటి వివరాలను సులభంగా గమనించవచ్చు. అలాగే 2-లెవల్ మాన్యువల్ ఇన్క్లైన్ సదుపాయం ఉండటంతో సాధారణ వాకింగ్తో పాటు కొద్దిగా కష్టమైన వర్కౌట్ అనుభవాన్ని కూడా పొందవచ్చు. అయితే ఇది ప్రధానంగా వాకింగ్ కోసం రూపొందించిన పరికరం మాత్రమే. రన్నింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తే వారంటీ వర్తించకపోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
వారంటీ, నిర్వహణలో పాటించాల్సిన సూచనలు
ఈ Walking Padను హోమ్ యూజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. తయారీ లోపాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్పై ఒక సంవత్సరం వారంటీ లభిస్తుంది. అయితే కంపెనీ సూచించినట్లుగా 2 KVA స్టెబిలైజర్తో ఉపయోగిస్తేనే వారంటీ వర్తిస్తుంది. 220-240V వోల్టేజ్లో వినియోగించడం మంచిదని సూచించింది. ఇందులో 96 x 37.2 సెం.మీ. పరిమాణంలో వాకింగ్ బెల్ట్ ఉండటంతో సౌకర్యవంతంగా నడవచ్చు. కంపెనీ పేర్కొన్న స్పీడ్, పనితీరు వంటి వివరాలు ప్రయోగశాల పరిస్థితుల్లో పరీక్షించినవి. వినియోగదారుడి బరువు, విద్యుత్ సరఫరా, గది ఉష్ణోగ్రత, ఉపయోగించే సమయం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి వాస్తవ పనితీరులో సుమారు 20 శాతం వరకు తేడా ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది.