Hyderabad: హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు కొత్త రూట్.. భారీగా తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం
Hyderabad: హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు వెళ్లే భక్తులకు సంగారెడ్డి మీదుగా మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది. NH-44పై ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పించుకుని తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు.
NH-44కు ప్రత్యామ్నాయంగా మరో మార్గం
హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు వెళ్లే భక్తులు సాధారణంగా మేడ్చల్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ మార్గం అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సెలవు రోజుల్లో వాహనాల సంఖ్య పెరగడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సంగారెడ్డి వైపు నుంచి బాసరకు చేరుకునే మార్గాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకోవచ్చు. ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ఇప్పుడు మరో అవకాశం లభించినట్లయింది.
సంగారెడ్డి మీదుగా బాసరకు ఎలా వెళ్లాలి?
కొత్త మార్గంలో ప్రయాణించాలనుకునేవారు హైదరాబాద్ నుంచి పటాన్చెరు వైపు వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి NH-161 హైవే మీదుగా సంగారెడ్డి, జోగిపేట, పిట్లం చేరుకోవాలి. అనంతరం NH-161BB రహదారిపైకి వెళ్లి మద్నూర్, బోధన్ మీదుగా బాసరకు చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గంలో రెండు జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. రహదారుల అనుసంధానం ద్వారా బాసరకు చేరుకునేందుకు ఇది మరో ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది.
ప్రయాణ దూరం ఎంత ఉంటుంది?
సంగారెడ్డి మార్గంలో హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు దూరం సుమారు 200 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా. అదే NH-44 మీదుగా ప్రయాణిస్తే సుమారు 220 నుంచి 230 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండు మార్గాలను పోల్చుకుంటే కొత్త రూట్లో దూరం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే మీరు హైదరాబాద్లోని ఏ ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరుతున్నారు? ఎంచుకున్న మార్గంలో రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? వంటి అంశాలను బట్టి ప్రయాణ దూరంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.
Medchal కాదు… Sangareddy మీదుగా ✅✅✅
హైదరాబాద్ నుంచి సంగారెడ్డి మీదుగా బాసరకు కొత్త రూట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది!
🛣️ Old Route (NH-44): Medchal – Kamareddy – Nizamabad – Basara
⏱️ 4.5–5 Hours
🛣️ New Route (NH-161BB): Patancheru – Sangareddy – Jogipet – Bodhan – Basara
⏱️ 3–4 Hours
అంటే దాదాపు 1–2 గంటల ప్రయాణ సమయం ఆదా!
#NH161BB #Telangana #SaiPlotify #Sangareddy #Mumbaihighway
— Sai Krishna Valeti (@SaiKris74425063) November 12, 2026
గంట నుంచి రెండు గంటల వరకు సమయం ఆదా!
కొత్త మార్గంలో సాధారణ ట్రాఫిక్ పరిస్థితులు ఉంటే సుమారు 3 నుంచి 4 గంటల్లో బాసరకు చేరుకోవచ్చని అంచనా. పాత NH-44 మార్గంలో మాత్రం ప్రయాణానికి 4.5 నుంచి 5 గంటల వరకు పడుతుంది. అంటే పరిస్థితులను బట్టి కొత్త మార్గంలో గంట నుంచి రెండు గంటల వరకు సమయం ఆదా కావచ్చు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇది అంచనా సమయం మాత్రమే. వాస్తవ ప్రయాణ సమయం వాహనాల రద్దీ, రహదారుల పరిస్థితులు, ప్రయాణ వేగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
బయలుదేరే ముందే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బాసర అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లేవారు ప్రయాణానికి ముందే రూట్ను నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. గూగుల్ మ్యాప్స్లో NH-44, సంగారెడ్డి మార్గాల్లో లైవ్ ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను పరిశీలించి అనుకూలమైన దారిని ఎంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా రహదారులపై మరమ్మతులు, మళ్లింపులు ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. ప్రయాణ సమయంలో అవసరమైన విరామాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగితే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే తక్కువ సమయంలో బాసర చేరుకుని జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోవచ్చు.