హైదరాబాద్కు 20 కి.మీల దూరంలో నీటిపై తేలియాడే కాటేజీలు.. ఇక మాల్దీవులతో పనేంటి?
Hyderabad: నీటిపై తేలియాడే కాటేజీలు, ప్రకృతి అందాల మధ్య హాయిగా సేదతీరడం. ఇలాంటి అనుభూతి పొందాలంటే ఎక్కడో మాల్దీవులకు వెళ్లాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ హైదరాబాద్కు అత్యంత చేరువలో కూడా ఇలాంటి అనుభూతి పొందొచ్చని మీకు తెలుసా.?
నర్సాపూర్ అడవుల్లో విలాసవంతమైన విడిది
హైదరాబాద్కు అతి సమీపంలో, ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరాలనుకునే వారికి ఒక అద్భుతమైన గమ్యస్థానం అందుబాటులో ఉంది. నర్సాపూర్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్క్, నర్సాపూర్ సరస్సు చెంతన మృగవని రిసార్ట్స్ వారు అత్యంత విలాసవంతంగా 'అనంకర రిసార్ట్సను నిర్మించారు. నగర కాలుష్యానికి దూరంగా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ప్రకృతి ఒడిలో అద్భుతమైన లొకేషన్
అనంకర రిసార్ట్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది ఒకవైపు నిర్మలమైన నర్సాపూర్ సరస్సు, మరోవైపు పచ్చని నర్సాపూర్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్క్ మధ్యలో ఉంది. చుట్టూ దట్టమైన చెట్లు, పక్షుల కిలకిలరావాల మధ్య ఈ రిసార్ట్ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతినిస్తుంది. తెలంగాణలోనే ప్రకృతి, లగ్జరీ కలగలిసిన అరుదైన ప్రదేశాల్లో ఇది ఒకటి.
ప్రైవేట్ పూల్ కాటేజీలు, వసతులు
పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం ఇక్కడ అత్యాధునిక వసతులు కల్పించారు.
ప్రైవేట్ పూల్ కాటేజీలు: తమకు మాత్రమే కేటాయించిన స్విమ్మింగ్ పూల్తో కూడిన విలాసవంతమైన కాటేజీలు ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణ.
ఎలిగెంట్ రూమ్స్: కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో కలిసి ఉండటానికి సౌకర్యవంతమైన గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వ్యూ పాయింట్స్: గది నుంచే సరస్సు అందాలను లేదా అడవి అందాలను వీక్షించేలా వీటిని డిజైన్ చేశారు.
సాహస క్రీడలు, వినోదం
కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాకుండా, ఉత్సాహంగా గడపాలనుకునే వారి కోసం ఇక్కడ అనేక రకాల యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి.
అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్: ట్రెక్కింగ్, ఫారెస్ట్ వాక్ వంటివి చేయవచ్చు.
ఫైన్ డైనింగ్: రుచికరమైన ఆహారాన్ని అందించే రెస్టారెంట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈవెంట్స్: పుట్టినరోజు వేడుకలు, పార్టీలు లేదా ఇతర వేడుకల కోసం ఇక్కడ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సమీపంలోని చూడదగ్గ ప్రదేశాలు
అనంకర రిసార్ట్లో స్టే చేస్తున్నప్పుడు మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్న మరికొన్ని ప్రదేశాలను కూడా సందర్శించవచ్చు:
నర్సాపూర్ సరస్సు: రిసార్ట్కు ఆనుకుని ఉండే ఈ లేక్ వద్ద ప్రశాంతంగా సమయం గడపవచ్చు.
నర్సాపూర్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్క్: ఇక్కడ ప్రకృతి వాకింగ్, ఫోటోగ్రఫీకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి.?
హైదరాబాద్ నగరం నుండి కేవలం ఒక గంట ప్రయాణంతో (సుమారు 50 కిలోమీటర్లు) మీరు ఈ రిసార్ట్కు చేరుకోవచ్చు. ఓఆర్ఆర్ నుంచి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. వీకెండ్ ట్రిప్స్ కోసం లేదా ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఇది ఒక ఉత్తమమైన రిట్రీట్. నగరానికి ఇంత దగ్గరలో ఇలాంటి ఫారెస్ట్ రిసార్ట్ ఉండటం పర్యాటకులకు పెద్ద వరం అని చెప్పవచ్చు.