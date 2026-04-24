హైదరాబాద్లో ఇక్కడ లస్సీ ఉంటది మామా.. అమృతం అంతే. 100 ఏళ్లుగా నడుస్తోన్న దుకాణం
Hyderabad: హైదరాబాద్లోని బేగంబజార్ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది రద్దీగా ఉండే వీధులు, హోల్సేల్ మార్కెట్లు. కానీ అదే బేగంబజార్లో ఒక తీపి జ్ఞాపకం, వందేళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఒక అద్భుతమైన రుచి ఉంది. అదే "బాలకిషన్ మిల్క్ భండార్".
నిజాంల కాలం నాటి తీపి జ్ఞాపకం: 100 ఏళ్ల ప్రస్థానం
బాలకిషన్ మిల్క్ భండార్ కేవలం ఒక పాల దుకాణం మాత్రమే కాదు, అది ఒక వారసత్వం. దాదాపు వంద ఏళ్ల క్రితం, నిజాంల పాలన కొనసాగుతున్న సమయంలో బాలకిషన్ అనే వ్యక్తి ఈ చిన్న దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పట్లో ఆయన దగ్గర వనరులు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నాణ్యమైన డైరీ ఉత్పత్తులను అందించాలనే సంకల్పం మాత్రం బలంగా ఉండేది. నేడు ఆయన మనవడు కమల్ యాదవ్ ఈ వారసత్వాన్ని మూడవ తరంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
చిక్కని 'మలై' రహస్యం: రుచి వెనుక ఉన్న సూత్రం
ఇక్కడ లస్సీ రుచి చూడటానికి నగరంలోని నలుమూలల నుంచి ప్రజలు వస్తుంటారు. దీని రుచి వెనుక ఉన్న రహస్యం చాలా సింపుల్ కానీ పవర్ఫుల్. స్వచ్ఛమైన పెరుగు, తగినంత చక్కెర, వీటన్నింటికీ మించి పైన వేసే చిక్కని మలై (మీగడ). "మా తాతగారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు.. లస్సీకి ప్రాణం ఆ మలైలోనే ఉంటుందని" అని కమల్ యాదవ్ గుర్తు చేసుకుంటారు. నేటికీ అదే పాత పద్ధతిలో, ఎటువంటి రసాయనాలు లేకుండా స్వచ్ఛంగా తయారు చేయడం వల్లే దీనికి ఇంత ఆదరణ లభిస్తోంది.
సామాన్యం.. కానీ అసామాన్యం!
ఈ దుకాణంలో ఎటువంటి ఆడంబరాలు ఉండవు. మెరిసిపోయే సోఫాలు లేదా ఏసీలు ఇక్కడ కనిపించవు. ఒక చిన్నపాటి గది, అవసరమైన పరికరాలు.. అంతే! కానీ అక్కడ లభించే లస్సీలో ఉండే 'ప్రేమ' మరెక్కడా దొరకదు. కమల్ యాదవ్ ఈ దుకాణంలోనే పెరిగారు. తన తాత లస్సీని ఎంత శ్రద్ధగా తయారు చేసేవారో చూస్తూ పెరిగిన ఆయన, నేటికీ అదే అంకితభావంతో వినియోగదారులకు సేవ చేస్తున్నారు.
తరాలు మారుతున్నా.. మారని అనుబంధం
బాలకిషన్ మిల్క్ భండార్కు వచ్చే కస్టమర్లు కేవలం కస్టమర్లు మాత్రమే కాదు, వారు ఈ కుటుంబంలో భాగం. దశాబ్దాలుగా ఇక్కడికి వస్తున్న రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఒకప్పుడు తండ్రితో కలిసి వచ్చిన వారు, ఇప్పుడు తమ మనవళ్లను తీసుకుని ఇక్కడికి రావడం విశేషం. బేగంబజార్కు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇక్కడ లస్సీ తాగడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఆత్మీయమైన పలకరింపులు, పాత జ్ఞాపకాల మధ్య ఇక్కడ లస్సీ తాగడం ఒక మధురమైన అనుభూతి.
విలువలే పునాదిగా..
"ఈ దుకాణాన్ని నడపడం అంటే కేవలం వ్యాపారం చేయడం కాదు, మా కుటుంబ చరిత్రను సజీవంగా ఉంచడం" అని గర్వంగా చెబుతారు కమల్ యాదవ్. నాణ్యత, నిజాయితీ, కస్టమర్ల పట్ల గౌరవం - ఈ మూడు సూత్రాలే ఈ దుకాణాన్ని వందేళ్లుగా నిలబెట్టాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం షాపు తెరిచినప్పుడు తన తాతగారి ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ, ప్రజల ముఖాల్లో కనిపించే సంతృప్తిలోనే తన విజయాన్ని వెతుక్కుంటున్నారు కమల్ యాదవ్. మొత్తం మీద ఎన్ని అత్యాధునిక కేఫ్లు, మాల్స్ వచ్చినా.. బేగంబజార్లోని 'బాలకిషన్ మిల్క్ భండార్' లస్సీకి ఇప్పటికీ ఆదరణ తగ్గకపోవడం దీని రుచి ఎలాంటిదో చెప్పేందుకు సాక్ష్యం. మరెందుకు ఆలస్యం ఓసారి మీరు కూడా ఈ లస్సీని టేస్ట్ చేసేయండి.