EV Car: 1520 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో సరికొత్త సంచలనం
EV Car: చైనా ఆటోమొబైల్ కంపెనీ చెరీ తన ప్రీమియం బ్రాండ్ ఎక్సీడ్ కింద కొత్త SUV అయిన Exeed EX7 ను పరిచయం చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెండు రకాల పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు
ఈ SUVలో వినియోగదారులకు రెండు రకాల పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు అందిస్తున్నారు. ఒకటి పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వర్షన్ కాగా, మరొకటి ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EREV). ఈ EREV వర్షన్లో బ్యాటరీతో పాటు ఒక చిన్న ఇంజిన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది నేరుగా వాహనాన్ని నడపదు కానీ అవసరమైనప్పుడు బ్యాటరీని చార్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీంతో ప్రయాణం మధ్యలో చార్జింగ్ అవసరం తగ్గి, దీర్ఘదూర ప్రయాణం సులభంగా మారుతుంది.
కొత్త బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత
ఈ కారులో ఉన్న మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఎలక్ట్రో-మెకానికల్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (EMB). సాధారణ కార్లలో కనిపించే హైడ్రాలిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్కు భిన్నంగా, ఇది పూర్తిగా ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో పనిచేస్తుంది. డ్రైవర్ బ్రేక్ వేస్తే, వెంటనే స్పందించి వేగంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల వాహన భద్రత మరింత పెరుగుతుంది. అలాగే డ్రైవింగ్ అనుభవం కూడా మెరుగవుతుంది. ఈ టెక్నాలజీ భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్లలో కనిపించే అవకాశం ఉంది.
డిజైన్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు
ఎక్సీడ్ ఈఎక్స్7ను ప్రీమియం SUVగా రూపొందించారు. వాహనం లోపల భాగం లగ్జరీ ఫీల్ ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. పెద్ద డిజిటల్ స్క్రీన్, ఆధునిక ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, సౌకర్యవంతమైన సీట్లు వంటి ఫీచర్లు అందులో ఉన్నాయి. అలాగే డ్రైవర్కు సహాయపడే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి డ్రైవింగ్ను మరింత సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి.
భవిష్యత్తు EV టెక్నాలజీకి దారి
ఈ SUVలో భవిష్యత్తులో సెమీ-సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీలను ఉపయోగించాలనే ప్రణాళిక కూడా ఉంది. ఈ బ్యాటరీలు ప్రస్తుతం వాడుతున్న లిథియం-ఐయాన్ బ్యాటరీలతో పోలిస్తే ఎక్కువ భద్రత, ఎక్కువ శక్తి నిల్వ సామర్థ్యం, ఎక్కువ ఆయుష్షు కలిగి ఉంటాయి. ఈ టెక్నాలజీ విస్తృతంగా ఉపయోగంలోకి వస్తే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, Exeed EX7 భవిష్యత్తు కార్లకు ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.