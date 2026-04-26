- Heat Wave: ఈ 4 గంటలు అస్సలు బయటకు రాకండి.. అధికారుల హెచ్చరిక. కానీ ఓ గుడ్ న్యూస్
Heat Wave: ఈ 4 గంటలు అస్సలు బయటకు రాకండి.. అధికారుల హెచ్చరిక. కానీ ఓ గుడ్ న్యూస్
Heat Wave: దేశవ్యాప్తంగా భానుడి ప్రతాపం కొనసాగుతోంది. ఎండలు ఓ రేంజ్లో దంచికొడుతున్నాయి. ఉదయం 8 గంటలకే బయటకు రావాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే వాతావరణ శాఖ ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఉత్తర, మధ్య, దక్షిణ భారత ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్లోని శ్రీగంగానగర్లో 44.5°C వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం పరిస్థితి ఎంత తీవ్రమైందో సూచిస్తోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే 4 నుంచి 5 డిగ్రీల వరకు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటం ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
హీట్వేవ్ ప్రభావం.. ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ?
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం జమ్మూ కశ్మీర్ నుంచి రాజస్థాన్ వరకు, అలాగే పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. మధ్య భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపించనుంది. తీర ప్రాంతాలు, తూర్పు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం వేడి తేమ కలిసి ఉక్కపోత పెరుగుతోంది. వాయువ్య భారతంలో కొన్ని రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్దగా మార్పు ఉండకపోయినా, తర్వాత క్రమంగా తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ సూచనలు
వాతావరణ శాఖ ప్రజలకు పలు జాగ్రత్తలు సూచించింది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల వరకు ఎండలో బయటకు వెళ్లకూడదు. శరీరానికి తగినంత నీరు అందేలా తరచూ నీళ్లు తాగాలి. తేలికపాటి, లూజ్గా ఉండే దుస్తులు ధరించడం మంచిది. శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసే పనులు ఈ సమయంలో నివారించాలి.
పిల్లలు, వృద్ధులు, అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముందస్తు వర్షాలపై ఆశలు
ఈసారి నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణ సమయం కంటే ముందుగానే దేశంలోకి ప్రవేశించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణంగా జూన్ 1న కేరళలోకి ప్రవేశించే వర్షాలు, ఈసారి మే మధ్య నాటికే ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో మంచి వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉండటంతో రైతులకు కొంత ఊరట లభించనుంది.
ఎల్నినో ప్రభావం.. వర్షాలపై ఎలా ఉంటుంది?
ఎల్నినో ప్రభావం ఈ ఏడాది కూడా కనిపించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రభావం ప్రధానంగా ఉత్తర భారతంపైనే ఉంటుందని అంచనా. దక్షిణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం వర్షాలు ఆశాజనకంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. హిందూ మహాసముద్రంలోని ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ పరిస్థితులు కూడా రుతుపవనాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అది అనుకూలంగా మారితే ఎల్నినో ప్రభావం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు వివరించారు.