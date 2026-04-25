EV Scooter: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 400 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో
EV Scooter: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో అన్ని ప్రముఖ సంస్థలు ఈ వాహనలు లాంచ్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా రేంజ్ ఇచ్చే స్కూటీలను లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఓ పవర్ ఫుల్ స్కూటీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
400 కిలోమీటర్ల రేంజ్తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో సింపుల్ ఎనర్జీ తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సింపుల్ అల్ట్రాను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్ ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 400 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్లగలదని కంపెనీ చెబుతోంది. సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఇంత ఎక్కువ రేంజ్ ఉండదు కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
ధర, బుకింగ్ వివరాలు
సింపుల్ అల్ట్రా స్కూటర్ ధర సుమారు రూ.2.35 లక్షలు (ఎక్స్షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఇది కొంచెం ఎక్కువ ధరగా అనిపించినా, అందులో లభించే ఫీచర్లు, రేంజ్ కారణంగా ఇది ప్రీమియం స్కూటర్గా చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే ఈ స్కూటర్కు బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో డెలివరీలు కూడా మొదలయ్యాయి. అంటే వినియోగదారులు ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసి ఉపయోగించుకోవచ్చు.
బ్యాటరీ, పనితీరు ఎలా ఉంది?
ఈ స్కూటర్లో 6.5kWh సామర్థ్యంతో పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇచ్చారు. ఈ బ్యాటరీ వల్లే స్కూటర్కు ఎక్కువ రేంజ్ లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్కూటర్ టాప్ స్పీడ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇది గంటకు సుమారు 115 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లగలదు. త్వరగా స్పీడ్ అందుకునే సామర్థ్యం ఉండటంతో నగరాల్లో, హైవేలపై కూడా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి.?
సింపుల్ అల్ట్రా ఫీచర్ల విషయంలో కూడా ముందుంది. ఇందులో పెద్ద టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇందులో స్పీడ్, బ్యాటరీ స్థాయి, నావిగేషన్ వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే మొబైల్తో కనెక్ట్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. రైడింగ్ మోడ్లు కూడా ఉంటాయి, వీటి ద్వారా అవసరానికి అనుగుణంగా బ్యాటరీ వినియోగం, పనితీరును మార్చుకోవచ్చు. భద్రత కోసం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇచ్చారు. ఇవి చెడు రోడ్లపై స్కూటర్ను స్థిరంగా నడిపేందుకు సహాయపడతాయి.
ఎవరికీ ఇది మంచి ఎంపిక?
రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఈ స్కూటర్ మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది. తరచూ ఛార్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలాకాలం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ రేంజ్, ఆధునిక ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి Simple Ultra మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో ఇది మంచి స్థానం సంపాదించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.