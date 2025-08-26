- Home
70 ఏళ్ల చరిత్ర, కేవలం గంటన్నరే ఓపెన్.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఇక్కడ పానీపూరి తినాల్సిందే.
70 ఏళ్ల చరిత్ర, కేవలం గంటన్నరే ఓపెన్.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఇక్కడ పానీపూరి తినాల్సిందే.
హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీ, హలీం మాత్రమే కాదు… రోడ్సైడ్ ఫుడ్కూ ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటి ఫుడ్లలో కాచిగూడలో ఉన్న భగవతి పానీపూరి స్టాల్ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. 70 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ పానిపూరీ సెంటర్ గురించి ఆసక్తికర విశేషాలు.
70 ఏళ్ల చరిత్ర
1950లలో ఒక చిన్న కుటుంబ వ్యాపారంగా ప్రారంభమైన ఈ పానీపూరి స్టాల్కి ఇప్పుడు మూడు తరాలు కస్టమర్లుగా వస్తున్నాయి. రుచి మాత్రం మారలేదు. ఆ టేస్ట్ని మళ్లీ మళ్లీ అనుభవించాలనే కోరికతో దూరం నుంచీ వచ్చి ఇక్కడ తింటారు.
గంటన్నరపాటు మాత్రమే ఓపెన్
ఈ స్టాల్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6.30 వరకు మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది. కేవలం గంటన్నర సమయం ఉన్నా కూడా ఆ సమయంలో రోడ్డంతా జనంతో నిండిపోతుంది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కుటుంబాలు… అందరూ ఒకే లైన్లో నిలబడి తమ వంతు కోసం ఆతృతగా వేచి ఉంటారు.
సింపుల్ మెను – లెజెండరీ టేస్ట్
ఇక్కడ మెనూ చాలా చిన్నదే కానీ రుచి మాత్రం అదిరిపోయేలా ఉంటుంది.
పానీపూరి – రూ. 20
రఘడా పూరి – రూ. 30
క్రిస్పీ పూరీలు, స్పైసీ మసాలా, ట్యాంగీ పానీ కలిసినపుడు వచ్చే ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా ఉంటుందని ఇక్కడికి వచ్చే వారు అంటుంటారు. రఘడా పూరిలో ఉండే వేడివేడి శనగ మిశ్రమం మరీ ఎక్కువ క్రేజ్ తెచ్చిపెడుతుంది.
కేవలం ఫుడ్ కాదు – జ్ఞాపకాలు కూడా
భగవతి పానీపూరి స్టాల్కి వస్తే కేవలం తినడమే కాదు… చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు కూడా మళ్లీ గుర్తొస్తాయని చాలా మంది చెబుతారు – “మేము చిన్నప్పుడు తిన్న రుచి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది” అని. మూడు తరాలుగా ఒకే రుచి కొనసాగుతుండడం ఈ స్టాల్కి ప్రత్యేకత.
కాచిగూడకు వెళ్తే తప్పక ట్రై చేయండి
నేటి రోజుల్లో కొత్త కేఫేలు, రెస్టారెంట్లు ఎన్ని వచ్చినా… ఈ పానీపూరి స్టాల్కి ఉన్న క్రేజ్ తగ్గలేదు. తక్కువ ధరలో, అదిరిపోయే రుచితో అందించే ఈ చాట్ జాయింట్ హైదరాబాద్ క్లాసిక్ గా నిలిచిపోయింది. కాబట్టి మీకు పానీపూరి అంటే ఇష్టం అయితే సాయంత్రం 5 నుంచి 6.30 మధ్య కాచిగూడ వెళ్లి ఒకసారి ట్రై చేయండి.