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- ReNote Air: చేతితో రాసే నోట్స్ను డిజిటల్గా మార్చే స్మార్ట్ నోట్బుక్.. ధర కూడా తక్కువే
ReNote Air: చేతితో రాసే నోట్స్ను డిజిటల్గా మార్చే స్మార్ట్ నోట్బుక్.. ధర కూడా తక్కువే
ReNote Air: నోట్స్ రాసుకోవడం, వాటిని ఫోన్లో భద్రపరచడం, అవసరమైనప్పుడు మళ్లీ వెతికి తీసుకోవడం వంటి పనులను సులభం చేసే స్మార్ట్ నోట్బుక్ ReNote Air. ఇందులో సాధారణ నోట్బుక్లా చేతితో రాసిన టెక్ట్స్ డిజిటల్ టెక్ట్స్గా మారుతుంది.
చేతితో రాసి డిజిటల్ నోట్స్గా మార్చుకోవచ్చు
ReNote Airలో సాధారణ నోట్బుక్లో రాసినట్లుగానే పెన్నుతో రాసుకోవచ్చు. ఇందులో మొత్తం 48 పేజీలు ఉంటాయి. రాసిన నోట్స్ను ReNote యాప్ సాయంతో డిజిటల్ రూపంలోకి మార్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీటింగ్లో ముఖ్యమైన విషయాలను రాసుకున్నా, చదువుకునేటప్పుడు పాయింట్లు నోట్ చేసుకున్నా వాటిని తర్వాత ఫోన్లో భద్రపరుచుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రతి విషయాన్ని మళ్లీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఈ ప్రొడక్ట్ ధర విషయానికొస్తే.. అమెజాన్లో దీని అసలు ధర రూ. 3,998 కాగా 58 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 1274కి లభిస్తోంది.
AI సాయంతో నోట్స్లో మార్పులు
ఈ నోట్బుక్కు సంబంధించిన ReNote AI యాప్లో కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత సదుపాయాలు ఉన్నాయి. చేతిరాతను డిజిటల్ టెక్స్ట్గా మార్చిన తర్వాత అందులోని స్పెల్లింగ్ తప్పులను గుర్తించడం, వ్యాకరణ దోషాలను సరిచేయడం వంటి పనులు చేయవచ్చు. అలాగే పెద్ద నోట్స్ను చదివి, అందులోని ముఖ్యమైన విషయాలను సంక్షిప్తంగా సారాంశం రూపంలో పొందవచ్చు. ఇతర భాషల్లోకి అనువదించడం, నోట్స్ను క్రమబద్ధంగా అమర్చడం, అవసరమైన సమాచారాన్ని వెతకడం వంటి సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఫీచర్ల పనితీరు యాప్, భాష, అందుబాటులో ఉన్న AI సేవలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మనం గీసిన బొమ్మలను డిజిటల్ చిత్రాలుగా మార్చుకోవచ్చు
ReNote Airలో మరో ఆసక్తికరమైన సదుపాయం స్కెచ్ను డిజిటల్ చిత్రంగా మార్చడం. నోట్బుక్లో చేతితో గీసిన బొమ్మలు, డిజైన్లు, నమూనాలను యాప్ సాయంతో డిజిటల్ చిత్రాలుగా మార్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక ఇంటి నమూనాను గీసినా, కొత్త ఉత్పత్తికి సంబంధించిన డిజైన్ రూపొందించినా దాన్ని మరింత స్పష్టమైన డిజిటల్ చిత్రంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం డిజైనర్లు, విద్యార్థులు, సృజనాత్మక పనులు చేసే వారికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే డిజిటల్ చిత్రంగా మారే నాణ్యత యాప్లోని ఫీచర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
క్లౌడ్లో నోట్స్ భద్రపరుచుకునే సదుపాయం
నోట్బుక్లో రాసిన విషయాలను స్కాన్ చేసి ReNote Cloudలో భద్రపరుచుకోవచ్చు. దీంతో నోట్బుక్ను ఎప్పుడూ వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, సేవ్ చేసిన నోట్స్ను ఫోన్లో తిరిగి చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు స్మార్ట్ సెర్చ్ ద్వారా పాత నోట్స్లోని సమాచారాన్ని వెతకవచ్చు. ఈ నోట్బుక్కు iOS, Android ఫోన్లలో పనిచేసే యాప్ అందుబాటులో ఉందని ఉత్పత్తి వివరాలు పేర్కొంటున్నాయి. క్లౌడ్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించాలంటే ఇంటర్నెట్, యాప్ అనుమతులు అవసరం కావచ్చు. అలాగే ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని భద్రపరిచే ముందు క్లౌడ్ స్టోరేజ్, గోప్యతా విధానాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
నీటిని తట్టుకునే డిజైన్
ReNote Air నోట్బుక్ను తిరిగి ఉపయోగించుకునేలా రూపొందించారు. ఇందులో నీటిని తట్టుకునే లక్షణం ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఇది పూర్తిగా నీటిలో ముంచినా పాడవదని భావించకూడదు. ఈ ప్రొడక్ట్తో పాటు Pilot FriXion పెన్, రాసిన విషయాలను తుడిచేందుకు ఉపయోగించే క్లాత్ కూడా లభిస్తాయి. అంటే నోట్బుక్లోని రాసిన విషయాలను తుడిచి, మళ్లీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ నోట్బుక్ A5 పరిమాణంలో ఉంటుంది. దీని కొలతలు 21 × 16 × 3 సెంటీమీటర్లు. మొత్తం 48 పేజీలు ఉంటాయి. ఉత్పత్తి వివరాల ప్రకారం, దీనితో పాటు యాప్కు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్లో ఏయే AI ఫీచర్లు ఉంటాయి, వాటికి వినియోగ పరిమితులు ఉన్నాయా అనే విషయాలను కొనుగోలు చేసే ముందు తెలుసుకోవాలి.