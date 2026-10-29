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- JioHome Plans : జియో 3-in-1 ఆఫర్.. ఒకే రీఛార్జ్తో వైఫై, 1000 టీవీ ఛానల్స్, 12 ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్
JioHome Plans : జియో 3-in-1 ఆఫర్.. ఒకే రీఛార్జ్తో వైఫై, 1000 టీవీ ఛానల్స్, 12 ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్
మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్, టీవీ, ఓటీటీ యాప్స్ కోసం విడివిడిగా డబ్బులు కడుతున్నారా? అయితే రిలయన్స్ జియో తీసుకొచ్చిన JioHome ప్లాన్స్తో ఈ మూడు సర్వీసులను ఒకే కనెక్షన్పై పొందే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ప్లాన్ ఫుల్ డిటెయిల్స్ ఇక్కడ చూద్దాం.
జియోహోమ్ 3-in-1 ప్లాన్
ఇంట్లో ఇంటర్నెట్, టీవీ, ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ల కోసం చాలా కుటుంబాలు విడివిడిగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తుంటాయి. దీనికి చెక్ పెడుతూ రిలయన్స్ జియో 'జియోహోమ్' (JioHome) ప్లాన్లను తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్లలో వైఫై, లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్, ఓటీటీ యాప్స్ను ఒకే ప్యాక్లో పొందొచ్చు.
జియో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ప్రకారం.. JioHome సర్వీసులో 1,000కి పైగా టీవీ ఛానెల్స్, 200కి పైగా హెచ్డీ ఛానెల్స్ వస్తాయి. అయితే అన్ని ప్లాన్లలోనూ ఈ మూడు సర్వీసులు వస్తాయని అనుకోవద్దు. కేవలం టీవీ లేదా వైఫై లేదా ఓటిటి మాత్రమే లభించే రీచార్జ్ ప్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి… ఈ మూడూ కలిపి లభించే ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
టీవీ మాత్రమే చూసేవారికి రూ.400 ప్లాన్..
వైఫై, టీవీ, ఓటీటీ మూడూ కలిపి వచ్చే ప్లాన్ల ధర కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు, కేవలం టీవీ ఛానెల్స్ మాత్రమే చాలు అనుకునేవారికి ఈ JioHome TV ప్లాన్ బాగా సెట్ అవుతుంది. దీనికి నెలకు సగటున రూ.400 ఖర్చవుతుంది.
ఈ ప్లాన్ ఐదు నెలల ఫీజు రూ.2,000 ఉంది… అంటే నెలకు సగటున రూ.400 పడుతుందన్నమాట. ఇందులో 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్, 200కి పైగా హెచ్డీ ఛానెల్స్తో పాటు 15కు పైగా ప్రాంతీయ భాషల ప్రోగ్రామ్స్ చూడొచ్చు.
అర్హత ఉన్న కొత్త కస్టమర్లకు 12 ఓటీటీ యాప్స్తో కూడిన వెల్కమ్ ఆఫర్ కూడా దక్కుతుంది. ఈ టీవీ సర్వీస్ వాడటానికి ఇంటర్నెట్ లేదా వైఫై కనెక్షన్ తప్పనిసరి కాదు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సెట్-టాప్ బాక్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఇప్పటికే వేరే ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నవాళ్లు లేదా కేవలం టీవీ మాత్రమే కావాలనుకునేవాళ్లు ఈ ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు.
వైఫై మాత్రమే కావాలనుకునే వారికి ప్లాన్స్ ఏంటి?
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, వీడియోలు చూడటం లేదా ఇంట్లో చాలా డివైజ్లు కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం జియో ప్రత్యేకంగా వైఫై ప్లాన్లను కూడా అందిస్తోంది. అధికారిక JioHome వివరాల ప్రకారం.. 30 Mbps స్పీడ్తో ఐదు నెలల ప్లాన్ ధర రూ.2,200. అంటే నెలకు సగటున రూ.440 పడుతుంది. అదే 100 Mbps స్పీడ్ ప్లాన్ ఐదు నెలలకు రూ.3,000 అవుతుంది. దీనికి నెలకు సగటున రూ.600 ఖర్చవుతుంది. ఈ ధరలు జియో ప్రకటించిన వివరాల ఆధారంగా ఉన్నాయి.
అయితే సర్వీస్ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతం, కొత్త కనెక్షన్ అర్హతలను బట్టి ఇవి మారొచ్చు. ఇవి కేవలం వైఫై ప్లాన్లు కాబట్ట వీటిలో లైవ్ టీవీ, ఓటీటీ సర్వీసులు ఉచితంగా వస్తాయని అనుకోవద్దు. కొత్త కనెక్షన్ తీసుకునే ముందు మీ ఏరియాలో జియో సర్వీస్ ఉందా లేదా, ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జీలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ముందే చెక్ చేసుకోవాలి.
వైఫై, టీవీ, ఓటీటీ.. మూడూ ఒకే ప్లాన్లో
మూడు సర్వీసులు ఒకేసారి కావాలనుకునే వారి కోసం జియో 3-in-1 ప్లాన్లను తీసుకొచ్చింది. 30 Mbps స్పీడ్తో వచ్చే రూ.2,222 ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ నాలుగు నెలలు. అంటే నెలకు సుమారు రూ.555 ఖర్చవుతుంది. ఇక 100 Mbps స్పీడ్తో వచ్చే రూ.2,122 ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ మూడు నెలలు. దీనికి నెలకు సగటున రూ.707 పడుతుంది. ఈ ప్లాన్లలో వైఫై ఇంటర్నెట్, 1,000కి పైగా టీవీ ఛానెల్స్, 12కు పైగా ఓటీటీ యాప్స్ వస్తాయి.
అయితే రూ.2,122 ప్లాన్తో వచ్చే అదనపు ఒక నెల ఉచిత ఆఫర్ కేవలం ఎంపిక చేసిన కొత్త కస్టమర్లకు లేదా కొన్ని అపార్ట్మెంట్లకు మాత్రమే వర్తించవచ్చు. రూ.2,222 ప్లాన్కు వచ్చే అదనపు వ్యాలిడిటీ కూడా ఆఫర్ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లాన్ ధర, వ్యాలిడిటీ, ఉచిత నెల ఆఫర్ల విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వివరాలు సరిచూసుకోవాలి.
JioHome ప్లాన్ను ఎలా తీసుకోవాలి?
ముందుగా జియో అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.jio.com/jiohome/ లేదా MyJio యాప్ ఓపెన్ చేసి JioHome ప్లాన్స్ సెక్షన్కు వెళ్లాలి. మీ ఏరియాలో జియో ఫైబర్ లేదా ఎయిర్ఫైబర్ సర్వీస్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని.. టీవీ మాత్రమే, వైఫై మాత్రమే లేదా మూడూ కలిపి ఉన్న ప్లాన్ను ఎంచుకోవచ్చు. కొత్త కనెక్షన్ అప్లికేషన్లో వివరాలు ఇచ్చి పేమెంట్ చేయాలి. మీ అడ్రస్, ఎంచుకున్న ప్లాన్ను బట్టి ఇన్స్టాలేషన్, డివైజ్లు, ఆఫర్ అర్హతలు మారతాయి.
వార్షిక ప్లాన్లకు ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుందని జియో వెబ్సైట్ చెబుతోంది… కానీ ఇది అన్ని ప్లాన్లకూ వర్తిస్తుందని అనుకోవద్దు. ఇంట్లో మూడు సర్వీసులు వాడేవారికి ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి JioHome బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే రీఛార్జ్ చేసే ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రస్తుత ధరలు, ఆఫర్ వ్యాలిడిటీ, మీ ఏరియాలో సర్వీస్ ఉందో లేదో కచ్చితంగా చెక్ చేసుకోండి.