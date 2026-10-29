Aadhaar Card: కేవలం 1 నిమిషంలో సులభంగా ఆధార్ కార్డ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో తెలుసా?
Aadhaar Card: కేవలం 1 నిమిషంలో సులభంగా ఆధార్ కార్డ్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ-ఆధార్ కార్డ్ను ఆన్లైన్లో ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే పూర్తి ప్రాసెస్ మీకోసం.
ఆధార్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేయడం ఇంత ఈజీనా? వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ ట్రై చేయండి
ఈ రోజుల్లో ఏ చిన్న పని కావాలన్నా ఆధార్ కార్డ్ తప్పనిసరి అయిపోయింది. ప్రభుత్వ పథకాల నుంచి బ్యాంక్ ఖాతా తెరవడం వరకు ప్రతి దానికి ఆధార్ కార్డ్ చాలా ముఖ్యం. అయితే ప్రతిసారీ మన వద్ద ఒరిజినల్ ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డ్ ఉండాలని లేదు.
కొన్నిసార్లు మనం దాన్ని ఇంట్లోనే మరిచిపోతుంటాం. అలాంటి సమయంలో ఈ-ఆధార్ మీకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఈ-ఆధార్ను ఆన్లైన్ ద్వారా చాలా ఈజీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకుందాం.
ఈ-ఆధార్ అంటే ఏమిటి?
ఈ-ఆధార్ అనేది మీ ఒరిజినల్ ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డ్ డిజిటల్ రూపం. మీ జేబులో ఎల్లప్పుడూ కార్డ్ పెట్టుకుని తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని మీరు పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్ను నియంత్రించే అధికారిక సంస్థ UIDAI ఈ ఈ-ఆధార్ను జారీ చేస్తుంది. ఇందులో మీ పేరు, చిరునామా, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలతో పాటు సురక్షితమైన క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది.
డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలి?
ఈ-ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మీకు పెద్దగా ఏమీ అవసరం లేదు. మీ ఆధార్ నంబర్, ఎన్రోల్మెంట్ ఐడీ లేదా వర్చువల్ ఐడీ వీటిలో ఏదో ఒకటి మీ వద్ద ఉంటే సరిపోతుంది. వీటితో పాటు ఆధార్ కార్డుకు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి. ఎందుకంటే వెరిఫికేషన్ కోసం ఆ నంబర్కే సురక్షితమైన ఓటీపీ వస్తుంది.
ఈ-ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం
మీరు ఈ-ఆధార్ను చాలా వేగంగా కేవలం ఒక నిమిషంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇలా వుంటుంది..
• స్టెప్ 1: ముందుగా UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లాలి.
• స్టెప్ 2: అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ‘డౌన్లోడ్ ఆధార్’ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
• స్టెప్ 3: ఇప్పుడు మీ ఆధార్ నంబర్, ఎన్రోల్మెంట్ ఐడీ లేదా వర్చువల్ ఐడీ లలో ఏదో ఒకటి నమోదు చేయాలి.
• స్టెప్ 4: స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న క్యాప్చా కోడ్ను సరిగ్గా ఎంటర్ చేయాలి.
• స్టెప్ 5: ఆ తర్వాత ‘సెండ్ ఓటీపీ’ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
• స్టెప్ 6: మీ ఆధార్తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని వెబ్సైట్లో ఎంటర్ చేయాలి.
• స్టెప్ 7: ప్రాసెస్ పూర్తి కాగానే మీ ఈ-ఆధార్ పీడీఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
ఈ-ఆధార్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది?
ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఈ-ఆధార్ కార్డ్ మీ సాధారణ ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డ్తో సమానంగా అన్ని చోట్లా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇది డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉండటం వల్ల ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. మొబైల్లోని ఫైల్స్ ఆప్షన్లో ఈ పీడీఎఫ్ జాగ్రత్తగా స్టోర్ అవుతుంది. అత్యవసర సమయాల్లో లేదా సర్కారీ పనుల్లో ఈ డిజిటల్ కాపీని చూపించి మీ పనిని వేగంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
మీ ఫోన్లోనే సురక్షితంగా సేవ్ చేసుకోండి
ఆధార్ కార్డ్ కాపీ ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండటం చాలా అవసరం. UIDAI అందించే ఈ సదుపాయం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ సెకన్లలో తమ ఆధార్ను పొందవచ్చు. కాబట్టి మీ వద్ద ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డ్ లేకపోయినా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే UIDAI వెబ్సైట్కి వెళ్లి పైన చెప్పిన స్టెప్స్ ఫాలో అయి మీ ఈ-ఆధార్ కార్డ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.