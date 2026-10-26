టీవీ స్క్రీన్ను సురక్షితంగా క్లీన్ చేయడానికి, ముందుగా టీవీని ఆఫ్ చేయండి. అది పూర్తిగా చల్లబడిన తర్వాతే శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించండి.
టీవీపై ఉన్న దుమ్మును తుడిచేందుకు మెత్తగా, పొడిగా ఉండే మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ను మాత్రమే వాడండి. దీనివల్ల స్క్రీన్పై ఎలాంటి గీతలు పడవు.
స్క్రీన్పై వేలిముద్రలు లేదా మరకలు ఉంటే, ఆ క్లాత్ను కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీటితో తడిపి నెమ్మదిగా తుడవండి.
ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటుంది. టీవీ స్క్రీన్పై నేరుగా నీటిని లేదా క్లీనర్ను ఎప్పుడూ స్ప్రే చేయకూడదు.
ఇలా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో శుభ్రం చేయడం వల్ల మీ టీవీ ఎక్కువ కాలం సురక్షితంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పటికీ కొత్తదానిలా మెరుస్తూనే ఉంటుంది.
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