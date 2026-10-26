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మీ టీవీ డిస్‌ప్లే పాడవకుండా ఎలా క్లీన్ చేయాలో తెలుసా?

technology Oct 26 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:pexels.com
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టీవీ స్క్రీన్ క్లీనింగ్

టీవీ స్క్రీన్‌ను సురక్షితంగా క్లీన్ చేయడానికి, ముందుగా టీవీని ఆఫ్ చేయండి. అది పూర్తిగా చల్లబడిన తర్వాతే శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించండి.

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దుమ్మును తొలగించండి

టీవీపై ఉన్న దుమ్మును తుడిచేందుకు మెత్తగా, పొడిగా ఉండే మైక్రోఫైబర్ క్లాత్‌ను మాత్రమే వాడండి. దీనివల్ల స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి గీతలు పడవు.

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నెమ్మదిగా తుడవండి

స్క్రీన్‌పై వేలిముద్రలు లేదా మరకలు ఉంటే, ఆ క్లాత్‌ను కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీటితో తడిపి నెమ్మదిగా తుడవండి.

Image credits: Gemini AI
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గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం

ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటుంది. టీవీ స్క్రీన్‌పై నేరుగా నీటిని లేదా క్లీనర్‌ను ఎప్పుడూ స్ప్రే చేయకూడదు.

Image credits: Gemini AI
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టీవీ ఎక్కువ కాలం మన్నిక

ఇలా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్‌తో శుభ్రం చేయడం వల్ల మీ టీవీ ఎక్కువ కాలం సురక్షితంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పటికీ కొత్తదానిలా మెరుస్తూనే ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI

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