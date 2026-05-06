iPhone Price Drop : ఐఫోన్ ధరలు భారీగా తగ్గింపు.. 1,34,900 ఫోన్ కేవలం 1,09,900 కే, ఏకంగా 25 వేల డిస్కౌంట్..!
ఫ్లిప్కార్ట్ సమ్మర్ సేల్లో యాపిల్ ఐఫోన్లు భారీ డిస్కౌంట్ తో లభించనున్నాయి. మే 9న ప్రారంభమయ్యే ఈ సేల్లో ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 15 సిరీస్లతో పాటు ఇతర మోడళ్లు కూడా తగ్గింపు ధరల్లో రానున్నాయి. ఏ ఫోన్ పై ఎంత తగ్గుతుందో తెలుసా..?
ప్లిప్ కార్ట్ సమ్మర్ సేల్ 2026
Flipkart Summer Sale 2026 : ఫ్లిప్కార్ట్ తన సమ్మర్ సేల్లో యాపిల్ ఐఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ మే 9న అంటే ఈ శనివారం మొదలవుతుంది. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ మెంబర్లకు 24 గంటల ముందే (మే 8, శుక్రవారం) నుంచే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, హోమ్ అప్లయెన్సెస్ వంటి ఎన్నో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా యాపిల్ ఐఫోన్లపై అయితే వేలల్లో డిస్కౌంట్ లభించనుంది.
ఐఫోన్లపై ఫ్లిప్కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్లు
ఈ సేల్లో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నది ఐఫోన్ 17. 2025 సెప్టెంబర్లో ఇండియాలో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్ 256 జీబీ మోడల్ ప్రస్తుత ధర రూ.82,900. అయితే సేల్ సమయంలో ఇది కేవలం రూ.71,999కే లభించనుంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి ఈ ధరకు దక్కించుకోవచ్చు. ఇదే అత్యల్ప ధర కావడం విశేషం.
ఇక ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ కొనాలనుకునే వారి కోసం ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ కూడా బెస్ట్ ఆఫర్లతో వస్తున్నాయి. వీటి 256 జీబీ వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ.1,34,900, రూ.1,49,900 కాగా, సేల్లో కేవలం రూ.1,09,900, రూ.1,24,900కే లభించనున్నాయి. అంటే రూ.20,000 పైగా ధర తగ్గుతుందన్నమాట.
పాత ఐఫోన్ మోడళ్లపై కూడా డిస్కౌంట్లు
వీటితో పాటు లాంచ్ అయిన ఐఫోన్ ఎయిర్ ధర రూ.1,19,900 నుంచి రూ.95,900కి తగ్గింది. కొత్తగా వచ్చిన ఐఫోన్ 17ఇ రూ.60,900కి అందుబాటులో ఉంది. దీని లాంచ్ ధర రూ.64,900 కావడం గమనార్హం. ఓల్డ్ మోడల్ ఐఫోన్లపై కూడా భారీ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. ఐఫోన్ 16 ధర రూ.69,900 నుంచి రూ.58,900కి తగ్గగా, ఐఫోన్ 16 ప్లస్ రూ.73,900కి లభిస్తుంది.
ఇక ఇప్పటికే ఉత్పత్తి నిలిపివేసిన ఐఫోన్ 15 ఇప్పుడు రూ.51,900కే దొరుకుతుంది. ఐఫోన్ 16ఇ మోడల్ రూ.55,900 ధరకు అమ్మకానికి రానుంది. అయితే ఈ డిస్కౌంట్లు స్టాక్ లభ్యత, బ్యాంక్ ఆఫర్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి, కస్టమర్లు ముందుగానే సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది. కొత్త ఐఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఈ సేల్ ఒక మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు.