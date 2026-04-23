Telugu

పాకిస్తాన్‌లో iPhone 17 ధర ఎంతో తెలుసా...?

feature Apr 23 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
ధర ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్కే

యాపిల్ ఐఫోన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లుగా గుర్తింపు పొందాయి. ప్రతీ కొత్త మోడల్ లాంచ్ అయినప్పుడు దాని ధరపై పెద్ద చర్చే జరుగుతుంది.

Image credits: Getty
పన్నులు, సుంకాల మోత

ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో పన్నులు, దిగుమతి సుంకాల కారణంగా ఐఫోన్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయి.

Image credits: Getty
ధర ఎంతో ఊహించగలరా?

మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, అక్కడ ఐఫోన్ 17 ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని మీకు కూడా ఆసక్తిగా ఉంది కదూ..?

Image credits: Getty
ఇదీ అసలు ధర

పాకిస్తాన్‌లో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 3,25,000 నుంచి 4,84,499 పాకిస్తానీ రూపాయల (PKR) మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

Image credits: Getty
ప్రో వెర్షన్ ధర ఇంకా ఎక్కువ

పన్నులు, పీటీఏ (పాకిస్తాన్ టెలికమ్యూనికేషన్ అథారిటీ) ఆమోదం తర్వాత ఈ ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రో వెర్షన్ ధర సుమారు 4 నుంచి 8 లక్షల PKR వరకు చేరొచ్చు.

Image credits: Getty
రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోతే చౌక

అలాగే, ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ ధర 7 లక్షల PKR వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు. అయితే పీటీఏ రిజిస్ట్రేషన్ లేని (Non-PTA) ఫోన్లు కాస్త తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.

Image credits: Getty

Kedarnath Trip : కేవలం రూ.5000 బడ్జెట్‌లో కేదార్‌నాథ్ యాత్ర...