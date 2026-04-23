యాపిల్ ఐఫోన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లుగా గుర్తింపు పొందాయి. ప్రతీ కొత్త మోడల్ లాంచ్ అయినప్పుడు దాని ధరపై పెద్ద చర్చే జరుగుతుంది.
ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో పన్నులు, దిగుమతి సుంకాల కారణంగా ఐఫోన్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయి.
మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, అక్కడ ఐఫోన్ 17 ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని మీకు కూడా ఆసక్తిగా ఉంది కదూ..?
పాకిస్తాన్లో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 3,25,000 నుంచి 4,84,499 పాకిస్తానీ రూపాయల (PKR) మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
పన్నులు, పీటీఏ (పాకిస్తాన్ టెలికమ్యూనికేషన్ అథారిటీ) ఆమోదం తర్వాత ఈ ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రో వెర్షన్ ధర సుమారు 4 నుంచి 8 లక్షల PKR వరకు చేరొచ్చు.
అలాగే, ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ ధర 7 లక్షల PKR వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు. అయితే పీటీఏ రిజిస్ట్రేషన్ లేని (Non-PTA) ఫోన్లు కాస్త తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.
