Agri Technology : పశువులు మేపడానికి 'డిజిటల్ స్టిక్' ఏంటి భయ్యా..! దీని హైటెక్ ఫీచర్లు తెలిస్తే షాక్..!!
Digital Stick : పశువులు మేపడానికి ‘డిజిటల్ స్టిక్’… టెక్నాలజీ ఏ స్థాయిలో అప్ డేట్ అవుతుందో తెలియజేసే సరికొత్త పరికరం. రాబోయే రోజుల్లో పశువుల కాపరిగా పనిచేయాలన్నా చదువు కావాలేమో..?
పశువులు కాపరి చేతికి డిజిటల్ స్టిక్...
ఒకప్పుడు ఎంత ఎక్కువ పాడిపశువులు ఉంటే అంత గొప్పవాళ్లు... ఎంత ఎక్కువ భూమిలో వ్యవసాయం చేస్తే అంత దనవంతులు. కానీ కాలం మారుతున్నకొద్ది వ్యవసాయం చేసేవారు తగ్గారు.. చివరకు రైతులను చులకనగా చూసే రోజులు వచ్చాయి. ఇక పశువుల కాపరి అంటే నీచమైన వృత్తిగా.. చదువుసంధ్యలు లేనివారే ఈ పని చేస్తారనే అభిప్రాయం ఏర్పడింది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులకు చూస్తుంటే మళ్లీ పాతరోజులు తిరిగి వచ్చేలా ఉన్నాయి.. పశుపోషణకు ఆదరణ పెరుగుతుండటంతో పశువుల కాపరికి కూడా డిమాండ్ పెరిగేలా కనిపిస్తోంది.
చదువుకున్న వారే పశువుల కాపరిగా పనిచేసే రోజులు రాబోతున్నాయి... టెక్నాలజీతో పశుపోషణలో విప్లవం సృష్టించేలా కనిపిస్తున్నారు. అందుకు నిదర్శనమే ఈ 'డిజిటల్ స్టిక్'. ఇది పశువుల నిర్వహణను సులభతరం చేసి, పశువుల పెంపకాన్ని ఒక 'హైటెక్' వృత్తిగా మార్చే అవకాశాలున్నాయి.
“నా జాతి సోదరులారా... పశువులను మేపడం అనేది చులకనైన పని కాదు, అది ఈ నేలపై ఉన్న ఆదిమ వృత్తి, ధర్మబద్ధమైన వృత్తి!” అని మనం తరచుగా ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉంటాం. కానీ ఈ రోజు ఆ వృత్తి ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయేంత 'హైటెక్'గా మారిపోయింది. ఇటీవల ఓ పరికరం మొత్తం పశువుల పెంపకందారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది... అదే 'డిజిటల్ స్టిక్' (Digital Stick).
పశువులు మేపే డిజిటల్ స్టిక్ ప్రత్యేకతలివే
ఇకపై పశువుల కాపరుల చేతిలో ఉండే కర్ర కేవలం చెక్క కర్ర కాదు... అది ఒక సమాచార నిధి. ఫోన్బ్లాక్ సంస్థ పరిచయం చేసిన ఈ డిజిటల్ కర్రలో ఏమేమి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయో తెలుసా?
జి.పి.ఎస్ (GPS) సౌకర్యం
దట్టమైన అడవిలో లేదా కొండ ప్రాంతంలో మీ పశువులు ఎక్కడ మేస్తున్నాయో, కాపరి ఎక్కడ ఉన్నాడో సెల్ఫోన్ ద్వారానే కచ్చితంగా చూడవచ్చు.
ఎక్కువ సమయం పనిచేసే బ్యాటరీ
ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలు 30 గంటలకు పైగా పనిచేస్తుంది. కరెంట్ లేని చోట కూడా భయం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు.
పశువుల మేత డేటా
ఆ మార్గంలో ఏ రకమైన గడ్డి ఉంది? ఎన్ని మందలు ఉన్నాయి? పశువులు ఎంత దూరం నడిచాయి? వంటి అన్ని వివరాలను ఈ డిజిటల్ కర్ర సేకరించి ఇస్తుంది.
ఛార్జింగ్
సెల్ఫోన్ ఛార్జర్ ద్వారానే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
మన్నిక
పశువులను మేపడానికి వెళ్ళినప్పుడు వర్షం లేదా ఎండ వలన ఈ పరికరం పాడవకుండా 'వాటర్ప్రూఫ్' (Waterproof) ఫీచర్తో తయారు చేయబడింది.
పశువుల పర్యావరణానికి ఇంత లాభమా..!
మనం పశువులను మేపడాన్ని సాధారణ విషయంగా భావిస్తాం. కానీ ఒక పశువు 5 కిలోల పచ్చిగడ్డిని తిన్నప్పుడు, సుమారు 15 కిలోల కార్బన్-డై-ఆక్సైడ్ను అది పీల్చుకుంటుంది. భూతాపాన్ని నిరోధించే అతిపెద్ద 'సహజ యంత్రాలు' మన పశువులే.
2050 నాటికి పాలు మాంసం అవసరం రెట్టింపు కాబోతోంది. దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే, పశువులను మేపే పద్ధతిలో మార్పులే ఏకైక పరిష్కారం. పశువుల పెంపకంలో విప్లవం రాబోతోందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. అందుకే 2026వ సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ పచ్చికబయళ్ల సంవత్సరంగా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకటించింది.
టెక్నాలజీ తెలిసిన కాపరులే...
"గొర్రెలు, పశువులను మేపడం చదువుకోని వాళ్ల పని అని అనుకునే రోజులు పోయాయి. ఇకపై టెక్నాలజీ తెలిసిన వాడే ఈ వృత్తిలో రాజుగా ఉంటాడు" అనే నిజాన్ని ఈ డిజిటల్ స్టిక్ నిరూపించింది. సంప్రదాయాన్ని, సాంకేతికతను జోడించి, మన నేల పశు సంపదను కాపాడుకుందాం..
డిజిటల్ స్టిక్ ధర ఎంత?
ప్రస్తుతం ఈ పరికరం ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా పరిచయం చేయబడింది. మార్కెట్లో దీని అమ్మకం ధర ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. రైతుల కోసం సహకార సంఘాలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల (FPO) ద్వారా సబ్సిడీ ధరలకు లేదా తక్కువ ధరకు అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇది వ్యక్తిగత లాభాపేక్ష కంటే, పశువుల డేటాను సేకరించే ప్రభుత్వ పథకాలకు సహాయపడటం వల్ల, రైతులకు అందుబాటు ధరలోనే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
డిజిటల్ స్టిక్ కోసం వీరిని సంప్రదించండి..
కచ్చితంగా ఇది గ్రామీణ రైతుల వినియోగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే రూపొందించబడింది. పశువుల కాపరులు మామూలుగా వాడే కర్ర హ్యాండిల్లోనే ఈ పరికరం అమర్చబడి ఉంటుంది.
ఆపరేషన్: ఇందులో సంక్లిష్టమైన బటన్లు ఉండవు. ఒకసారి 'ఆన్' (On) చేస్తే, అది జీపీఎస్ ద్వారా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. కొన్ని మోడళ్లలో రాత్రిపూట దారి కనిపించడానికి లైట్, అత్యవసర సమయాల్లో సహాయపడే వైబ్రేషన్ సౌకర్యాలు కూడా ఉండటంతో, వృద్ధ రైతులకు కూడా ఇది సులభంగా ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఇది తమిళనాడు పశువైద్య శాస్త్రాల విశ్వవిద్యాలయం (TANUVAS), తొళువం రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉంది. దీని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్న రైతులు చెన్నై వేపేరిలోని పశువైద్య కళాశాలను సంప్రదించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
టెక్నాలజీ విప్లవం
టెక్నాలజీ అనేది కోటు సూటు వేసుకున్న వారికే కాదు, గోచి కట్టుకున్న రైతుకు కూడా పనికివస్తుందని ఈ ప్రయత్నం నిరూపించింది. సాంప్రదాయ జ్ఞానం, డిజిటల్ పరికరాలు కలిసినప్పుడు, మన పశు సంపద పెరుగుతుంది... మన నేల కాపాడబడుతుంది. పశువులను పెంచుదాం... నేలను కాపాడుదాం... టెక్నాలజీతో ఎదుగుదాం.. అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుదాం.