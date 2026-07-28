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- ఈ సూపర్ మార్కెట్లు 24 గంటలు పనిచేస్తాయి, ఒక్క వర్కర్ కూడా ఉండరు. ఎక్కడున్నాయి, ఎలా పనిచేస్తాయంటే.?
ఈ సూపర్ మార్కెట్లు 24 గంటలు పనిచేస్తాయి, ఒక్క వర్కర్ కూడా ఉండరు. ఎక్కడున్నాయి, ఎలా పనిచేస్తాయంటే.?
Supermarket: చైనాలో మనుషులు లేకుండానే పూర్తిగా ఆటోమేటిక్గా పనిచేసే సూపర్ మార్కెట్లు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ స్టోర్లు రోజుకు 24 గంటలు, వారంలో 7 రోజులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో క్యాషియర్ ఉండరు, బిల్లింగ్ కౌంటర్ వద్ద సిబ్బంది ఉండకపోవడం విశేషం.
QR కోడ్ స్కాన్ చేసి లోపలికి వెళ్లాలి
ఈ సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్లాలంటే ముందుగా వినియోగదారుడు తన మొబైల్లోని యాప్ ద్వారా QR కోడ్ స్కాన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా తలుపు తెరుచుకుంటుంది. లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత అవసరమైన వస్తువులను షెల్ఫ్ల నుంచి తీసుకోవచ్చు. పాలు, కూల్డ్రింక్స్, స్నాక్స్, బిస్కెట్లు, కిరాణా వస్తువులు, రోజువారీ అవసరాల సామగ్రి వంటి అనేక ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉంటాయి. షాపింగ్ పూర్తయిన తర్వాత వినియోగదారుడు సెల్ఫ్ చెకౌట్ కియోస్క్ వద్దకు వెళ్లి వస్తువులను స్కాన్ చేసి, మొబైల్ ద్వారా QR కోడ్ చెల్లింపు చేస్తారు. చెల్లింపు పూర్తైన తర్వాత మరోసారి QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తే బయటకు వెళ్లే డోర్ తెరుచుకుంటుంది.
మనుషులు లేకపోయినా భద్రత ఎలా ఉంటుంది?
చాలామందికి వచ్చే మొదటి సందేహం ఇదే. స్టోర్లో ఎవరూ లేకపోతే దొంగతనాలు జరగవా? దీనికి చైనా సంస్థలు అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నాయి. స్టోర్ మొత్తం హై రిజల్యూషన్ కెమెరాల నిఘాలో ఉంటుంది. ప్రతి షెల్ఫ్పై సెన్సార్లను అమరుస్తారు. ఏ వస్తువును ఎవరు తీసుకున్నారో సిస్టమ్ గుర్తిస్తుంది. కొన్ని స్టోర్లలో AI ఆధారిత కెమెరాలు వినియోగదారుల కదలికలను విశ్లేషిస్తాయి. చెల్లింపు చేయకుండా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే గేట్ తెరుచుకోదు. అవసరమైతే అలర్ట్ వెంటనే కంట్రోల్ సెంటర్కు చేరుతుంది. అంటే స్టోర్లో ఉద్యోగులు లేకపోయినా, మొత్తం వ్యవస్థ డిజిటల్ పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది.
ఈ సూపర్ మార్కెట్ మోడల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ మోడల్ వెనుక అనేక ఆధునిక టెక్నాలజీలు కలిసి పనిచేస్తాయి. QR కోడ్ యాక్సెస్ ద్వారా వినియోగదారుడి గుర్తింపు పూర్తవుతుంది. AI కెమెరాలు కస్టమర్ కదలికలను గమనిస్తాయి. సెన్సార్లు ఏ వస్తువు తీసుకున్నారో నమోదు చేస్తాయి. సెల్ఫ్ చెకౌట్ సిస్టమ్ ద్వారా వినియోగదారుడే బిల్లింగ్ పూర్తి చేస్తారు. డిజిటల్ చెల్లింపులు ద్వారా నగదు అవసరం ఉండదు. స్టాక్ తగ్గితే కేంద్ర సిస్టమ్కు సమాచారం వెళ్లి, తిరిగి సరుకు నింపే ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి. ఇలా మనుషుల జోక్యం చాలా తక్కువగా ఉండేలా మొత్తం వ్యవస్థను రూపొందించారు.
ఈ విధానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
మనుషులు లేని సూపర్ మార్కెట్ల వల్ల వినియోగదారులకు, వ్యాపార సంస్థలకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. రోజులో ఎప్పుడైనా షాపింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. క్యాషియర్ కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. బిల్లింగ్ చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది. ఉద్యోగులపై అయ్యే ఖర్చు తగ్గుతుంది. డిజిటల్ రికార్డులు కచ్చితంగా నమోదవుతాయి. స్టాక్ నిర్వహణ సులభమవుతుంది. చిన్న స్థలాల్లో కూడా ఈ తరహా స్టోర్లను ఏర్పాటు చేయవచ్చు.ముఖ్యంగా నగరాల్లో రాత్రి వేళల్లో కూడా అవసరమైన వస్తువులు సులభంగా కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి స్టోర్లే పెరుగుతాయా?
చైనాలో ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో ఈ తరహా ఆటోమేటిక్ సూపర్ మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డిజిటల్ చెల్లింపులు, AI, సెన్సార్ టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి స్టోర్ల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రతి దేశంలో ఈ మోడల్ విజయవంతం కావాలంటే బలమైన డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ, విశ్వసనీయ ఇంటర్నెట్, సమర్థవంతమైన భద్రతా వ్యవస్థ, వినియోగదారుల అవగాహన అవసరం. అలాగే సాంకేతిక లోపాలు, గోప్యతకు సంబంధించిన అంశాలు, ప్రారంభ పెట్టుబడి వంటి సవాళ్లను కూడా అధిగమించాల్సి ఉంటుంది.
మొత్తానికి, చైనాలోని మనుషులు లేని సూపర్ మార్కెట్లు రిటైల్ రంగంలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికాయి. కృత్రిమ మేథస్సు, డిజిటల్ చెల్లింపులు, ఆటోమేషన్ కలిసి షాపింగ్ అనుభవాన్ని మరింత వేగవంతంగా, సులభంగా మార్చుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలోని మరిన్ని దేశాలు కూడా ఈ తరహా స్మార్ట్ రిటైల్ విధానాన్ని విస్తృతంగా అమలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.