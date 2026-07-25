Apple MacBook : యాపిల్ మ్యాక్ బుక్ పై రూ.10000 డిస్కౌంట్... ఎలా పొందాలో తెలుసా?
యాపిల్ కొత్త మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 ల్యాప్టాప్పై భారీ డిస్కౌంట్ కొనసాగుతోంది... కాబట్టి కొనాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయం. ఈ యాపిల్ మ్యాక్ బుక్ ఎవరు కొనవచ్చు, ఎవరు కొకకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 పై బంపరాఫర్
ఆపిల్ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 ల్యాప్టాప్పై అదిరిపోయే ఆఫర్ నడుస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ మొబైల్ యాప్లో ICICI (ఐసిఐసిఐ), SBI (ఎస్బిఐ), యాక్సిస్ (Axis) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులు వాడితే ఏకంగా రూ.10,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో రూ.1,49,900 ధర గల ఈ ల్యాప్టాప్ ఆఫర్ తర్వాత రూ.1,39,900కే మీ సొంతమవుతుంది. ఈ ఆఫర్ బాగానే ఉన్నా, అర్జెంట్గా కొనాల్సిన అవసరం లేనివాళ్లు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం లేదా దీపావళి సేల్స్ వరకు ఆగితే ఇంకా మంచి డిస్కౌంట్ దొరికే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.
ఈ మ్యాక్ బుక్ ఎందుకు కొనాలి?
1. ఎం5 చిప్ అదిరిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్
మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 కొనడానికి అతిపెద్ద కారణం ఇందులోని కొత్త ఎం5 ప్రాసెసర్. ఇందులో 10-కోర్ సీపీయూ, 10-కోర్ జీపీయూ, 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్, హార్డ్వేర్ బేస్డ్ రే ట్రేసింగ్ వంటి ఫీచర్లున్నాయి. దీని మెమరీ బ్యాండ్విడ్త్ సెకనుకు 153 జీబీ వరకు ఉంటుంది.
16 జీబీ ర్యామ్, 512 జీబీ స్టోరేజ్తో వచ్చే ఈ మోడల్ మల్టీటాస్కింగ్, ఆఫీస్ పనులు, కోడింగ్, కంటెంట్ క్రియేషన్, ఫోటో-వీడియో ఎడిటింగ్ వంటి పనులకు చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. పాత M1 మోడల్స్తో పోలిస్తే AI వీడియో ప్రాసెసింగ్, 3D రెండరింగ్, ఫోటో ఎడిటింగ్ వంటివి చాలా వేగంగా చేయగలదని యాపిల్ చెబుతోంది.
2. తేలికైన ప్రీమియం డిజైన్
మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 డిజైన్ పాత మోడల్ లాగే ఉన్నా సన్నని అల్యూమినియం బాడీ, తక్కువ బరువు మార్కెట్లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రీమియం ల్యాప్టాప్లలో ఒకటిగా నిలబెడుతున్నాయి. ఫ్యాన్ లేని డిజైన్ కాబట్టి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి శబ్దం రాదు. సాధారణ బ్రౌజింగ్, డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఆన్లైన్ మీటింగ్లు, వీడియోలు చూడటం వంటి పనులకు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా బ్యాటరీ వస్తుంది.
3. సూపర్ డిస్ప్లే, కెమెరా
13 అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లేతో వస్తున్న ఈ ల్యాప్టాప్లో 2560 × 1664 రిజల్యూషన్, 500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఉంటాయి. దీనివల్ల అక్షరాలు, బొమ్మలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. వీడియో కాల్స్ కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఈ ఫీచర్ వల్ల మనం కదిలినా కెమెరా మనల్ని ఫ్రేమ్లోనే ఉంచుతుంది. దీని కీబోర్డ్, ట్రాక్ప్యాడ్ వాడటానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
ఈ మ్యాక్ బుక్ ఎందుకు కొనకూడదు?
1. హెవీ ప్రొఫెషనల్ పనులకు ఉపయోగపడదు
సాధారణ యూజర్లకు మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 పెర్ఫార్మెన్స్ సరిపోతుంది. కానీ గంటల తరబడి 4K లేదా 8K వీడియో ఎడిటింగ్, పెద్ద పెద్ద 3D రెండరింగ్ వంటి హెవీ పనులు చేసేవారికి మ్యాక్బుక్ ప్రో సరైన ఆప్షన్. ఎందుకంటే అందులో యాక్టివ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఎక్కువసేపు హై పెర్ఫార్మెన్స్తో పనిచేయగలదు.
2. కొన్ని వారాలు ఆగగలిగితే మరింత తక్కువ ధరకే
ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.10,000 బ్యాంక్ ఆఫర్ మంచిదే అయినా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, దీపావళి పండుగ సేల్స్లో యాపిల్ ల్యాప్టాప్లపై ఇంకా పెద్ద డిస్కౌంట్లు వస్తుంటాయి. కాబట్టి వెంటనే కొనాల్సిన అవసరం లేకపోతే, కొన్ని వారాలు ఆగితే ఇంకా తక్కువ ధరకే మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 దొరికే అవకాశం ఉంది.
మొత్తంమీద ప్రస్తుత ఆఫర్తో మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం5 ప్రీమియం ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకునేవారికి ఒక మంచి ఆప్షన్... కానీ వీలైనంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్ కావాలనుకునే వారు మాత్రం పండుగ సీజన్ ఆఫర్ల కోసం ఎదురుచూడటం లాభదాయకం.