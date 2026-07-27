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- Samsung Galaxy S27 Series: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S27 సిరీస్ లో అదిరిపోయే సూపర్ ఫీచర్లు.. ఐఫోన్కి మైండ్ బ్లాకింగ్ కాంపిటీషన్!
Samsung Galaxy S27 Series: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S27 సిరీస్ లో అదిరిపోయే సూపర్ ఫీచర్లు.. ఐఫోన్కి మైండ్ బ్లాకింగ్ కాంపిటీషన్!
Samsung Galaxy S27 Series: సూపర్ లుక్.. అదిరిపోయే కెమెరా.. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S27 రాకతో మార్కెట్ షేక్ పక్కా అనేలా ఆ కంపెనీ ప్లాన్ చేసింది. నెక్స్ట్ లెవెల్ కెమెరాలు, సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీ, సోనీ సెన్సార్లతో రానున్న S27 సిరీస్ స్పెక్స్ లీక్ అయ్యాయి.
ఐఫోన్ ప్రేమికులు కూడా ప్లాట్ అవ్వాల్సిందే.. శాంసంగ్ S27 సీక్రెట్ ఫీచర్లు లీక్
స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కు శాంసంగ్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతోంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ గెలాక్సీ ఎస్27 (Samsung Galaxy S27) సిరీస్కి సంబంధించిన సీక్రెట్ వివరాలు, సూపర్ ఫీచర్లు ఆన్లైన్ లీక్స్ ద్వారా బయటకొచ్చాయి. ఈసారి యూజర్లకు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేలా శామ్సంగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కెమెరా సెన్సార్లు, సరికొత్త బ్యాటరీ టెక్నాలజీని తీసుకురాబోతోంది.
నాలుగు క్రేజీ మోడల్స్.. నెక్స్ట్ లెవెల్ లైనప్
యాపిల్ ఐఫోన్ బాటలోనే శామ్సంగ్ కూడా తన లైనప్ను మరింత పవర్ఫుల్గా డిజైన్ చేస్తోంది. ఈసారి అంతర్గతంగా న్యూ మిరాకిల్ లేదా నెక్స్ట్ మిరాకిల్ అనే కోడ్నేమ్తో ఏకంగా నాలుగు స్మార్ట్ఫోన్లను తయారు చేస్తోంది:
• NM1: గెలాక్సీ S27 (Galaxy S27)
• NM2: గెలాక్సీ S27+ (Galaxy S27+)
• NM3: గెలాక్సీ S27 ప్రో (Galaxy S27 Pro)
• NM4: గెలాక్సీ S27 అల్ట్రా (Galaxy S27 Ultra)
S27 ప్రో మోడల్ రాకతో యూజర్లకు తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు లభించే అవకాశం ఉంది.
సోనీ కెమెరా మ్యాజిక్: సూపర్ క్లారిటీ ఫోటోలు
ఈ సిరీస్లో అత్యంత ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లోనే జరగనుంది. గెలాక్సీ S27, S27+ బేస్ మోడళ్లలో శాంసంగ్ తొలిసారిగా సోనీ తయారు చేసిన 50MP ప్రాథమిక కెమెరా సెన్సార్ను వాడబోతోంది. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్తో వచ్చే ఈ కెమెరా ద్వారా నైట్ టైమ్లో కూడా అద్భుతమైన, షార్ప్ ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు.
ప్రొఫెషనల్ కెమెరా సెటప్: ప్రో, అల్ట్రా మోడల్స్
ఫోటోగ్రఫీ పిచ్చి ఉన్నవారికి గెలాక్సీ S27 ప్రో, S27 అల్ట్రా మోడల్స్ ఒక డ్రీమ్ ఫోన్లా మారబోతున్నాయి.
• ఈ రెండింటిలోనూ 50MP సోనీ IMX855 అల్ట్రావైడ్ కెమెరా సెన్సార్ ఉండనుంది.
• 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 50MP టెలిఫోటో కెమెరా ద్వారా ఎంత దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్నైనా స్పష్టంగా క్యాప్చర్ చేయవచ్చు.
• ఎస్27 అల్ట్రాలో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
కిల్లర్ సెల్ఫీ ఫీచర్స్.. ఆటోఫోకస్ అప్గ్రేడ్!
సోషల్ మీడియా యుగంలో సెల్ఫీల ప్రాధాన్యం దృష్టిలో ఉంచుకుని శాంసంగ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అప్గ్రేడ్ చేసింది. S27 ప్రో, S27 అల్ట్రా మోడళ్లలో ఆటోఫోకస్ సపోర్ట్ ఉన్న 16MP సెల్ఫీ కెమెరాను అందిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీతో వీడియో కాల్స్ మాట్లాడటానికి, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేయడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ
స్మార్ట్ఫోన్ల ఛార్జింగ్ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు శాంసంగ్ కొత్తగా సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీని తీసుకువస్తోంది. ఇది తక్కువ సైజులోనే ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ను అందిస్తుంది. దీనితో పాటు మెరుగైన ప్రైవసీ ఫీచర్లు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీ కూడా రాబోతున్నాయి. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం ఈ పవర్ఫుల్ సిరీస్ 2027 ఆరంభంలో అధికారికంగా విడుదల కానుంది.