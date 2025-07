Image Credit : Instagram

1953, ఆగస్టు 11న జార్జియా రాష్ట్రంలోని ఆగస్టాలో జన్మించిన హల్క్ హోగన్.. 1980వ దశకంలో WWF (ఇప్పుడు WWE) ద్వారా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని పొందారు. ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది ఆయ‌న ప్ర‌త్యేక‌ మీసాలు, భారీ శ‌రీరం, ఆకట్టుకునే తీరు. డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ లో అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లతో పిల్లలు, పెద్దల హృదయాలను గెలిచారు. “Train, say your prayers, eat your vitamins, and believe in yourself” అనే నినాదంతో లక్షలాది అభిమానులను గెలుచుకున్నారు.