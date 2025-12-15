Tilak Varma : టీమిండియా కొత్త ఛేజ్మాస్టర్.. కోహ్లీ, ధోనీ రికార్డులు బద్దలు !
Tilak Varma : టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో టీమిండియా యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఛేజింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ, ఎంఎస్ ధోనీలను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సగటు కలిగిన బ్యాటర్గా రికార్డులకెక్కాడు.
39 మ్యాచులు, 1110 రన్స్.. విరాట్ కోహ్లీని దాటేసిన హైదరాబాద్ కుర్రాడు !
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో టీమిండియాకు ఎట్టకేలకు ఒక నమ్మదగ్గ కొత్త మ్యాచ్ విన్నర్ దొరికాడు. లక్ష్య ఛేదనలో ఒకప్పుడు భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు విరాట్ కోహ్లీ, ఎంఎస్ ధోని చూపించిన ఆధిపత్యాన్ని ఇప్పుడు ఒక యువ ఆటగాడు కొనసాగిస్తున్నాడు. అతనే హైదరాబాద్కు చెందిన తిలక్ వర్మ. 2023లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి తన బ్యాటింగ్తో అదరగొడుతున్నాడు తిలక్.
కేవలం పరుగులు చేయడమే కాకుండా జట్టును గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా ధర్మశాలలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో తిలక్ వర్మ ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. టీ20 చేజింగ్లో దిగ్గజ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీని అధిగమించి, ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సగటు కలిగిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. దీంతో భారత క్రికెట్ అభిమానులు అతన్ని టీమిండియా నయా ఛేజ్మాస్టర్ అని పిలుస్తున్నారు.
ధోనీ, కోహ్లీలను వెనక్కి నెట్టిన తిలక్ వర్మ
లక్ష్య ఛేదనలో ఒత్తిడిని తట్టుకుని ఆడటం అంత సులభం కాదు. కానీ తిలక్ వర్మ ఈ విషయంలో అందరికంటే ముందున్నాడు. టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో లక్ష్య ఛేదనలో కనీసం 500 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో తిలక్ వర్మ ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఛేజింగ్లో తిలక్ వర్మ సగటు ఏకంగా 68.0 గా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఈ రికార్డు రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉండేది. విరాట్ కోహ్లీ ఛేజింగ్లో 67.1 సగటుతో ఉండగా, మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని 47.71 సగటుతో ఉన్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీ టీ20 చేజింగ్లలో 48 ఇన్నింగ్స్లలో 67.10 సగటుతో 2013 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పుడు తిలక్ వర్మ కేవలం 16 ఇన్నింగ్స్లలోనే 543 పరుగులు చేసి (నాటౌట్గా 72 అత్యధిక స్కోరు), కోహ్లీ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఈ గణాంకాలు తిలక్ వర్మ ఒత్తిడిలో ఎంత పరిణతితో ఆడుతున్నాడో స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సఫారీ బౌలర్లపై ఆధిపత్యం.. కోహ్లీ రికార్డు బ్రేక్
కేవలం ఛేజింగ్ రికార్డు మాత్రమే కాదు, ఒక ప్రత్యర్థి జట్టుపై అత్యుత్తమ సగటు విషయంలోనూ తిలక్ వర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. దక్షిణాఫ్రికాపై తిలక్ వర్మ టీ20 సగటు 70.50కి చేరింది. ఒక జట్టుపై భారత బ్యాటర్ నమోదు చేసిన అత్యుత్తమ సగటు ఇదే కావడం విశేషం. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు కూడా విరాట్ కోహ్లీ పేరు మీదే ఉండేది. పాకిస్థాన్పై కోహ్లీ 70.28 సగటుతో పరుగులు సాధించాడు.
ధర్మశాలలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20లో తిలక్ వర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఈ రికార్డుకు కారణమైంది. ఆ మ్యాచ్లో అతను 34 బంతుల్లో 25 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇది నెమ్మదిగా సాగిన ఇన్నింగ్స్ అయినప్పటికీ, జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంలో కీలకమైంది. ఈ ఇన్నింగ్స్తో అతను కింగ్ కోహ్లీని వెనక్కి నెట్టి అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
నంబర్ 3 స్థానంలో తిరుగులేని గణాంకాలతో తిలక్ వర్మ
తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మూడో స్థానంలో వచ్చినప్పుడు తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ఈ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ అతను 14 ఇన్నింగ్స్లలో 58.5 సగటుతో ఏకంగా 468 పరుగులు సాధించాడు. ఈ సమయంలో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 160 కంటే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
ఇందులో రెండు భారీ సెంచరీలు, రెండు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా క్రీజులో నిలదొక్కుకోవడానికి సమయం తీసుకునే బ్యాటర్లు ఉంటారు, లేదా వేగంగా ఆడేవారు ఉంటారు. కానీ తిలక్ వర్మ ఈ రెండింటి కలయికతో, సందర్భానికి తగినట్లుగా గేర్స్ మారుస్తూ జట్టుకు భారీ స్కోర్లు అందిస్తున్నాడు.
కెరీర్ ఆరంభంలోనే అద్భుతాలు చేసిన తిలక్ వర్మ
కేవలం 23 ఏళ్ల వయసులో తిలక్ వర్మ సాధిస్తున్న గణాంకాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఆడిన 39 టీ20 మ్యాచుల్లో అతను 48.26 సగటుతో 1110 పరుగులు సాధించాడు. అతని కెరీర్ స్ట్రైక్ రేట్ 142.49గా ఉంది. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 5 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2023లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన అతి తక్కువ సమయంలోనే అతను జట్టులో కీలక ప్లేయర్ గా ఎదిగాడు.
భారత క్రికెట్కు కొత్త సూపర్ స్టార్
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లోనూ తిలక్ వర్మ తన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. మూడు మ్యాచుల్లోనే అతను 113 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండో టీ20లో చేసిన 62 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ కూడా ఉంది. బౌలర్లపై ఎదురుదాడి చేయాలన్నా, వికెట్లు పడుతున్నప్పుడు ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దాలన్నా, లేదా చివరి ఓవర్లలో మ్యాచ్ ఫినిష్ చేయాలన్నా తిలక్ వర్మ అన్ని పాత్రల్లోనూ రాణిస్తున్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల తర్వాత భారత టీ20 జట్టుకు ఆ స్థాయి నమ్మకాన్ని ఇస్తున్న ఆటగాడిగా తిలక్ వర్మ పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు. అతని ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.