ఈ విజయంతో దివ్య దేశ్‌ముఖ్ భారతదేశానికి నాల్గవ మహిళా గ్రాండ్ మాస్టర్ గా మారారు. ఇప్పటి వరకు ఈ హోదా పొందిన వారిలో కోనేరు హంపీ, ద్రోణవల్లి హరికా, ఆర్ వైశాలిలు ఉన్నారు. టోర్నమెంట్ మొదలయ్యే సమయానికి దివ్యకు మూడు జీఎం నార్మ్‌లు ఏవీ లేవు, కానీ ఈ ఒక్క టోర్నీలోనే ఆమె టైటిల్‌కు అర్హత సాధించడం విశేషం.

గెలుపు త‌ర్వాత దివ్య దేశ్‌ముఖ్ మాట్లాడుతూ.. “ఈ విధంగా గ్రాండ్ మాస్టర్ అవుతానని ఊహించలేదు. పోటీ ప్రారంభానికి ముందు ఒక్క నార్మ్ కూడా నాకు లేదు. ఒక్క నార్మ్ అయినా వస్తుందేమో అనుకున్నాను. కానీ చివరికి గ్రాండ్ మాస్టర్ అయ్యాను” అని సంతోషం వ్య‌క్తం చేశారు.

Divya Deshmukh beats Koneru Humpy in tiebreaks to become the FIDE Women's World Cup Champion 2025 - and become India's 88th Grandmaster!



In the all-Indian Finals which went to tiebreaks, Divya defeated Humpy 1.5-0.5. The first Rapid game ended in a draw, and the next one Divya… pic.twitter.com/p5FP5BNzhd

