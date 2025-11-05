ఎప్పటికీ ‘కింగ్’ కోహ్లీనే.. హ్యాపీ బర్త్డే విరాట్ భాయ్
Virat Kohli 37th Birthday: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా అభిమానులు, మాజీ ఆటగాళ్లు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలతో ముంచెత్తారు. ఎప్పటికీ ‘కింగ్’ కోహ్లీనే.. హ్యాపీ బర్త్ డే విరాట్ భాయ్ !
విరాట్ కోహ్లీ 37వ పుట్టినరోజు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఎంతో మంది లెజెండ్స్ ఉన్నప్పటికీ, విరాట్ కోహ్లీ అనే పేరు ఒక ప్రత్యేక బ్రాండ్గా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోహ్లీ సాధించిన విజయాలు ఆయనను కేవలం ఆటగాడిగా కాకుండా ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిపాయి. నవంబర్ 5న తన 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ఆయనకు అభిమానులు, సహచరులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
యువరాజ్ సింగ్ ట్వీట్ వైరల్
మాజీ ఆల్రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ ఎక్స్ లో విరాట్ కోహ్లీకి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. “Once a King, always a King. Happy Birthday Virat! ముందున్న సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా” అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. యువరాజ్ ట్వీట్ వెంటనే వైరల్ అయింది. వేలాది మంది అభిమానులు దానిని రీట్వీట్ చేశారు.
కింగ్ కోహ్లీకి మరిన్ని విజయాలు రావాలి : సురేశ్ రైనా
టీమిండియా మాజీ స్టార్ ప్లేయర్ సురేశ్ రైనా కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా కోహ్లీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తన ట్వీట్లో “King Kohli turns 37! భారత క్రికెట్లో నిజమైన లెజెండ్ అయిన విరాట్కు మరిన్ని రికార్డులు, విజయాలు కలగాలి. హ్యాపీ బర్త్డే కోహ్లీ” అని పేర్కొన్నారు.
కింగ్ నుండి చేజ్ మాస్టర్ వరకు.. విరాట్ అద్భుత ప్రయాణం
2008లో టీనేజర్గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాట్స్మన్గా నిలిచారు.
టెస్టుల్లో 123 మ్యాచ్లు ఆడి 9,230 పరుగులు సాధించిన ఆయనకు 30 సెంచరీలు ఉన్నాయి. కెప్టెన్గా 40 విజయాలు సాధించి, భారత టెస్ట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ కెప్టెన్ గా నిలిచారు. 2019లో ఆస్ట్రేలియాలో భారత జట్టుతో టెస్ట్ సిరీస్ గెలిపించిన ఏకైక భారత కెప్టెన్ కూడా ఆయనే.
వన్డేల్లో ఆయన 305 మ్యాచ్ల్లో 14,255 పరుగులు చేసి 51 సెంచరీలు సాధించారు. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో రెండో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడు. 2023 ప్రపంచకప్లో 765 పరుగులు చేసి “ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్” అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.
టీ20, ఐపీఎల్లో దుమ్మురేపే ప్రదర్శన
టీ20ల్లో 125 మ్యాచ్ల్లో 4,188 పరుగులతో మూడవ స్థానంలో ఉన్నారు. 2024 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో 76 పరుగులు చేసి “ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్” అవార్డు సాధించారు.
ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో 18 ఏళ్ల కెరీర్లో 8,661 పరుగులు చేసి అత్యధిక రన్స్ సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచారు. అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ప్లేయర్ కూడా విరాట్ కోహ్లీనే. 8 సెంచరీలు, 63 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు.
విరాట్ కోహ్లీతో భారత క్రికెట్లో ఫిట్నెస్ విప్లవం
కోహ్లీ ఫిట్నెస్పై చూపిన శ్రద్ధ భారత క్రికెట్ను పూర్తిగా మార్చింది. యో-యో టెస్ట్ వంటి ప్రమాణాలను అమలు చేయించి, భారత జట్టును ప్రపంచంలో అత్యంత ఫిట్ జట్లలో ఒకటిగా నిలిపారు.
కోహ్లీ 37 ఏళ్లకు చేరుకున్నా, ఆయన ప్రభావం మాత్రం తగ్గలేదు. అభిమానులు ఆయనను ప్రేమతో “చేజ్ మాస్టర్”, “రన్ మెషిన్” అని పిలుచుకుంటారు. భారత క్రికెట్లో విరాట్ పేరు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోతుంది.
పుజారా, ఆకాశ చోప్రా, కుల్దీప్ యాదవ్ శుభాకాంక్షలు
భారత టెస్ట్ ప్లేయర్ ఛెతేశ్వర్ పుజారా కోహ్లీకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, “హ్యాపీ బర్త్డే విరాట్, ముందున్న సంవత్సరం మంచి విజయాలతో నిండిపోవాలి” అని ట్వీట్ చేశారు.
అలాగే, ఆకాశ చోప్రా, “ఇంకా ఎన్నో గొప్ప ఇన్నింగ్స్ లు మిగిలే ఉన్నాయి. భారత జట్టుకు నీ సేవలు కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నా” అని పేర్కొన్నారు.
కుల్దీప్ యాదవ్ కూడా కోహ్లీని అభినందిస్తూ, “హ్యాపీ బర్త్డే విరాట్ భాయ్! ఎప్పుడూ ఇలా ప్రేరణగా నిలవాలి” అని పేర్కొన్నారు.
బాలీవుడ్ నటుడు సునీల్ శెట్టి కూడా కోహ్లీ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. “సమయం మారింది, ఫామ్ మారింది కానీ నీ ప్యాషన్ మాత్రం ఎప్పటికీ మారలేదు. టైమ్లెస్ విరాట్ – హ్యాపీ బర్త్డే కింగ్ కోహ్లీ” అని పేర్కొన్నారు.