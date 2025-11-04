ఐపీఎల్ : వేలంలో కేఎల్ రాహుల్.. టీ20 కెరీర్ ప్లానేంటి గురూ !
KL Rahul : కేఎల్ రాహుల్ తన టీ20 కెరీర్ను నిలబెట్టుకునేందుకు ఐపీఎల్ వేలంలో పాల్గొనబోతున్నారు. కేకేఆర్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మధ్య ట్రేడ్ చర్చలు విఫలమయ్యాయని సమాచారం. అసలు కేఎల్ రాహుల్ ప్లానేంటి?
కేఎల్ రాహుల్ టీ20 కెరీర్పై కీలక నిర్ణయం
భారత క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ తన టీ20 కెరీర్ను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంగా రాబోయే ఐపీఎల్ వేలంలో పాల్గొనాలని నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం. గత సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడిన రాహుల్ కోసం కోల్ కతా నైట్రైడర్స్ (కేకేఆర్) ఆసక్తి చూపించినా, ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీల మధ్య ట్రేడ్ ఒప్పందం కుదరలేదు.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం ముందు ట్రేడ్ విండోలో చురుకైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి. నవంబర్ 15న రిటెన్షన్ జాబితాలు విడుదల కానుండగా, జట్లు తమ తుది జట్టును సిద్ధం చేసుకునేందుకు మార్పులు చేస్తూ ఉన్నాయి.
కేకేఆర్ నాయకత్వంలో మార్పులు, రాహుల్ కోసం చూసినా..
కోల్ కతా నైట్రైడర్స్ మరోసారి తమ జట్టులో నాయకత్వ మార్పు గురించి ఆలోచిస్తోంది. గత సీజన్లో జట్టు ప్రదర్శన ఆశించినంతగా లేకపోవడంతో, అజింక్యా రహానే స్థానంలో కొత్త నాయకుడిని ఎంపిక చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంది.
ఈ క్రమంలో కేఎల్ రాహుల్ పేరు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. రాహుల్ను జట్టులోకి తీసుకురావడానికి కేకేఆర్ పలు మార్పిడి ప్రతిపాదనలు కూడా చేసింది.
కేఎల్ రాహుల్ కోసం కేకేఆర్ మూడు ట్రేడ్ ప్రతిపాదనలు
కేకేఆర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు మూడు వేర్వేరు స్వాప్ డీల్స్ ప్రతిపాదించింది. మొదటి ప్రతిపాదనలో సునిల్ నరైన్ను రాహుల్ కోసం మార్పిడి చేయాలని సూచించింది. అయితే ఢిల్లీ ఫ్రాంచైజీ దీనిని తిరస్కరించింది.
రెండవ ప్రతిపాదనలో యువ ఆటగాడు రఘువంశీతో పాటు రింకూ సింగ్ను ఆఫర్ చేసినట్టు సమాచారం.
మూడవ ప్రతిపాదనలో హర్షిత్ రాణా, రఘువంశీ పేర్లు ఉన్నాయి. కానీ ఈ మూడు ప్రతిపాదనల్లో ఏదీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అంగీకరించలేదని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ – రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య కొత్త ఒప్పందం
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ మార్పిడి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే దిశగా ఉంది. ఈ ఒప్పందంలో స్టబ్స్తో పాటు మరో అన్క్యాప్డ్ ఆటగాడు కూడా ఉండనున్నట్లు సమాచారం.
దీనికి ప్రతిగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ను ఢిల్లీకి పంపే అవకాశం ఉంది. ఈ మార్పు రెండు జట్ల బలాన్ని సమతూకపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
సంజూ శాంసన్ రాకతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మధ్యవర్తి బ్యాటింగ్ విభాగం మరింత బలపడనుంది. అదే సమయంలో రాయల్స్ జట్టుకు బౌలింగ్ విభాగంలో తగిన బలం లభించనుంది.
రాహుల్, సంజూ ఒకే జట్టులో ఎలా సరిపోతారు?
సంజూ శాంసన్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో చేరితే, కేఎల్ రాహుల్తో పాటు ఇద్దరు భారత స్టార్ బ్యాటర్లు ఒకే జట్టులో ఆడనున్నారు. అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్ వంటి భారత ఆటగాళ్లతో కలిసి ఢిల్లీ జట్టు బలపడుతుంది.
గత సీజన్లో కేఎల్ రాహుల్ జట్టుకు అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడు. అయితే సంజూ కూడా ఓపెనింగ్ చేయవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇలా ఇద్దరినీ ఒకే ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో సర్దుబాటు చేయడం ఢిల్లీ జట్టుకు వ్యూహాత్మక సవాలు కానుంది.
ఒకవేళ సంజూ శాంసన్ ఓపెనింగ్ చేస్తే, రాహుల్ మిడిల్ ఆర్డర్ కు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు అభిషేక్ పోరెల్ స్థానం మార్పు కూడా ఉండవచ్చు. ఈ మార్పులు ఢిల్లీ జట్టు కూర్పును పూర్తిగా మార్చే అవకాశం ఉంది.