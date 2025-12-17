ICC Rankings : వరుణ్ చక్రవర్తి దెబ్బ.. బుమ్రా ఆల్ టైమ్ రికార్డు బద్దలు
ICC Rankings : ఐసీసీ టీ20 బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి 818 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేరిట ఉన్న భారత అత్యుత్తమ రేటింగ్ రికార్డును వరుణ్ బద్దలు కొట్టాడు.
ప్రపంచ నంబర్ 1 బౌలర్గా వరుణ్ చక్రవర్తి.. 818 పాయింట్లతో సంచలనం
భారత మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన మెన్స్ టీ20 బౌలర్ ర్యాంకింగ్స్లో వరుణ్ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. కేవలం నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడమే కాకుండా, తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ రేటింగ్ పాయింట్లను సాధించి దిగ్గజ బౌలర్ల సరసన నిలిచాడు.
ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న వరుణ్, ఈ ఘనతను సాధించాడు. మరోవైపు యువ ఆటగాళ్లు తిలక్ వర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ కూడా ర్యాంకింగ్స్లో మెరుగుపడగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాప్-10లో వెనుకబడ్డాడు.
జస్ప్రీత్ బుమ్రా రికార్డు బద్దలుకొట్టిన వరుణ్ చక్రవర్తి
ఐసీసీ టీ20 బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో వరుణ్ చక్రవర్తి 818 రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించి అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేరిట ఉన్న ఆల్ టైమ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2017 ఫిబ్రవరి 1న తన టీ20 కెరీర్లో అత్యుత్తమంగా 783 రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించాడు.
అప్పట్లో ఒక భారతీయ బౌలర్ సాధించిన అత్యుత్తమ రేటింగ్ ఇదే. అయితే, ఇప్పుడు వరుణ్ చక్రవర్తి 818 పాయింట్లు సాధించి, టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక రేటింగ్ సాధించిన భారతీయ బౌలర్గా చరిత్రపుటల్లోకి ఎక్కాడు. 34 ఏళ్ల వయసులో వరుణ్ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లో వరుణ్ చక్రవర్తి అద్భుత ప్రదర్శన
ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో వరుణ్ చక్రవర్తి నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు జరిగిన మూడు మ్యాచ్లలో మొత్తం 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ధర్మశాలలో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో వరుణ్ తన కోటా 4 ఓవర్లలో కేవలం 11 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు తీశాడు.
అంతకుముందు కటక్లో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 19 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు, న్యూ చండీగఢ్లో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో 29 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు సాధించాడు. ఈ నిలకడైన ప్రదర్శన వల్లే వరుణ్ చక్రవర్తి ర్యాంకింగ్స్లో దూసుకుపోతున్నాడు. తన టీ20 కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 32 మ్యాచ్లు ఆడి, 30 ఇన్నింగ్స్లలో 15.00 సగటుతో 51 వికెట్లు తీశాడు.
ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్ల సరసన వరుణ్ చక్రవర్తి
ప్రస్తుత ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో వరుణ్ చక్రవర్తి 818 పాయింట్లతో టాప్లో ఉండగా, న్యూజిలాండ్ బౌలర్ జాకబ్ డఫీ 699 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. వీరిద్దరి మధ్య ఏకంగా 119 పాయింట్ల వ్యత్యాసం ఉండటం వరుణ్ ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తోంది.
అంతేకాకుండా, ఆల్ టైమ్ అత్యుత్తమ టీ20 బౌలర్ల రేటింగ్ జాబితాలో కూడా వరుణ్ టాప్-10లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో పాకిస్తాన్ బౌలర్ ఉమర్ గుల్ 865 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, వెస్టిండీస్ బౌలర్ శామ్యూల్ బద్రీ (864), న్యూజిలాండ్ బౌలర్ డేనియల్ వెటోరి (858) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. వరుణ్ చక్రవర్తి 818 పాయింట్లతో ఈ ఎలైట్ లిస్ట్లో చేరారు.
తిలక్ వర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్లకు ప్రమోషన్
వరుణ్తో పాటు ఇతర భారత ఆటగాళ్లు కూడా ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటారు. బ్యాటింగ్ విభాగంలో యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి నాలుగో ర్యాంకుకు చేరుకున్నారు. పాకిస్తాన్ బ్యాటర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్లను వెనక్కి నెట్టి తిలక్ ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
ప్రస్తుతం బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో అభిషేక్ శర్మ 909 పాయింట్లతో నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో లెఫ్టార్మ్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 16వ ర్యాంకులో నిలిచారు. ధర్మశాల మ్యాచ్లో 13 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలవడం ఆయనకు కలిసొచ్చింది.
టాప్-10లో సూర్యకుమార్ స్థానం పదిలం.. కానీ
టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ర్యాంకింగ్స్లో స్వల్పంగా వెనుకబడ్డాడు. ఆయన ఒక స్థానం కోల్పోయి 10వ ర్యాంకుకు పడిపోయారు. మరోవైపు ఆల్ రౌండర్ల జాబితాలో శివమ్ దూబే రెండు స్థానాలు ఎగబాకి 16వ ర్యాంకు సాధించారు. పాకిస్తాన్కు చెందిన సామ్ అయూబ్ ఆల్ రౌండర్ల లిస్టులో టాప్లో ఉన్నారు.
దక్షిణాఫ్రికా విషయానికి వస్తే, మార్కో జాన్సెన్ 14 స్థానాలు ఎగబాకి 25వ ర్యాంకుకు, లుంగి ఎంగిడి 11 స్థానాలు ఎగబాకి 44వ ర్యాంకుకు చేరుకున్నారు. టీ20 టీమ్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్నకు కేవలం రెండు నెలల సమయం మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో, వరుణ్ ఫామ్ భారత్కు ఎంతో కీలకం కానుంది.