IPL 2026 : ఐపీఎల్ వేలంలో రూ. 74 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఐదుగురు ప్లేయర్లు వీరే!
IPL 2026 Auction : ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో విదేశీ క్రికెటర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. కేవలం 5 మంది ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంచైజీలు రూ. 74 కోట్లు వెచ్చించాయి. అత్యధిక ధర పలికిన ఆ టాప్-5 విదేశీ ఆటగాళ్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం: విదేశీ ఆటగాళ్ల హవా.. టాప్ 5 బైస్ లిస్ట్ ఇదే
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం అబుదాబిలో జరిగిన మినీ వేలం (Mini Auction) అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగింది. ఈ వేలంలో విదేశీ క్రికెటర్లపై ఫ్రాంచైజీలు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. జట్లు తమకు కావాల్సిన ఆటగాళ్ళను దక్కించుకునేందుకు కోట్లకు కోట్లు వెచ్చించడానికి వెనకాడలేదు.
ముఖ్యంగా కేవలం ఐదుగురు విదేశీ స్టార్ ఆటగాళ్ల కోసమే ఐపీఎల్ జట్లు ఏకంగా రూ. 74 కోట్లు ఖర్చు చేయడం గమనార్హం. ఈ మినీ వేలంలో మొత్తంగా 77 మంది ఆటగాళ్లు అమ్ముడుపోగా, అందులో 29 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఈ ఆటగాళ్లందరిపై ఫ్రాంచైజీలు కలిపి మొత్తం రూ. 215.45 కోట్లు వెచ్చించాయి. అయితే, ఇందులో సింహభాగం ఈ టాప్-5 ఆటగాళ్లకే దక్కడం విశేషం. జట్ల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ, భారీ ధర పలికిన ఆ ఐదుగురు విదేశీ ఆటగాళ్ల వివరాలు, వారి ఐపీఎల్ రికార్డులు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. కెమెరాన్ గ్రీన్ (రూ. 25.20 కోట్లు - కోల్కతా నైట్ రైడర్స్)
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కెమెరాన్ గ్రీన్ ఈ వేలంలో రికార్డు సృష్టించాడు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ఫ్రాంచైజీ ఇతని కోసం ఏకంగా రూ. 25.20 కోట్లు వెచ్చించి తమ జట్టులో చేర్చుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా గ్రీన్ నిలిచాడు.
కెమెరాన్ గ్రీన్ ఐపీఎల్ ట్రాక్ రికార్డు చాలా బాగుంది. 2023 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన గ్రీన్, 16 మ్యాచ్లలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఆ సీజన్లో ఒక సెంచరీతో పాటు మొత్తం 452 పరుగులు సాధించాడు. ఆ తర్వాతి సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తరఫున ఆడుతూ 255 పరుగులు చేశాడు.
తన ఐపీఎల్ కెరీర్ మొత్తంలో ఇప్పటివరకు 29 మ్యాచ్లు ఆడిన గ్రీన్, 41.59 సగటుతో 707 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో అతని అత్యధిక స్కోరు 100 పరుగులు. బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటే గ్రీన్, తన ఐపీఎల్ కెరీర్ 29 ఇన్నింగ్స్లలో 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
2. మతీషా పతిరానా (రూ. 18 కోట్లు - కోల్కతా నైట్ రైడర్స్)
శ్రీలంకకు చెందిన 22 ఏళ్ల యువ పేసర్ మతీషా పతిరానా కూడా ఈ వేలంలో జాక్ పాట్ కొట్టాడు. కేవలం రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైజ్తో వేలంలోకి వచ్చిన పతిరానాను, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ. 18 కోట్లు వెచ్చించి కొనుగోలు చేసింది.
ఈ యువ పేసర్ గత నాలుగు సీజన్లుగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. తన విలక్షణమైన బౌలింగ్ యాక్షన్తో ఆకట్టుకున్న పతిరానా, ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 32 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో అతను ఏకంగా 47 వికెట్లు సాధించి సత్తా చాటాడు. ఇప్పుడు కేకేఆర్ బౌలింగ్ విభాగంలో కీలక పాత్ర పోషించడానికి సిద్ధమయ్యాడు.
3. లియామ్ లివింగ్స్టోన్ (రూ. 13 కోట్లు - సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్)
ఇంగ్లండ్ విధ్వంసకర బ్యాటర్, లెగ్ స్పిన్ ఆల్ రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్కు కూడా ఈ వేలంలో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఇతని కోసం రూ. 13 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
లివింగ్స్టోన్ ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్లో మూడు వేర్వేరు జట్ల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. మొత్తం 49 మ్యాచ్లు ఆడిన ఇతను, 26.27 సగటుతో 1,051 పరుగులు చేశాడు. అతని బ్యాట్ నుండి 7 అర్ధసెంచరీలు వచ్చాయి. బౌలింగ్లోనూ ఉపయోగపడే లివింగ్స్టోన్, ఐపీఎల్లో 13 వికెట్లు తీశాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ ఇతనికి మంచి రికార్డు ఉంది. వన్డేల్లో 25 వికెట్లు, టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 33 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
4. ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ (రూ. 9.20 కోట్లు - కోల్కతా నైట్ రైడర్స్)
బంగ్లాదేశ్ అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ. 9.20 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. ఇతని బేస్ ప్రైజ్ కూడా రూ. 2 కోట్లు మాత్రమే కావడం గమనార్హం.
ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్కు ఐపీఎల్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. ఇప్పటివరకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబై ఇండియన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వంటి దిగ్గజ జట్ల తరఫున ఆడాడు. తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో మొత్తం 60 మ్యాచ్లు ఆడిన ముస్తాఫిజుర్, 28.44 సగటుతో 65 వికెట్లు సాధించాడు. అతని అనుభవం కేకేఆర్ బౌలింగ్ యూనిట్కు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చనుంది.
5. జోష్ ఇంగ్లిస్ (రూ. 8.60 కోట్లు - లక్నో సూపర్ జెయింట్స్)
ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిస్పై లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) నమ్మకం ఉంచింది. వేలంలో ఇతని కోసం రూ. 8.60 కోట్లు వెచ్చించి తమ జట్టులోకి తీసుకుంది.
జోష్ ఇంగ్లిస్ ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లోనే ఈ లీగ్లోకి అరంగేట్రం చేశాడు. తన తొలి సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడాడు. ఆడిన 11 మ్యాచ్లలోనే తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. 30.88 సగటుతో 278 పరుగులు సాధించి ఆకట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు లక్నో తరఫున తన రెండో సీజన్ను ప్రారంభించనున్నాడు.