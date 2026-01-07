- Home
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026: ముంబై ఇండియన్స్ సమరానికి సిద్ధం
మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్ ఆరంభానికి రంగం సిద్ధమైంది. టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ముందే హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలోని ముంబై ఇండియన్స్ (MI) జట్టు క్రికెట్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. గత సీజన్లలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన ముంబై జట్టుపై అభిమానులకు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్న ముంబై, మెగా వేలంలో తమ పాత మ్యాచ్ విన్నర్లను తిరిగి దక్కించుకోవడం ద్వారా తమ లక్ష్యం ఏమిటో స్పష్టం చేసింది. ఈసారి కప్పు కొట్టడమే లక్ష్యంగా ముంబై బరిలోకి దిగుతోంది.
ముంబై ఇండియన్స్ లో కీలక మార్పులు, వేలం వ్యూహాలు
ఈ సీజన్ కోసం ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. జట్టులో రెగ్యులర్ వికెట్ కీపర్గా ఉన్న యాస్తిక భాటియాను ఫ్రాంచైజీ రిలీజ్ చేసింది. ఆమె స్థానంలో యువ క్రీడాకారిణి జి. కమలిని వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఇక మెగా వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది.
ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ అమేలియా కేర్ను రూ. 3 కోట్లకు తిరిగి దక్కించుకోవడం జట్టుకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఆమె రాకతో మిడిల్ ఆర్డర్కు ప్రపంచ స్థాయి సమతుల్యత లభించింది. పాత కోర్ టీమ్ను నిలబెట్టుకోవడం ద్వారా ముంబై తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలని భావిస్తోంది.
ముంబై ఇండియన్స్ తుది జట్టు అంచనా
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ఒకరిని మించి ఒకరు మ్యాచ్ విన్నర్లు ఉన్నారు. ఇన్పుట్స్ ప్రకారం ముంబై ఇండియన్స్ బెస్ట్ ప్లేయింగ్ 11 ఈ విధంగా ఉండవచ్చు..
1. హేలీ మాథ్యూస్: వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ అయిన ఈమె ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్తో పాటు స్పిన్ బౌలింగ్లోనూ ప్రత్యర్థులను దెబ్బకొట్టగలదు.
2. జి. కమలిని (వికెట్ కీపర్): పవర్ ప్లేలో వేగంగా పరుగులు రాబట్టగల సత్తా ఉన్న యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్.
3. నాట్ సీవర్-బ్రంట్: ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఆల్ రౌండర్లలో ఒకరు. నంబర్ 3లో బ్యాటింగ్ చేస్తూ జట్టుకు వెన్నెముకలా నిలుస్తారు.
4. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్): జట్టులో అతిపెద్ద మ్యాచ్ విన్నర్. వన్డే వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన అనుభవం ఆమె సొంతం.
5. అమేలియా కేర్: మ్యాచ్ను ఫినిష్ చేయడంలోనూ, తన లెగ్ స్పిన్తో గేమ్ స్వరూపాన్ని మార్చడంలోనూ దిట్ట.
6. అమన్ జోత్ కౌర్: లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్ను బలోపేతం చేసే అద్భుతమైన సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్.
7. సజన సజీవన్: భారీ షాట్లు ఆడడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'సిక్సర్ క్వీన్'. ఫీల్డింగ్లోనూ చురుగ్గా ఉంటారు.
8. పూనమ్ ఖేమ్నార్: ఒక విలువైన బ్యాటర్, లెగ్ స్పిన్ ఆప్షన్.
9. షబ్నిమ్ ఇస్మాయిల్: ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన మహిళా బౌలర్. ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీయడంలో ఈమె సిద్ధహస్తురాలు.
10. సైకా ఇషాక్: ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్. ముంబై జట్టుకు ఎల్లప్పుడూ వికెట్ టేకర్గా నిరూపించుకున్నారు.
11. సంస్కృతి గుప్తా / త్రివేణి వశిష్ఠ: జట్టు బౌలింగ్ విభాగాన్ని పూర్తి చేసే యువ దేశవాళీ బౌలర్లు.
కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఏమన్నారంటే?
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జట్టు మానసిక స్థితిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈ సీజన్లోనూ మాకు అదే శక్తి, ఉత్సాహం ఉన్నాయి. గత మూడేళ్లలో మేము రెండు టైటిళ్లు గెలిచినప్పుడు ఎలాంటి మైండ్సెట్తో ఉన్నామో, ఇప్పుడు కూడా అదే ఆలోచనతో వెళ్తున్నాం. మంచి క్రికెట్ ఆడటమే మా ప్రధాన లక్ష్యం" అని హర్మన్ అన్నారు. టైటిల్ గెలవడానికి సాధ్యమైనదంతా చేస్తామని, రాబోయే రోజుల్లో ఆసక్తికరమైన క్రికెట్ జరగబోతోందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయికి డబ్ల్యూపీఎల్
డబ్ల్యూపీఎల్లో రాణించడం వల్ల క్రీడాకారిణులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని హర్మన్ప్రీత్ అభిప్రాయపడ్డారు. "డబ్ల్యూపీఎల్లో పోటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు మంచి క్రికెట్ ఆడితే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ అదే ఆటగాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఇక్కడ వారిపై బాగా ఆడితే, ఆ ఆత్మవిశ్వాసం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ రాణించడానికి ఉపయోగపడుతుంది" అని ఆమె తెలిపారు. ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడటం వల్ల ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని, ఒకప్పుడు లేని అవకాశాలు ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు ఈ లీగ్ ద్వారా దొరుకుతున్నాయని ఆమె వివరించారు.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ షెడ్యూల్ వివరాలు
ముంబై ఇండియన్స్ తన డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 ప్రచారాన్ని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో జరిగే మ్యాచ్తో ప్రారంభించనుంది. ఈ మ్యాచ్ జనవరి 9న నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డి.వై. పాటిల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో జరగనుంది. టోర్నమెంట్ సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 3న వడోదరలోని కోటంబిలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. అదే గ్రౌండ్ లో ఫిబ్రవరి 5న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అభిమానులందరూ ఈ మెగా టోర్నమెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.