- Home
- Sports
- Vaibhav Suryavanshi: 7 సిక్సర్లు, 9 ఫోర్లతో మాస్ ఇన్నింగ్స్ ! వరల్డ్ కప్ ముందు వైభవ్ ఊచకోత
Vaibhav Suryavanshi: 7 సిక్సర్లు, 9 ఫోర్లతో మాస్ ఇన్నింగ్స్ ! వరల్డ్ కప్ ముందు వైభవ్ ఊచకోత
Vaibhav Suryavanshi : ఐసీసీ అండర్-19 ప్రపంచకప్ వార్మప్ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 50 బంతుల్లో 96 పరుగులతో చెలరేగాడు. ఈ యంగ్ స్టార్ ప్లేయర్ దెబ్బతో స్కాట్లాండ్పై భారత్ 374 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఊచకోత.. 50 బంతుల్లో 96 రన్స్!
ఐసీసీ అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బ్యాట్ పవర్ ఏంటో చూపించాడు. ప్రపంచకప్లో పాల్గొనే ఇతర జట్లకు తన ఇన్నింగ్స్తో గట్టి హెచ్చరికలు పంపాడు.
జింబాబ్వేలోని బులవాయో అథ్లెటిక్ క్లబ్లో శనివారం స్కాట్లాండ్ అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్లో వైభవ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 50 బంతుల్లోనే 96 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 374 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది. ఇందులో వైభవ్ సూర్యవంశీ పాత్రే కీలకం.
వైభవ్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్.. 27 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీ
వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుండే స్కాట్లాండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 9 ఫోర్లు, 7 భారీ సిక్సర్లు బాదాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 192గా నమోదైంది.
కేవలం 27 బంతుల్లోనే వైభవ్ తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. సిక్స్ కొట్టి తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు.
కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హత్రేతో కలిసి వైభవ్ తొలి వికెట్కు 42 బంతుల్లో 70 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఇందులో ఆయుష్ 19 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు.
ఆ తర్వాత ఆరోన్ జార్జ్ (58 బంతుల్లో 61 పరుగులు)తో కలిసి మరో కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. వీరిద్దరూ కలిసి 56 బంతుల్లో 78 పరుగులు జోడించారు. అయితే, సెంచరీకి అతి చేరువలో 96 పరుగుల వద్ద మను సరస్వత్ బౌలింగ్లో వైభవ్ ఔటయ్యాడు.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లోనూ వైభవ్ సూర్యవంశీ షో
ఈ మ్యాచ్కు ముందే వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇటీవల అతని కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికా అండర్-19 జట్టును యూత్ వన్డే సిరీస్లో 3-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
ఆ సిరీస్లో వైభవ్ అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. మూడు మ్యాచ్లలో 68.66 సగటుతో, 187.27 స్ట్రైక్ రేట్తో ఏకంగా 206 పరుగులు సాధించాడు.
చివరి వన్డేలో వైభవ్ కేవలం 74 బంతుల్లోనే 127 పరుగులు చేశాడు. అందులో తొమ్మిది ఫోర్లు, పది సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అంతకుముందు మ్యాచ్లో 24 బంతుల్లో 68 పరుగులు చేయడం గమనార్హం.
యూత్ వన్డేల్లో 15 ఏళ్లు నిండకముందే మూడు సెంచరీలు సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా వైభవ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ రికార్డు అతని ప్రతిభకు నిదర్శనం.
వైభవ్ సూర్యవంశీ పై అశ్విన్ ప్రశంసల వర్షం
రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్టార్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రదర్శనపై టీమిండియా సీనియర్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. ఎక్స్ లో వైభవ్ స్కోర్లను ప్రస్తావిస్తూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు.
గత 30 రోజుల్లో డొమెస్టిక్, అండర్-19 క్రికెట్లో వైభవ్ సాధించిన స్కోర్లను అశ్విన్ ట్వీట్ చేశాడు: "171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) & 127(74). ఏంటి తమ్ముడు.. ఈ శాంపిల్ సరిపోతుందా? లేక ఇంకా కావాలా?" అంటూ పేర్కొన్నాడు.
మార్చిలో జరగబోయే ఐపీఎల్ 2026లో, సంజూ శాంసన్ స్థానంలో ఓపెనర్గా వైభవ్ బరిలోకి దిగనున్నాడని, రాబోయే నాలుగు నెలలు వైభవ్ టైమ్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోందని అశ్విన్ పేర్కొన్నాడు. 14 ఏళ్ల వయసులో ఈ కుర్రాడు చేస్తున్న విన్యాసాలను మాటల్లో చెప్పలేమని కొనియాడాడు.
ఇతర ఆటగాళ్ల మెరుపులు.. ప్రపంచకప్ షెడ్యూల్
స్కాట్లాండ్తో జరిగిన ఈ వార్మప్ మ్యాచ్లో వైభవ్తో పాటు ఇతర బ్యాటర్లు కూడా రాణించారు. విహాన్ మల్హోత్రా 81 బంతుల్లో 77 పరుగులు, అభిజ్ఞాన్ కుండు 48 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేశారు. స్కాట్లాండ్ బౌలర్ ఆలీ జోన్స్ 10 ఓవర్లలో 70 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
భారత జట్టు అండర్-19 ప్రపంచకప్లో గ్రూప్-ఏలో ఉంది. బంగ్లాదేశ్, న్యూజిలాండ్, అమెరికా జట్లు కూడా ఇదే గ్రూపులో ఉన్నాయి.
భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ను జనవరి 15న బులవాయోలోని క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో అమెరికాతో ఆడనుంది. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్, చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా బరిలోకి దిగుతోంది.