IPL హిస్టరీలో అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన టాప్ 10 భారత ప్లేయర్లు ఎవరు?
IPL : ఐపీఎల్ 2026 కు సర్వం సిద్ధమైంది. పరుగుల వరద పారించడానికి బ్యాటర్లు, బౌలింగ్ మెరుపులు చూపించడానికి బౌలర్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అయితే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన టాప్ 10 భారత ప్లేయర్లు ఎవరో తెలుసా?
IPL బాహుబలులు వీరే.. ఆరుసార్లు ట్రోఫీ గెలిచిన రోహిత్
2008లో ప్రారంభమైన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL), నేడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ధనిక టీ20 లీగ్గా కొనసాగుతోంది. ఏళ్ల తరబడి ఈ టోర్నమెంట్ అనేక ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్లకు, ఐకానిక్ ప్రదర్శనలకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడటం ప్రతి ఆటగాడి కల. అయితే, కొందరు భారతీయ ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్ను పలుమార్లు గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించారు.
రోహిత్ శర్మ, అంబటి రాయుడు, ఎంఎస్ ధోనీ వంటి దిగ్గజాలు తమ జట్లను విజేతలుగా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2025 నాటికి ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన టాప్ 10 భారతీయ ఆటగాళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. రోహిత్ శర్మ, అంబటి రాయుడు: ఆరు టైటిళ్లతో టాప్
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాడిగా నిలిచారు. ఆయన మొత్తం 6 ఐపీఎల్ ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నారు. 2009లో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ తరపున తన మొదటి టైటిల్ సాధించిన రోహిత్, ఆ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా 2013, 2015, 2017, 2019, 2020లో ఐదుసార్లు జట్టును విజేతగా నిలిపారు.
అదేవిధంగా, అంబటి రాయుడు కూడా 6 ట్రోఫీలతో రోహిత్తో కలిసి అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. రాయుడు ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 2013, 2015, 2017లో మూడు టైటిల్స్ గెలుచుకోగా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున 2018, 2021, 2023లో మరో మూడు టైటిల్స్ సాధించారు.
2. ఎంఎస్ ధోనీ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా: ఐదు ట్రోఫీల క్లబ్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దిగ్గజ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ తన నాయకత్వంలో జట్టుకు 5 ఐపీఎల్ టైటిళ్లను అందించారు. 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 సంవత్సరాల్లో ధోనీ నేతృత్వంలోని సీఎస్కే విజేతగా నిలిచింది. ధోనీ వ్యూహచతురత, ఫినిషింగ్ సామర్థ్యం లీగ్ చరిత్రలోనే ఆయనను అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా మార్చాయి.
మరోవైపు, ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ముంబై ఇండియన్స్ సాధించిన 5 విజయాల్లోనూ (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) భాగస్వామిగా ఉన్నారు. డెత్ ఓవర్లలో బుమ్రా వేసే యార్కర్లు ముంబై విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
3. హార్దిక్ పాండ్యా, ఆదిత్య తారే: సక్సెస్ఫుల్ స్టార్స్
ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ఇప్పటివరకు 5 ఐపీఎల్ ట్రోఫీలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 2015, 2017, 2019, 2020లో నాలుగు టైటిల్స్ గెలిచిన ఆయన, 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్గా ఆ జట్టుకు తొలి సీజన్లోనే ట్రోఫీని అందించారు.
ముంబై ఆటగాడు ఆదిత్య తారే కూడా 5 టైటిళ్ల జాబితాలో ఉన్నారు. ముంబై ఇండియన్స్తో 2013, 2015, 2019, 2020లో విజేతగా నిలిచిన ఆయన, 2016లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ట్రోఫీ గెలిచిన జట్టులో కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నారు.
4. రవీంద్ర జడేజా, హర్భజన్ సింగ్: స్పిన్ దిగ్గజాల రికార్డు
స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఇప్పటివరకు 4 ఐపీఎల్ టైటిల్స్ గెలిచారు. 2008లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున తొలి టైటిల్ గెలిచిన జడేజా, ఆ తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున 2018, 2021, 2023లో మూడు ట్రోఫీలు సాధించారు.
వెటరన్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ కూడా 4 టైటిల్స్ గెలుచుకున్నారు. ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 2013, 2015, 2017లో మూడు టైటిల్స్ సాధించిన భజ్జీ, 2018లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున తన నాలుగో ట్రోఫీని అందుకున్నారు.
5. కృనాల్ పాండ్యా, సురేష్ రైనా: మిస్టర్ ఐపీఎల్.. స్టార్ ఆల్రౌండర్
కృనాల్ పాండ్యా తన కెరీర్లో 4 ఐపీఎల్ టైటిల్స్ సాధించారు. ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 2017, 2019, 2020లో మూడు టైటిల్స్ గెలిచిన ఆయన, 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజేతగా నిలిచిన జట్టులో సభ్యుడిగా ఉండి నాలుగో ట్రోఫీని అందుకున్నారు.
చివరగా, మిస్టర్ ఐపీఎల్ గా గుర్తింపు పొందిన సురేష్ రైనా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజయాల్లో వెన్నెముకగా నిలిచారు. రైనా 2010, 2011, 2018, 2021లో సీఎస్కే గెలిచిన నాలుగు టైటిళ్లలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఒత్తిడిలో రాణించే రైనా సామర్థ్యం ఆయనను ఐపీఎల్ లెజెండ్గా నిలబెట్టింది.