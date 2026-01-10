IND vs NZ : రోహిత్, కోహ్లీ విధ్వంసం చూడాల్సిందే.. వడోదర పిచ్ రిపోర్టు ఇదే
IND vs NZ : భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జనవరి 11న తొలి వన్డే జరగనుంది. వడోదర పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలమా? లేదా బౌలర్ల హవా నడుస్తుందా? వాతావరణం ఎలా ఉంది? మ్యాచ్ షెడ్యూల్, జట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారత్ vs న్యూజిలాండ్ తొలి వన్డే: వడోదర సమరం కోసం సర్వం సిద్ధం
భారత క్రికెట్ జట్టు కొత్త సంవత్సరంలో తన తొలి వన్డే సిరీస్ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. జనవరి 11 నుంచి భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ జరగనుంది. ఈ సిరీస్లోని తొలి మ్యాచ్ వడోదరలోని కోటంబి క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ స్టేడియం చరిత్రలో తొలిసారిగా భారత పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతుండటం విశేషం.
గతంలో ఈ మైదానంలో మహిళల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు, దేశీయ క్రికెట్ మ్యాచ్లు మాత్రమే జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2026లో జరగబోయే ఈ సిరీస్పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టనుండగా, మైఖేల్ బ్రాస్వెల్ నాయకత్వంలో కివీస్ బరిలోకి దిగనుంది.
IND vs NZ : వాతావరణ రిపోర్టులు ఏం చెబుతున్నాయి? అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్
మ్యాచ్ రోజున వడోదర వాతావరణం ఎలా ఉండబోతోందనే ఆందోళన అభిమానుల్లో నెలకొంది. అయితే వాతావరణ శాఖ రిపోర్టుల ప్రకారం, జనవరి 11న కోటంబి స్టేడియంలో వాతావరణం క్రికెట్కు పూర్తి అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుందని, రోజంతా ఎండ కాస్తుందని ఐఎండీ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
మ్యాచ్ జరిగే రోజు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 28 నుంచి 29 డిగ్రీల సెల్సియస్గా, రాత్రి సమయంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 13 నుంచి 14 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వర్షం పడే సూచనలు ఏమాత్రం లేవు. కాబట్టి అభిమానులు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పూర్తి 50 ఓవర్ల మ్యాచ్ను ఆస్వాదించవచ్చు. మధ్యాహ్నం 1:00 గంటకు టాస్, 1:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.
IND vs NZ : వడోదర పిచ్ రిపోర్ట్.. బ్యాటర్ల పండగ ఖాయమా?
వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియం పిచ్ బ్యాటింగ్కు స్వర్గధామంగా నిలవనుంది. ఇక్కడ భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని క్యూరేటర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. పిచ్ ఫ్లాట్గా ఉండటం వల్ల బంతి బ్యాట్ మీదకు చక్కగా వస్తుంది, ఇది బ్యాటర్లకు షాట్లు ఆడటం సులభతరం చేస్తుంది. బౌన్స్ నిలకడగా ఉండటంతో పరుగుల వరద పారే అవకాశం ఉంది.
కొత్త బంతితో పేసర్లు ఆరంభంలో కాస్త స్వింగ్ రాబట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మ్యాచ్ సాగుతున్న కొద్దీ బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు దేశవాళీ మ్యాచ్లు జరిగినప్పుడు కూడా బ్యాటర్లే పైచేయి సాధించారు. కాబట్టి భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగే ఈ మ్యాచ్ హై-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్గా మారే అవకాశం ఉంది.
IND vs NZ : టాస్ ప్రభావం.. మంచు ముప్పు
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. సాయంత్రం వేళల్లో మంచు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ రిపోర్టులు సూచిస్తున్నాయి. మైదానంలో మంచు ప్రభావం ఉంటే, రెండవ ఇన్నింగ్స్లో బౌలింగ్ చేయడం కష్టమవుతుంది. బంతి గ్రిప్ దొరకకపోవడంతో బౌలర్లు ఇబ్బంది పడతారు.
ఈ కారణంతో టాస్ గెలిచిన జట్టు కెప్టెన్ నిస్సందేహంగా బౌలింగ్ ఎంచుకుని, లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకే మొగ్గు చూపుతారు. బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైన పిచ్ కావడంతో, ఛేజింగ్ చేసే జట్టుకు విజయావకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
IND vs NZ : సిరీస్ షెడ్యూల్, రెండు జట్ల వివరాలు ఇవే
భారత జట్టులో ఈ సిరీస్ కోసం భారీ మార్పులు జరిగాయి. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో పాటు, వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ఫిట్నెస్ సాధించి జట్టులో చేరారు. పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ చాలా కాలం తర్వాత తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలపై అందరి కళ్లు ఉన్నాయి.
IND vs NZ : వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇదే
• మొదటి వన్డే: జనవరి 11, వడోదర
• రెండవ వన్డే: జనవరి 14, రాజ్కోట్
• మూడవ వన్డే: జనవరి 18, ఇండోర్
భారత జట్టు: రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, రిషబ్ పంత్, యశస్వి జైస్వాల్, రవీంద్ర జడేజా.
న్యూజిలాండ్ జట్టు: డెవాన్ కాన్వే (వికెట్ కీపర్), విల్ యంగ్, హెన్రీ నికోల్స్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మైఖేల్ బ్రాస్వెల్ (కెప్టెన్), జాకరీ ఫౌల్క్స్, నిక్ కెల్లీ, జోష్ క్లార్క్సన్, మైఖేల్ రే, కైల్ జేమిసన్, మిచెల్ హే, ఆదిత్య అశోక్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జేడెన్ లెనాక్స్.