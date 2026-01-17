- Home
Vaibhav Suryavanshi : అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు. బంగ్లాదేశ్ పై అద్భుతమైన అర్ధ సెంచరీతో విరాట్ కోహ్లీ పరుగుల రికార్డును, బాబర్ అజామ్ అతి పిన్న వయసు రికార్డును తిరగరాశాడు. తన ఆటతో బంగ్లా బౌలర్లను చెడుగుడు ఆడుకున్నాడు.
భారత క్రికెట్ సంచలనం, 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి అదరగొట్టాడు. జింబాబ్వేలోని బులవాయోలో జరుగుతున్న ఐసీసీ పురుషుల అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026లో వైభవ్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. బంగ్లాదేశ్తో శనివారం (జనవరి 17) జరిగిన మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం బ్యాటింగ్తోనే కాకుండా, పలు ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టి చరిత్ర సృష్టించారు.
ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ 67 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 72 పరుగులు చేశారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో విరాట్ కోహ్లీ, బాబర్ అజామ్ వంటి దిగ్గజ ఆటగాళ్ల రికార్డులను వైభవ్ అధిగమించారు. కేవలం పరుగులే కాకుండా, మైదానంలో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లతో జరిగిన ఘర్షణ వాతావరణం కూడా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రపంచ రికార్డు: అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు
బంగ్లాదేశ్పై అర్ధ సెంచరీ సాధించడం ద్వారా వైభవ్ సూర్యవంశీ అరుదైన ఘనత సాధించారు. పురుషుల అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో 50కి పైగా పరుగులు చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించారు. ఈ మ్యాచ్ నాటికి వైభవ్ వయసు 14 సంవత్సరాల 296 రోజులు మాత్రమే.
దీంతో పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్లేయర్ షాహిదుల్లా కమాల్ రికార్డులను ఆయన బద్దలు కొట్టారు. గతంలో షాహిదుల్లా కమాల్ 15 ఏళ్ల 19 రోజుల వయసులో వెస్టిండీస్పై హాఫ్ సెంచరీ చేయగా, బాబర్ అజామ్ 2010లో 15 ఏళ్ల 92 రోజుల వయసులో ఈ ఘనత సాధించారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరినీ వైభవ్ వెనక్కి నెట్టారు.
వైభవ్ దెబ్బకు విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు గల్లంతు
ఈ ఇన్నింగ్స్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో మైలురాయిని చేరుకున్నారు. యూత్ వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న ఏడో భారతీయ బ్యాటర్గా నిలిచారు. ఈ క్రమంలోనే సీనియర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును ఆయన అధిగమించారు.
యూత్ వన్డేల్లో విరాట్ కోహ్లీ 28 మ్యాచ్ల్లో 978 పరుగులు చేయగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 20 మ్యాచ్ల్లోనే 1047 పరుగులు సాధించి కోహ్లీని దాటేశారు. ఇప్పటివరకు వైభవ్ ఖాతాలో 3 సెంచరీలు, 5 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. యూత్ వన్డేల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు విజయ్ జోల్ (1404 పరుగులు) పేరిట ఉంది.
కష్టాల్లో ఉన్న జట్టుకు అండగా వైభవ్
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమిండియా ఆరంభంలోనే తడబడింది. కేవలం 12 పరుగులకే ఓపెనర్, కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హత్రే (6), వేదాంత్ త్రివేది (0) వికెట్లను కోల్పోయింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన ఆటతో దుమ్మురేపాడు.
కేవలం 30 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నారు. విహాన్ మల్హోత్రా (7)తో కలిసి 41 పరుగులు, ఆ తర్వాత అభిజ్ఞాన్ కుండుతో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. వైభవ్ 72 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా, అభిజ్ఞాన్ కుండు 80 పరుగులతో రాణించారు. వీరిద్దరి పోరాటంతో భారత్ 238 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరును సాధించగలిగింది.
బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లకు చుక్కలు.. మైదానంలో గొడవ.. వైభవ్ మాస్ వార్నింగ్
భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్త వాతావరణం మైదానంలోనూ కనిపించింది. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హత్రే, బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ అజీజుల్ హకీం తమీమ్తో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
ఇక మ్యాచ్ మధ్యలో వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, బంగ్లాదేశ్ వైస్ కెప్టెన్ జవాద్ అబ్రార్ అతనితో వాగ్వాదానికి దిగాడు. వైభవ్ దూకుడుగా ఆడుతుండటంతో సహనం కోల్పోయిన అబ్రార్ ఏదో అనగా, వైభవ్ వెనక్కి తగ్గలేదు. వేలు చూపిస్తూ బంగ్లా ప్లేయర్కు గట్టిగా బదులిచ్చారు. ఈ ఘటన మ్యాచ్లో హైలైట్గా నిలిచింది.
ఆకాశమే హద్దుగా వైభవ్ ప్రస్థానం
బీహార్లోని సమస్తిపూర్కు చెందిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రస్థానం అద్భుతంగా సాగుతోంది. ఐపీఎల్ 2025లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఎంపికై, అతి పిన్న వయసులో సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై అక్కడి బౌన్సీ పిచ్లపై కూడా సెంచరీలు బాది తన సత్తా చాటారు.
ఇప్పుడు అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో, అమెరికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 2 పరుగులకే అవుటైనప్పటికీ, బంగ్లాదేశ్పై ఒత్తిడిలో అద్భుతంగా పుంజుకుని తన సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.