India vs West Indies : టీమిండియాలోకి రింకూ సింగ్ రీఎంట్రీ ఎప్పుడు?
India vs West Indies : టీ20 ప్రపంచకప్లో వెస్టిండీస్తో కీలక పోరుకు భారత జట్టు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిస్తేనే టీమిండియా సెమీస్ కు చేరుతుంది.. లేకుంటే ఇంటిదారి పడుతుంది. అయితే, రింకూ సింగ్ భారత జట్టుతో ఎప్పుడు కలవనున్నారు?
విషాదం నుండి మైదానానికి.. రింకూ సింగ్ రాకతో టీమిండియాకు కొండంత బలం
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా వెస్టిండీస్తో జరగనున్న అత్యంత కీలకమైన సూపర్-8 పోరుకు ముందు టీమ్ ఇండియాకు ఊరటనిచ్చే వార్త అందింది. వ్యక్తిగత కారణాలతో జట్టుకు దూరమైన స్టార్ ఫినిషర్ రింకూ సింగ్, శనివారం కోల్కతాలో తిరిగి జాతీయ జట్టుతో చేరనున్నారు. ఈ విషయాన్ని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
తండ్రి మరణం.. విషాదంలో రింకూ సింగ్
గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రింకూ సింగ్ తండ్రి ఖాన్చంద్ సింగ్, ఈ వారం ప్రారంభంలో కన్నుమూశారు. తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించిందని తెలియడంతో రింకూ సింగ్ హుటాహుటిన ఇంటికి వెళ్లారు. లివర్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న ఖాన్చంద్ సింగ్ను ఫిబ్రవరి 21న గ్రేటర్ నోయిడాలోని యథార్థ్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయనను వెంటిలేటర్పై ఉంచి చికిత్స అందించినప్పటికీ, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. తండ్రి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసిన అనంతరం రింకూ తిరిగి జట్టు బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి సిద్ధమయ్యారు.
బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ప్రకటన
రింకూ సింగ్ రాకపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా స్పష్టత ఇచ్చారు. "రింకూ సింగ్ శనివారం కోల్కతాలో జట్టుతో కలుస్తారు" అని మీడియాకు తెలిపారు. తండ్రి మరణించిన బాధలో ఉన్నప్పటికీ, దేశం కోసం ఆడేందుకు ఆయన వెంటనే తిరిగి రావడం పట్ల సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్కు ముందు రింకూ జట్టుతో ఉన్నప్పటికీ, తండ్రి పరిస్థితి దృష్ట్యా ఆయన గురువారం ఉదయం చెన్నై నుండి ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది.
రింకూ సింగ్ కు అండగా..
రింకూ సింగ్ కుటుంబంలో జరిగిన ఈ విషాదం పట్ల క్రికెట్ ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (UPCA) చీఫ్ ప్రేమ్ మనోహర్ గుప్తా తన సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. "రింకూ తండ్రి మరణ వార్త వినడం చాలా బాధాకరం. ఇటీవల రింకూ వివాహం నిశ్చయమవడంతో కుటుంబంలో ఇప్పుడిప్పుడే సంతోషాలు మొదలవుతున్న సమయంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకోవడం దురదృష్టకరం. యూపీసీఏ మొత్తం రింకూ కుటుంబానికి అండగా ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో రింకూకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చే సందేశాన్ని పంపారు.
ప్రపంచకప్లో రింకూ సింగ్ ఫామ్
ప్రస్తుత టీ20 ప్రపంచకప్లో రింకూ సింగ్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నారు. జట్టులోకి ఆలస్యంగా ఎంపికైన ఆయన, ఇప్పటివరకు ఆడిన ఐదు ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 24 పరుగులు మాత్రమే చేశారు. ఇందులో నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో డకౌట్ కావడం కూడా ఉంది. అయితే, రింకూలో ఉన్న మ్యాచ్ విన్నింగ్ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించిన టీమ్ మేనేజ్మెంట్, కీలక దశలో ఆయనపై నమ్మకం ఉంచుతోంది. ఫినిషర్గా తనదైన ముద్ర వేసేందుకు ఈ ఎడమ చేతి వాటం బ్యాటర్ సిద్ధమవుతున్నారు.
వెస్టిండీస్తో చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన పోరు
భారత జట్టుకు వెస్టిండీస్తో జరగనున్న మ్యాచ్ ఒక వర్చువల్ నాకౌట్గా మారింది. సెమీ-ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే టీమ్ ఇండియా ఈ మ్యాచ్లో తప్పనిసరిగా విజయం సాధించాలి. గ్రూప్-1 నుండి ఇప్పటికే దక్షిణాఫ్రికా సెమీస్కు దూసుకెళ్లగా, రెండో స్థానం కోసం భారత్, వెస్టిండీస్ పోటీ పడుతున్నాయి. ఆదివారం కోల్కతాలో జరిగే ఈ పోరులో గెలిచిన జట్టు సెమీ-ఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంటుంది. రింకూ రాకతో మిడిల్ ఆర్డర్ బలోపేతం అవుతుందని భారత అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.