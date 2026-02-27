IND vs WI: భారత్ vs వెస్టిండీస్ డూ ఆర్ డై మ్యాచ్ రద్దయితే సెమీస్ చేరేది ఎవరు?
IND vs WI Super 8 Match Scenarios : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్, వెస్టిండీస్ సూపర్ 8 మ్యాచ్ రద్దయితే సెమీఫైనల్ రేసులో నిలిచే జట్టు ఏది? ఐసీసీ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఆయా జట్ల నెట్ రన్ రేట్ సమీకరణాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026: భారత్ vs వెస్టిండీస్ పోరుపై ఉత్కంఠ
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సందడి నెలకొంది. సూపర్ 8 దశలో ప్రతి మ్యాచ్ ఎంతో కీలకంగా మారింది. ఇప్పటికే గ్రూప్ 1 నుండి ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లు సెమీఫైనల్లో తమ స్థానాలను ఖాయం చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 నుంచి రెండో సెమీఫైనలిస్ట్ జట్టుగా ఎవరు నిలుస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మార్చి 1న కోల్కతాలోని ప్రఖ్యాత ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య డూ ఆర్ డై పోరు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. అయితే, ఒకవేళ వర్షం కారణంగా లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఈ మ్యాచ్ రద్దయితే పరిస్థితి ఏమిటి?
సూపర్ 8 గ్రూప్ 1 పాయింట్ల పట్టిక సమీకరణాలు ఇవే
ప్రస్తుత సూపర్ 8 గ్రూప్ 1 పాయింట్ల పట్టికను పరిశీలిస్తే, సౌతాఫ్రికా అగ్రస్థానంలో నిలిచి ఇప్పటికే సెమీస్ చేరింది. భారత్, వెస్టిండీస్ జట్లు రెండూ ప్రస్తుతం తలో 2 పాయింట్లతో ఉన్నాయి. అయితే, నెట్ రన్ రేట్ విషయంలో వెస్టిండీస్ జట్టు భారత్ కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. వెస్టిండీస్ ప్రస్తుతం +1.791 నెట్ రన్ రేట్తో రెండో స్థానంలో ఉండగా, టీమ్ ఇండియా -0.100 నెట్ రన్ రేట్తో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 1న జరిగే మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు అత్యంత కీలకం. ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు గెలిస్తే వారు 4 పాయింట్లతో సెమీస్కు వెళ్తారు. ఒకవేళ మ్యాచ్ జరగకపోతే ఇరు జట్లకు పాయింట్లు పంచుతారు.
IND vs WI : మ్యాచ్ రద్దయితే ఐసీసీ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, వాతావరణం అనుకూలించని పక్షంలో తొలుత మ్యాచ్ను నిర్వహించేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కనీసం ఒక్కో ఇన్నింగ్స్లో 5 ఓవర్ల చొప్పున ఆట సాధ్యమైనా మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తేలుస్తారు. ఒకవేళ అసలు ఆట సాధ్యం కాకపోతే లేదా నిర్ణీత ఓవర్ల లోపు మ్యాచ్ పూర్తి కాకపోతే, మ్యాచ్ను రద్దు చేసి ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ చొప్పున కేటాయిస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే, భారత్, వెస్టిండీస్ జట్లు చెరో 3 పాయింట్లతో సమానంగా నిలుస్తాయి. అప్పుడు సెమీఫైనల్ బెర్తును నిర్ణయించడానికి నెట్ రన్ రేట్ ప్రాతిపదికగా మారుతుంది. ఏ జట్టుకైతే మెరుగైన రన్ రేట్ ఉంటుందో ఆ జట్టుకే సెమీస్ అవకాశం దక్కుతుంది.
భారత్కు పొంచి ఉన్న ముప్పు.. విండీస్కు కలిసొచ్చే అంశం
పాయింట్ల పట్టిక ప్రకారం వెస్టిండీస్ నెట్ రన్ రేట్ (+1.791) చాలా బలంగా ఉంది. దీనితో పోలిస్తే భారత్ రన్ రేట్ (-0.100) మైనస్లో ఉంది. ఒకవేళ మ్యాచ్ రద్దయి ఇరు జట్లు 3 పాయింట్లతో నిలిస్తే, మెరుగైన రన్ రేట్ కారణంగా వెస్టిండీస్ సెమీఫైనల్ టికెట్ దక్కించుకుంటుంది. ఇది టీమ్ ఇండియాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారుతుంది. గత మ్యాచ్లలో జట్టు పడిన శ్రమ అంతా వృథా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అంటే, వరుణుడు కరుణించకపోతే భారత్ టోర్నీ నుండి అవుట్ కావాల్సి వస్తుంది. అందుకే భారత అభిమానులు మ్యాచ్ సాఫీగా సాగాలని, భారత్ విజయకేతనం ఎగురవేయాలని కోరుకుంటున్నారు.
IND vs WI : కోల్కతా వాతావరణం, చారిత్రక నేపథ్యం
మ్యాచ్ రోజున కోల్కతా వాతావరణం ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే, వాతావరణ శాఖ రిపోర్ట్ ప్రకారం మార్చి 1న కోల్కతాలో వర్షం కురిసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుందని, పూర్తి మ్యాచ్ జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. చారిత్రక పరంగా చూస్తే, 2016 టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో భారత్, వెస్టిండీస్ తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించి భారత్ను టోర్నీ నుండి తప్పించింది. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని టీమ్ ఇండియా, ఆనాటి ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోరులో గెలిచి దర్జాగా సెమీస్ చేరాలని భారత్ భావిస్తోంది.