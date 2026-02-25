Rinku Singh : టీమిండియాకు బిగ్ షాక్.. రింకూ సింగ్ కు ఏమైంది?
Rinku Singh: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 మధ్యలో భారత స్టార్ ప్లేయర్ రింకూ సింగ్ కుటుంబ అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆయన తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో జింబాబ్వేతో జరగనున్న కీలక మ్యాచ్కు రింకూ దూరం కానున్నారు.
కుటుంబ అత్యవసర పరిస్థితి: రింకూ సింగ్ దూరం
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ కీలక దశకు చేరుకున్న వేళ భారత క్రికెట్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. టీమ్ ఇండియా స్టార్ ఫినిషర్ రింకూ సింగ్ అత్యవసరంగా జట్టును వీడి ఇంటికి బయలుదేరారు. రింకూ తండ్రి ఖాన్చంద్ సింగ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉండటమే ఇందుకు కారణం.
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆయన నాలుగో దశ లివర్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఒక స్థానిక ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే రింకూ సింగ్ మంగళవారం ఉదయం చెన్నై నుంచి తన స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు.
జింబాబ్వేతో కీలక మ్యాచ్.. రింకూ ఆడేది అనుమానమే
గురువారం చెన్నైలోని ఎం.ఏ. చిదంబరం స్టేడియంలో భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య సూపర్-8 పోరు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం రింకూ సింగ్ సోమవారం జట్టుతో కలిసి చెన్నై చేరుకున్నారు. అయితే, తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రాక్టీస్ సెషన్కు ఆయన హాజరు కాలేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా జింబాబ్వేతో జరిగే డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో రింకూ సింగ్ ఆడే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు రింకూ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోయినా (5 ఇన్నింగ్స్ల్లో 24 పరుగులు), లోయర్ ఆర్డర్లో ఆయన ఉనికి జట్టుకు ఎంతో కీలకం.
సంజూ శాంసన్ లేదా అక్షర్ పటేల్? తుది జట్టులో మార్పులు
రింకూ సింగ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారించింది. మంగళవారం నాటి ప్రాక్టీస్ సెషన్లో వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ నెట్స్లో సుదీర్ఘంగా చెమటోడ్చారు. సుమారు రెండు గంటల పాటు ఆయన అర్ష్దీప్ సింగ్, సిరాజ్ బౌలింగ్లో భారీ షాట్లు ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఒకవేళ రింకూ స్థానంలో సంజూను తీసుకుంటే, బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన గత మ్యాచ్లో బెంచ్కే పరిమితమైన ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ను తిరిగి తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో అక్షర్ రావడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
భారత్ సెమీఫైనల్ చేరాలంటే ఏం చేయాలి?
సూపర్-8 మొదటి మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 76 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడంతో భారత్ నెట్ రన్ రేట్ (-3.800) దారుణంగా పడిపోయింది. ప్రస్తుతం భారత్ గ్రూప్-1లో మూడో స్థానంలో ఉంది. సెమీస్కు చేరాలంటే భారత్ ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి:
1. మొదటి సమీకరణం: భారత్ తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్ల్లో (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అదే సమయంలో దక్షిణాఫ్రికా కూడా ఈ రెండు జట్లపై గెలవాలి.
2. రెండవ సమీకరణం: భారత్ తన రెండు మ్యాచ్లు గెలిచి, దక్షిణాఫ్రికా తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోవాలని కోరుకోవాలి. అప్పుడు భారత్ 4 పాయింట్లతో సెమీస్కు వెళ్తుంది.
జింబాబ్వేపై ఓడిపోతే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో ఉన్న భారత్ టోర్నీ నుండి అవుట్ అవుతుంది.
చెన్నై పిచ్, భారత బౌలింగ్ వ్యూహాలు
చెన్నైలోని చేపాక్ స్టేడియం స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే అవకాశం ఉండటంతో భారత్ ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగే యోచనలో ఉంది. కుల్దీప్ యాదవ్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్ త్రయం జింబాబ్వే బ్యాటర్లను కట్టడి చేసే బాధ్యత తీసుకోనున్నారు. హార్దిక్ పాండ్యా, శివం దూబే పేస్ బౌలింగ్ ఆప్షన్లుగా ఉంటారు. రింకూ సింగ్ వ్యక్తిగత కారణాలతో దూరం కావడం జట్టు మానసిక స్థితిపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ఈ కీలక పోరులో గెలుపే లక్ష్యంగా టీమ్ ఇండియా బరిలోకి దిగుతోంది.