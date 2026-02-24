- Home
Harry Brook vs Suryakumar Yadav : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 లో హ్యారీ బ్రూక్ రికార్డు సెంచరీతో ఇంగ్లాండ్ సెమీస్కు దూసుకెళ్లగా, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ లేమితో టీమిండియా సూపర్-8లో చతికిలపడింది. జట్లను నడిపిస్తున్న తీరు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
హ్యారీ బ్రూక్ ఊచకోత.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ విఫలం
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఇద్దరు స్టార్ ఆటగాళ్లు తమ జట్లను నడిపిస్తున్న తీరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంగ్లాండ్ సారథి హ్యారీ బ్రూక్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లతో తన జట్టును సెమీఫైనల్కు చేర్చగా, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన కెరీర్లోనే అత్యంత గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. సూపర్-8 దశలో ఇద్దరు కెప్టెన్ల ప్రదర్శనలు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి.
హ్యారీ బ్రూక్ నాయకత్వ పటిమతో ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ ప్రయాణం
సూపర్-8 గ్రూప్-2లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు హ్యారీ బ్రూక్ నేతృత్వంలో అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తోంది. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ 51 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 146/9 పరుగులు చేయగా, లంకను కేవలం 95 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో 2 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, ఈ టోర్నీలో సెమీస్కు చేరిన మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. కఠినమైన పిచ్లపై కూడా లక్ష్య ఛేదనలో బ్రూక్ చూపిన తెగువ ఇంగ్లాండ్కు కొండంత అండగా నిలిచింది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కు ఏమైంది.. టీమిండియా వైఫల్యం
మరోవైపు, గ్రూప్-1లో ఉన్న భారత్ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని టీమిండియా సూపర్-8లో ఇంకా ఖాతా తెరవలేదు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో భారత్ 76 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి పాలైంది. దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత ఓవర్లలో 187/7 పరుగులు చేయగా, లక్ష్య ఛేదనలో భారత బ్యాటర్లు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ఈ ఓటమితో భారత్ పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచింది. కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ తన జట్టును గట్టెక్కించడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
Harry Brook vs Suryakumar Yadav : గణాంకాల పరంగా ఇద్దరి మధ్య పోలిక
ఈ ప్రపంచకప్లో ఇద్దరు ఆటగాళ్ల వ్యక్తిగత గణాంకాలను పరిశీలిస్తే హ్యారీ బ్రూక్ స్పష్టమైన ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తున్నారు. పాకిస్తాన్పై బ్రూక్ కేవలం 51 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇది ఇంగ్లాండ్ తరపున ప్రపంచకప్లో నమోదైన వేగవంతమైన సెంచరీ. దీనికి విరుద్ధంగా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ ఆయన జట్టును ఆదుకోలేకపోయారు.
ఈ టోర్నీలో బ్యాటర్లు విఫలమైన సమయంలో కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ లు ఆడుతూ హ్యారీ బ్రూక్ ఇంగ్లండ్ విజయాలో కీరోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. హ్యారీ బ్రూక్ ఈ టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్లలో ఒకడిగా నిలిచారు. బ్రూక్ 6 మ్యాచ్ల్లో 6 ఇన్నింగ్స్ ఆడి 33.67 సగటుతో 202 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో ఒక అద్భుతమైన సెంచరీ (100) కూడా ఉంది. జట్టును ముందుండి నడిపించడంలో ఆయన సఫలమయ్యారు.
మరోవైపు, భారత సారథి సూర్యకుమార్ యాదవ్ 5 మ్యాచ్ల్లో 5 ఇన్నింగ్స్ ఆడి 45.00 సగటుతో 180 పరుగులు చేశారు. బ్రూక్ కంటే సూర్యకుమార్ సగటు మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం పరుగుల పరంగా బ్రూక్ కొంచెం ముందున్నారు. సూర్యకుమార్ అత్యధిక స్కోరు 84 (నాటౌట్)* కాగా, బ్రూక్ సెంచరీతో మెరిశారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒక ఇన్నింగ్స్లో నాటౌట్గా నిలిచారు. అయితే, బ్రూక్ కష్టసమయంలో జట్టుకు విజయాలు అందించారు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థిరత్వంతో ఆడుతున్నా, హ్యారీ బ్రూక్ సెంచరీ వంటి భారీ ఇన్నింగ్స్తో మ్యాచ్ ఫలితాలను మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ వైఫల్యానికి కారణాలు ఇవే
సూర్యకుమార్ యాదవ్ గత 15 నెలలుగా టీ20ల్లో కనీసం ఒక్క అర్ధ సెంచరీ కూడా సాధించలేకపోయారు. దీనికి ప్రధాన కారణం సాంకేతిక లోపాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ తరహాలో ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించే సామర్థ్యం సూర్యలో లోపించడం, ఒత్తిడిలో వికెట్ పారేసుకోవడం టీమిండియాను దెబ్బతీస్తోంది. 2025లో ఆడిన 5 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆయన కేవలం 28 పరుగులు మాత్రమే చేశారు.
మిడిల్ ఆర్డర్లో సూర్య విఫలం కావడం వల్ల భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ కుప్పకూలుతోంది. అయితే, టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ ను అందుకుని స్థిరంగా రాణిస్తున్నారు. కానీ, గ్రూప్ దశలో అమెరికాతో జరిగిన మ్యాచ్ లో తప్పా ఇతర మ్యాచ్ లలో ఫలితాలను మార్చే విధంగా తన ఇన్నింగ్స్ లను నిర్మించలేకపోయారు.
కఠిన పరిస్థితుల్లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్లు
ఒత్తిడి సమయంలో హ్యారీ బ్రూక్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఈ టోర్నీకే హైలైట్గా నిలిచింది. పాకిస్తాన్ నిర్దేశించిన 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో వికెట్లు పడుతున్నా, బ్రూక్ తన దూకుడు తగ్గించకుండా సెంచరీతో జట్టును గెలిపించారు. అలెక్స్ హేల్స్ పేరిట ఉన్న రికార్డును బద్దలు కొట్టి, క్రిస్ గేల్ సరసన నిలిచారు.
మరోవైపు సూర్యకుమార్ యాదవ్ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో 82 పరుగులు చేసినా, టోర్నీ ప్రారంభమయ్యాక ఆ ఫామ్ను కొనసాగించలేకపోయారు. అమెరికా పై ఆడిన 84 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ తప్పా సూర్య నుంచి పెద్ద నాక్ రాలేదు. దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి తర్వాత మేము బలంగా తిరిగి వస్తాము అని సూర్య హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, మైదానంలో మాత్రం ఆ ప్రభావం కనిపించడం లేదు. ఇప్పుడు భారత్ సూపర్ 8 లో ఆడే రెండు మ్యాచ్ లో గెలిస్తేనే సెమీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉంటాయి. మరి సూర్య ఏం చేస్తారో చూడాలి.