Team India : టీమిండియాకు జింబాబ్వే ఓటమి కష్టాలు.. సెమీస్ చేరాలంటే ఇది జరగాలి !
India Semi Final Scenarios: సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్ భారీ విజయంతో భారత్ సెమీస్ అవకాశాలు క్లిష్టంగా మారాయి. పాయింట్ల పట్టికలో వెనకబడిన టీమిండియా సెమీస్ చేరే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సెమీస్ రేసులో ఇండియాకు బిగ్ షాక్.. విండీస్ విక్టరీతో తారుమారైన లెక్కలు!
ముంబైలో జరిగిన సూపర్ 8 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ సాధించిన 107 పరుగుల భారీ విజయం టీమ్ ఇండియా ఆశలపై పిడుగులా పడింది. ఈ విజయంతో విండీస్ కేవలం రెండు పాయింట్లు సాధించడమే కాకుండా, తన నెట్ రన్ రేట్ను పెంచుకుంది. మరోవైపు ఇప్పటికే తొలి మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయిన భారత్, ఇప్పుడు పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానానికి పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే అద్భుతమే జరగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
విండీస్ విధ్వంసం.. భారత్కు నెట్ రన్ రేట్ గుబులు
వాంఖడే స్టేడియంలో జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ 254 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించి, ఆపై ప్రత్యర్థిని 147 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. ఈ అసాధారణ విజయంతో విండీస్ నెట్ రన్ రేట్ +5.350కి చేరింది. సౌతాఫ్రికా (+3.800) కూడా మంచి స్థితిలో ఉండగా, భారత్ రన్ రేట్ -3.800గా ఉంది. విండీస్ నెట్ రన్ రేట్ను అధిగమించడం భారత్కు దాదాపు అసాధ్యమైన పని. జింబాబ్వే భారీ తేడాతో ఓడిపోవడం వల్ల గ్రూప్ 1లో రన్ రేట్ సమీకరణాలు పూర్తిగా విండీస్, ప్రోటీస్ జట్లకు అనుకూలంగా మారాయి.
భారత్ ముందున్న సెమీస్ అవకాశాలు ఇవే
టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెండు దారులు ఉన్నాయి:
1. మ్యాజిక్ నంబర్ 4: భారత్ తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్ల్లో (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) కచ్చితంగా గెలవాలి. అప్పుడు భారత్ వద్ద 4 పాయింట్లు ఉంటాయి.
2. సౌతాఫ్రికా సహాయం: ఒకవేళ భారత్ రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే, సౌతాఫ్రికా కూడా తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో (వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే) విజయం సాధించాలి. అప్పుడు సౌతాఫ్రికా 6 పాయింట్లతో టాపర్గా నిలుస్తుంది, భారత్ 4 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో సెమీస్కు వెళ్తుంది. ఇది భారత్కు అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం.
మూడు జట్ల టై అయితే ఏంటి పరిస్థితి?
ఒకవేళ వెస్టిండీస్ జట్టు సౌతాఫ్రికాను ఓడించి, భారత్ తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే.. అప్పుడు భారత్, వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా మూడు జట్లు 4 పాయింట్లతో సమంగా నిలుస్తాయి. అప్పుడు సెమీస్ బెర్తులను నెట్ రన్ రేట్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విండీస్, సౌతాఫ్రికా రన్ రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో, భారత్ తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్లను అత్యంత భారీ తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. జింబాబ్వేపై కనీసం 100 పరుగుల తేడాతో గెలిస్తేనే రన్ రేట్ మెరుగయ్యే అవకాశం ఉంది.
జింబాబ్వే ఓటమి ప్రభావం ఎవరిపై?
జింబాబ్వే జట్టు వెస్టిండీస్ చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోవడం వల్ల ఆ జట్టు సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపు మూసుకుపోయాయి. కానీ, ఫిబ్రవరి 26న జరగబోయే భారత్ వర్సెస్ జింబాబ్వే మ్యాచ్ ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలవడమే కాదు, నెట్ రన్ రేట్ను భారీగా పెంచుకోవాలి. జింబాబ్వే గనుక భారత్కు షాక్ ఇస్తే, టీమ్ ఇండియా అధికారికంగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి ఉంటుంది. జింబాబ్వే బౌలర్ బ్రాడ్ ఈవాన్స్ పోరాటం విండీస్ రన్ రేట్ను కొంత మేర తగ్గించినప్పటికీ, అది భారత్కు సరిపోదు.
నిర్ణయాత్మక పోరు.. కోల్కతాలో ఫైనల్ ఫైట్
భారత్ తన చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ను మార్చి 1న కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో వెస్టిండీస్తో ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందే సౌతాఫ్రికా vs జింబాబ్వే మ్యాచ్ ఫలితం తెలిసిపోతుంది. దీనివల్ల భారత్కు ఎంత రన్ రేట్ కావాలి, ఎన్ని ఓవర్లలో మ్యాచ్ ముగించాలి అనే దానిపై పూర్తి స్పష్టత ఉంటుంది. అంటే, టోర్నీలో భారత్ భవితవ్యం విండీస్తో జరిగే ఆ చివరి మ్యాచ్పైనే ఆధారపడి ఉంది. అప్పటివరకు సూర్యసేన ప్రతి అడుగును ఆచి తూచి వేయక తప్పదు.