IPL : క్రికెట్ లవర్స్ కు షాక్.. ధోనీ రిటైర్మెంట్ డేట్ ఫిక్స్ ! ఆ నలుగురు కూడా అవుట్?
IPL : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిశాక క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక శకం ముగియనుంది. భారత దిగ్గజ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీతో సహా ఐదుగురు స్టార్ ప్లేయర్లు ఈ మెగా టోర్నీకి వీడ్కోలు పలికే అవకాశం ఉంది.
IPL 2026లో ఐదుగురు స్టార్ ప్లేయర్స్ రిటైర్మెంట్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రికెట్ లీగ్. అయితే, కాలక్రమేణా పాత తరం దిగ్గజాలు తప్పుకుని కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వడం సహజం. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ అనేకమంది అభిమానులకు భావోద్వేగంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ తర్వాత కొందరు దిగ్గజ క్రికెటర్లు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయని చర్చ జరుగుతోంది. ఈ జాబితాలో భారత జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీతో పాటు సునీల్ నరైన్, ఇషాంత్ శర్మ, అజింక్య రహానే, మిచెల్ స్టార్క్ వంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు.
ఈ ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్ చరిత్రలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. వారి గణాంకాలు, మైదానంలో వారు చూపిన ప్రభావం ఈ లీగ్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి.
1. ఎంఎస్ ధోనీ
ఎంఎస్ ధోనీ ఐపీఎల్లో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ఒకరు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను ఐదు సార్లు విజేతగా నిలిపిన ఘనత ఆయనది. ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 మ్యాచ్లు ఆడి 5,439 పరుగులు సాధించారు. అతని సగటు సుమారు 38.30గా ఉండగా, స్ట్రైక్ రేట్ 137.5గా ఉంది.
ఫినిషర్గా ధోనీ పాత్ర ఐపీఎల్ చరిత్రలో అజరామరం. చివరి ఓవర్లలో మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పే సామర్థ్యం ఆయనకు మాత్రమే సొంతం. వికెట్ కీపర్గా కూడా 190కి పైగా అవుట్లలో పాలుపంచుకుని రికార్డు సృష్టించారు. వయస్సు పెరగడం, ఫిట్నెస్ సమస్యల దృష్ట్యా 2026 సీజన్ ఆయన చివరిదిగా ఉండే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
2. సునీల్ నరైన్
వెస్టిండీస్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ ఐపీఎల్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) తరఫున వెన్నెముకగా నిలిచారు. 2012లో అరంగేట్రం చేసిన ఆయన ఇప్పటివరకు 201 మ్యాచ్లలో 204 వికెట్లు తీశారు. అతని ఎకానమీ రేట్ 6.85గా ఉంది, ఇది టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యంత పొదుపైన బౌలింగ్ గణాంకం అని చెప్పవచ్చు.
నరైన్ కేవలం బౌలింగ్లోనే కాకుండా, బ్యాటింగ్లోనూ తన విశ్వరూపాన్ని చూపారు. 2026 కు పైగా పరుగులు సాధించారు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 167కు పైగా ఉండటం విశేషం. 2026 నాటికి నరైన్ తన కెరీర్కు ముగింపు పలికే యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
3. ఇషాంత్ శర్మ
భారత సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఇషాంత్ శర్మ ఐపీఎల్లో సుదీర్ఘ కాలంగా కొనసాగుతున్నారు. సుమారు 124 మ్యాచ్లు ఆడిన ఇషాంత్ 101 వికెట్లు పడగొట్టారు. పవర్ ప్లే ఓవర్లలో బంతిని స్వింగ్ చేస్తూ వికెట్లు తీయడంలో ఆయన సిద్ధహస్తుడు. ఇషాంత్ తన కెరీర్లో డెక్కన్ చార్జర్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వంటి జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
ఇటీవలి కాలంలో యువ బౌలర్ల రాకతో ఇషాంత్కు అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయి. అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, వేగంలో మార్పులు, ఫిట్నెస్ కారణాల వల్ల 2026 సీజన్ తర్వాత ఆయన తప్పుకునే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
4. అజింక్య రహానే
అజింక్య రహానే ఐపీఎల్లో అత్యంత క్లాసిక్ బ్యాటర్లలో ఒకరు. తన కెరీర్లో 198కి పైగా మ్యాచ్లు ఆడిన రహానే 5032 కు పైగా పరుగులు సాధించారు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, 33 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా కూడా వ్యవహరించిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కేకేఆర్ తరఫున ఆడిన తర్వాత రహానే తన స్ట్రైక్ రేట్ను మెరుగుపరుచుకుని కొత్త అవతారంలో కనిపించారు. అయితే, నిలకడ లేమి, టీ20 క్రికెట్లో మారుతున్న వేగం దృష్ట్యా, 2026 సీజన్ ఆయన కెరీర్లో ఆఖరిది కావచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
5. మిచెల్ స్టార్క్
ఆస్ట్రేలియా స్పీడ్ గన్ మిచెల్ స్టార్క్ ఐపీఎల్లో అడపాదడపా కనిపించినా, ఆడిన ప్రతిసారీ తనదైన ముద్ర వేశారు. 2024 వేలంలో రికార్డు ధరకు అమ్ముడైన స్టార్క్, ఐపీఎల్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 63 మ్యాచ్లు ఆడి 79కి పైగా వికెట్లు తీశారు. అతని యార్కర్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు చెమటలు పట్టిస్తాయి.
అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు, వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ కారణంగా స్టార్క్ తరచుగా ఐపీఎల్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. తన కెరీర్ చరమాంకంలో ఉన్న స్టార్క్, 2026 సీజన్ తర్వాత ఐపీఎల్ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకుని తన దేశం తరఫున ఆడే క్రికెట్పై దృష్టి పెట్టాలని భావిస్తున్నారు.