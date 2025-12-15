- Home
IPL 2026 Auction : పంజాబ్ కింగ్స్ ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి సిద్ధమైంది. రూ. 11.50 కోట్ల పర్స్తో శ్రేయస్ అయ్యర్, రికీ పాంటింగ్ వ్యూహాలేంటి? మాక్స్వెల్, ఇంగ్లిస్ స్థానాలను ఎవరు భర్తీ చేస్తారు? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026 వేలం: పంజాబ్ కింగ్స్ వ్యూహం ఏమిటి?
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఫైనల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓటమి పాలైనప్పటికీ, ఆ సీజన్ వారికి దాదాపు కలల సీజన్గా మిగిలిపోయింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, హెడ్ కోచ్ రికీ పాంటింగ్ నేతృత్వంలోని కొత్త జట్టు అద్భుతాలు సృష్టించింది.
ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి పంజాబ్ కింగ్స్ కేవలం చిన్న చిన్న లోపాలను సరిదిద్దుకునే పనిలో పడింది. పటిష్టమైన కోర్ టీమ్ను అట్టిపెట్టుకున్న పంజాబ్, వేలంలో ఆచితూచి అడుగులేయనుంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ : రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు, పర్స్ వివరాలు ఇవే
ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి ముందు పంజాబ్ కింగ్స్ ఏకంగా 21 మంది ఆటగాళ్లను రిటైన్ చేసుకుంది. దీంతో వారి స్క్వాడ్ దాదాపు సెట్ అయిపోయింది. నిబంధనల ప్రకారం గరిష్ఠంగా 25 మంది ఆటగాళ్లు ఉండాలి కాబట్టి, పంజాబ్ ఇంకా కేవలం 4 స్లాట్లను మాత్రమే భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. ఇందులో రెండు విదేశీ స్లాట్లు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్ వద్ద వేలం కోసం రూ. 11.50 కోట్ల పర్స్ మిగిలి ఉంది. ఇది వేలంలో ఉన్న జట్ల పర్స్లలో రెండో అత్యల్ప మొత్తం. అయితే, ఇప్పటికే 21 మంది ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉండటంతో, మిగిలిన 4 స్థానాలను భర్తీ చేయడానికి ఈ మొత్తం సరిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే 6 విదేశీ ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉన్నందున, వారు గరిష్ఠంగా మరో ఇద్దరు విదేశీ ఆటగాళ్లను మాత్రమే కొనుగోలు చేయగలరు.
ఐపీఎల్ 2026 : పంజాబ్ కింగ్స్ రిటెన్షన్ జాబితా ఇదే
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అర్ష్దీప్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, హర్నూర్ సింగ్ పన్ను, హర్ప్రీత్ బ్రార్, లాకీ ఫెర్గూసన్, మార్కో జాన్సెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మిచ్ ఓవెన్, ముషీర్ ఖాన్, నెహాల్ వధేరా, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్, ప్రియాంష్ ఆర్య, పైలా అవినాష్, శశాంక్ సింగ్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, విష్ణు వినోద్, వైశాఖ్ విజయ్కుమార్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, యష్ ఠాకూర్, యుజ్వేంద్ర చాహల్.
పంజాబ్ కింగ్స్ వదిలేసిన ఆటగాళ్లు: గ్లెన్ మాక్స్వెల్, ఆరోన్ హార్డీ, ప్రవీణ్ దూబే, కుల్దీప్ సేన్, జోష్ ఇంగ్లిస్.
పంజాబ్ కింగ్స్ ప్రధాన లోపాలు, వ్యూహాలు ఏమిటి?
పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టులో ప్రధానంగా రెండు గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిస్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం. రాబోయే సీజన్లో ఎక్కువ భాగం ఇంగ్లిస్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి అతని స్థానంలో నం.3 లేదా నం.4లో బ్యాటింగ్ చేయగల విదేశీ వికెట్ కీపర్ లేదా బ్యాటర్ను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ కేవలం బ్యాటర్ను తీసుకుంటే, అదనంగా ఒక భారతీయ వికెట్ కీపర్ను కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తుంది.
రెండవది, గ్లెన్ మాక్స్వెల్, ఆరోన్ హార్డీని వదిలేయడంతో, ఒక నాణ్యమైన విదేశీ ఆల్ రౌండర్ అవసరం ఏర్పడింది. జట్టులో ఇప్పటికే పేస్ బౌలింగ్ విభాగం బలంగా ఉన్నందున, స్పిన్ బౌలింగ్ చేయగల ఆల్ రౌండర్ వైపు పంజాబ్ మొగ్గు చూపవచ్చు. ప్రవీణ్ దూబేను వదిలేసినందున మరో స్పిన్నర్, కుల్దీప్ సేన్ స్థానంలో పేస్ బ్యాకప్ కోసం కూడా వారు ప్రయత్నించవచ్చు.
ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో పంజాబ్ కింగ్స్ టార్గెట్స్ వీరే !
తక్కువ పర్స్ ఉన్నప్పటికీ, పంజాబ్ కింగ్స్ కొన్ని నిర్దిష్టమైన టార్గెట్స్ పెట్టుకుంది. హెడ్లైన్స్ సృష్టించే భారీ సైనింగ్స్ కాకుండా, జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా స్మార్ట్ బైస్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. వారిలో
• ఫిన్ అలెన్ (Finn Allen): న్యూజిలాండ్ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ అయిన ఫిన్ అలెన్, జోష్ ఇంగ్లిస్కు సరైన ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తున్నాడు. ఇతను వికెట్ కీపింగ్ కూడా చేయగలడు. పంజాబ్ కింగ్స్ గత సీజన్లో చూపించిన దూకుడు బ్యాటింగ్ విధానానికి ఇతను సరిగ్గా సరిపోతాడు. వేలంలో పంజాబ్ ఇతని కోసం గట్టిగా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది.
• ఆకిబ్ నబీ (Auqib Nabi): జమ్మూ కాశ్మీర్కు చెందిన ఈ 29 ఏళ్ల పేసర్ దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నాడు. చండీగఢ్ పిచ్ పేస్, బౌన్స్కు సహకరిస్తుంది కాబట్టి, అక్కడ ఇతను రాణించే అవకాశం ఉంది. బంతిని స్వింగ్ చేయగల నబీ, అర్ష్దీప్ సింగ్తో కలిసి మంచి జోడీగా మారగలడు.
• కూపర్ కొన్నోలీ (Cooper Connolly): ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన యువ ఆల్ రౌండర్. గతంలో గ్లెన్ మాక్స్వెల్ కోసం అనుకున్న రోల్ను ఇతను భర్తీ చేయగలడు. హార్డ్ హిట్టింగ్ బ్యాటింగ్తో పాటు, ప్రతి మ్యాచ్లో కొన్ని ఓవర్ల స్పిన్ బౌలింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఇతని సొంతం.
• వియాన్ ముల్డర్ (Wiaan Mulder): దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఈ మీడియం పేస్ ఆల్ రౌండర్ బ్యాట్, బాల్తో రాణించగలడు. మార్కో జాన్సెన్ లేదా మార్కస్ స్టోయినిస్లకు బ్యాకప్గా ఇతను ఉపయోగపడతాడు.
పంజాబ్ కింగ్స్ భవిష్యత్తు, ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు
విదేశీ ఆటగాళ్లతో పాటు, పంజాబ్ కింగ్స్ భవిష్యత్తు కోసం అన్క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లపై కూడా దృష్టి సారించనుంది. తుషార్ రహేజా లేదా కార్తీక్ శర్మ వంటి వారిని ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్కు బ్యాకప్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
లియామ్ లివింగ్స్టోన్, వనిందు హసరంగా, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ వంటి విదేశీ ఆల్ రౌండర్ల పేర్లను కూడా పంజాబ్ పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. పంజాబ్ కింగ్స్ ఈసారి వేలంలో చాలా జాగ్రత్తగా, కన్జర్వేటివ్ పద్ధతిలో వెళ్లనుంది. పరిమిత వనరులతోనే సరైన ఆటగాళ్లను ఎంచుకుని, ఐపీఎల్ 2026లో మరోసారి సత్తా చాటాలని శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన భావిస్తోంది.