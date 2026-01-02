IPL 2026 ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్కు బిగ్ షాక్.. స్టార్ ప్లేయర్ కు గాయం
IPL 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్ కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో గాయపడ్డాడు. ఐపీఎల్ 2026 సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ వార్త ఫ్రాంచైజీని ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ప్రమాదం.. ఆసుపత్రి పాలైన గుజరాత్ స్టార్!
ఐపీఎల్ (IPL) 19వ సీజన్ ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కేవలం రెండు నెలల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. దానికి ముందు టీమిండియా ఫిబ్రవరి 7న టీ20 ప్రపంచ కప్ ఆడనుంది. ఈ తరుణంలో ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలకు తమ ఆటగాళ్ళ ఫిట్నెస్ చాలా కీలకం. అయితే, గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) జట్టుకు ఒక చేదు వార్త ఎదురైంది. ఆ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్, గత సీజన్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన సాయి సుదర్శన్ గాయపడ్డారు.
దేశవాళీ టోర్నీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతుండగా ఆయనకు ఈ గాయం అయింది. ప్రస్తుతం ఆయన బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ గాయం కారణంగా ఆయన టోర్నీలోని మిగిలిన మ్యాచ్లకు దూరమయ్యారు.
పరుగు కోసం డైవ్ చేస్తూ పక్కటెముకలకు గాయం
తమిళనాడు తరఫున ఆడుతున్న సాయి సుదర్శన్, మధ్యప్రదేశ్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో గాయపడ్డారు. డిసెంబర్ 26న జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆయన అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశారు. 51 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో, ఒక పరుగు తీసే ప్రయత్నంలో ఆయన డైవ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన పక్కటెముకలకు బలమైన దెబ్బ తగిలింది.
ఆటలో పరుగును కాపాడుకోవడానికి చేసిన ఆ ఒక్క ప్రయత్నం, ఆయనను టోర్నీకి దూరం చేసింది. ఈ గాయం కారణంగా ఆయన డిసెంబర్ 29న కర్ణాటకతో, డిసెంబర్ 31న జార్ఖండ్తో జరగాల్సిన మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. గాయం తీవ్రత వల్ల ఆయన మైదానంలోకి దిగలేకపోయారు.
ముందే నొప్పి.. నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇబ్బంది
24 ఏళ్ల సాయి సుదర్శన్కు ఈ గాయం తీవ్రత అకస్మాత్తుగా పెరగలేదు. అంతకుముందే నెట్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా బంతి తగిలి ఆయనకు నొప్పి కలిగింది. అయితే, ఆ సమయంలో ఆయన ఆ నొప్పిని తేలికగా తీసుకున్నారు. అది పెద్ద సమస్య కాదని భావించి బ్యాటింగ్ కొనసాగించారు.
కానీ మ్యాచ్లో పరుగు తీస్తూ కింద పడటంతో గాయం తీవ్రత పెరిగింది. వెంటనే ఆయనను స్కానింగ్ కోసం పంపించారు. వైద్య పరీక్షల్లో ఆయన కుడి వైపున ఉన్న ఏడవ పక్కటెముకలో చిన్నపాటి ఫ్రాక్చర్ ఉన్నట్లు తేలింది. దీనివల్ల ఎముక విరగదు కానీ, పగులు ఏర్పడుతుంది.
గత సీజన్లో సాయి సుదర్శన్ రికార్డుల మోత
సాయి సుదర్శన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు ఎంత కీలకమో ఆయన గణాంకాలే చెబుతాయి. ఐపీఎల్ 18వ సీజన్ (2025)లో ఆయన పరుగుల వరద పారించారు. ఆ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచి ఆరెంజ్ క్యాప్ సొంతం చేసుకున్నారు.
2025 సీజన్లో ఆడిన 15 మ్యాచ్లలో ఆయన ఏకంగా 759 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో ఆయన బ్యాటింగ్ సగటు 54.79 కాగా, స్ట్రైక్ రేట్ 156.89గా నమోదైంది. ఈ సీజన్లో ఒక సెంచరీ, 6 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు 108 పరుగులు. ఇలాంటి ఫామ్ ఉన్న ఆటగాడు గాయపడటం జట్టు యాజమాన్యానికి ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి? సాయి సుదర్శన్ ఎప్పటివరకు కోలుకుంటారు?
గాయం గురించి సమాచారం తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే, వైద్యుల రిపోర్టు ప్రకారం.. గాయం మరీ ప్రమాదకరమైనది కాదు. ఫ్రాక్చర్ అయినప్పటికీ ఎముకలు పక్కకు జరగలేదు కాబట్టి సర్జరీ అవసరం లేదని వైద్యులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం సాయి సుదర్శన్ బెంగళూరులోని ఎన్సీఏ (NCA)లో రిహబిలిటేషన్ పొందుతున్నారు. ఆయన కేవలం లోయర్ బాడీ వ్యాయామాలు మాత్రమే చేస్తున్నారు. మిగతా శరీరానికి ఎలాంటి శ్రమ ఇవ్వకూడదని వైద్యులు సూచించారు. మరో 7 నుండి 10 రోజుల్లో నొప్పి తగ్గుతుందని, ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయి ఫిట్నెస్ పై దృష్టి సారిస్తారని సమాచారం.
ఐపీఎల్ 2026 నాటికి అందుబాటులోకి వస్తారా?
గుజరాత్ టైటాన్స్ అభిమానులకు ఊరట కలిగించే విషయం ఏంటంటే, సాయి సుదర్శన్ ఎక్కువ కాలం క్రికెట్కు దూరం కాకపోవచ్చు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ ఆరంభ మ్యాచ్లను ఆయన కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
కానీ, ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభమయ్యే నాటికి ఆయన పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఎముక తనంతట తానే అతుక్కునే అవకాశం ఉండటంతో, ఆయన త్వరగానే కోలుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. యువ బ్యాటర్ తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఐపీఎల్ 2026లో మళ్ళీ మైదానంలో అదరగొడతారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.