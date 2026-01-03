- Home
Hardik Pandya : విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26లో హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్ ఊచకోతతో ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టించాడు. విదర్భపై 92 బంతుల్లో 133 పరుగులతో సెంచరీ బాదాడు. ఒకే ఓవర్లో 5 సిక్సర్లు బాది, కెరీర్లో తొలి లిస్ట్-ఏ సెంచరీ నమోదు చేశాడు.
2 నిమిషాల్లో 34 పరుగులు: హార్దిక్ పాండ్యా సృష్టించిన సునామీ ఇదే!
టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా 2026 కొత్త సంవత్సరాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్లో బరోడా జట్టు తరఫున ఆడుతున్న హార్దిక్, తన బ్యాటింగ్తో గ్రౌండ్ లో పరుగుల వరద పారించాడు. శనివారం (జనవరి 3న) రాజ్కోట్ లో విదర్భతో జరిగిన మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు.
కేవలం తన జట్టును కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ తన లిస్ట్-ఏ కెరీర్లోనే తొలి సెంచరీని నమోదు చేశాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్కు ముందు తాను పూర్తి ఫిట్నెస్తో, భీకర ఫామ్లో ఉన్నానని ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా హార్దిక్ స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపాడు.
ఒకే ఓవర్లో 34 పరుగులతో హార్దిక్ విధ్వంసం
ఈ మ్యాచ్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం 39వ ఓవర్లో చోటుచేసుకుంది. అప్పటి వరకు బరోడా స్కోరు 38 ఓవర్లకు 7 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగులుగా ఉంది. ఆ సమయంలో బంతిని అందుకున్న విదర్భ స్పిన్నర్ పార్థ్ రేఖడేపై హార్దిక్ ప్రతాపం చూపించారు. ఆ ఓవర్లో హార్దిక్ పాండ్యా వరుసగా ఐదు భారీ సిక్సర్లు బాదాడు.
చివరి బంతికి ఫోర్ కొట్టడంతో ఆ ఒక్క ఓవర్లోనే ఏకంగా 34 పరుగులు వచ్చాయి. కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలో మ్యాచ్ స్వరూపమే మారిపోయింది. బరోడా స్కోరు అమాంతం 216 పరుగులకు చేరింది. ఒక ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టే అరుదైన రికార్డును తృటిలో చేజార్చుకున్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులు మాత్రం హార్దిక్ బ్యాటింగ్ విన్యాసాలను చూస్తూ.. తమ కేరింతలు, చప్పట్లతో హోరెత్తించారు.
కష్టాల్లో ఉన్న జట్టుకు ఆపద్బాంధవుడు హార్దిక్
హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్కు దిగే సమయానికి బరోడా జట్టు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉంది. 19.1 ఓవర్లలో కేవలం 71 పరుగులకే 5 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతోంది. ఏడవ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన హార్దిక్, మొదట ఆచితూచి ఆడాడు. వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకుంటూ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దాడు.
క్రీజులో కుదురుకున్న తర్వాత తన సహజసిద్ధమైన దూకుడును ప్రదర్శించాడు. మైదానం నలువైపులా షాట్లు కొడుతూ స్కోరు బోర్డును పరిగెత్తించాడు. బరోడా ఇన్నింగ్స్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 293 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించడంలో హార్దిక్ కీలక పాత్ర పోషించారు. హార్దిక్ మినహా విష్ణు సోలంకి (26 పరుగులు) మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గ స్కోరు చేయడం గమనార్హం.
68 బంతుల్లోనే మెరుపు సెంచరీ కొట్టిన హార్దిక్ పాండ్యా
హార్దిక్ పాండ్యా ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 68 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో హార్దిక్ పాండ్యాకు ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం. తన 119వ మ్యాచ్లో ఆయన ఈ ఘనతను సాధించాడు. సెంచరీ పూర్తయ్యాక కూడా ఆయన జోరు తగ్గలేదు.
చివరికి యశ్ ఠాకూర్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యే సమయానికి హార్దిక్ 92 బంతుల్లో 133 పరుగులు చేశాడు. ఆయన ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 11 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు ఉన్నాయి. గత ఏడాది జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత హార్దిక్ ఆడిన తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఇదే కావడం విశేషం.
అక్షర్ పటేల్, అర్షిన్ కులకర్ణిల జోరు
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో శనివారం ఇతర మ్యాచ్ల్లోనూ భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. గుజరాత్ తరఫున ఆడిన మరో భారత ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ కూడా తన మెయిడెన్ లిస్ట్-ఏ సెంచరీ సాధించాడు. ఆంధ్రతో జరిగిన మ్యాచ్లో అక్షర్ 111 బంతుల్లో 130 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. రవి బిష్ణోయ్ చివర్లో 31 పరుగులతో రాణించడంతో గుజరాత్ 318 పరుగులు చేసింది.
మరోవైపు, ముంబైతో జరిగిన మ్యాచ్లో మహారాష్ట్ర బ్యాటర్లు చెలరేగారు. అర్షిన్ కులకర్ణి అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించగా, పృథ్వీ షా 71 పరుగులు చేశాడు. న్యూజిలాండ్ సిరీస్కు ఎంపికవుతాడని భావిస్తున్న రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 52 బంతుల్లో 66 పరుగులు సాధించాడు. వీరి పోరాటంతో మహారాష్ట్ర జట్టు ఏకంగా 366 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది.