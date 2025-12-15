- Home
Abhishek Sharma : సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. కేఎల్ రాహుల్ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, అత్యంత వేగంగా 300 సిక్సర్లు బాదిన భారత క్రికెటర్గా నిలిచాడు.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. టీ20 చరిత్రలో ఆల్ టైమ్ రికార్డు !
ప్రస్తుతం క్రికెట్ ప్రపంచంలో టీ20 ఫార్మాట్ హవా నడుస్తోంది. వేగంగా ఆడుతూ, భారీ షాట్లు కొట్టడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్గా మారింది. స్ట్రైక్ రేట్ను కాపాడుకుంటూ, బౌలర్లపై విరుచుకుపడే బ్యాటర్లదే ఇప్పుడు రాజ్యం. ఈ క్రమంలో భారత యువ సంచలనం, డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ తన పేరిట ఒక భారీ రికార్డును లిఖించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు టీ20 క్రికెట్లో 300 సిక్సర్ల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి అభిషేక్కు కేవలం 3 సిక్సర్లు అవసరం ఉన్నాయి. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగిన అభిషేక్, మూడు భారీ సిక్సర్లు బాది ఈ ఘనతను సాధించాడు.
కేఎల్ రాహుల్ రికార్డు బద్దలు
టీ20 క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 300 సిక్సర్లు బాదిన భారతీయ బ్యాటర్గా అభిషేక్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. గతంలో ఈ రికార్డు టీమిండియా సీనియర్ ఆటగాడు కేఎల్ రాహుల్ పేరిట ఉండేది. రాహుల్ 205 ఇన్నింగ్స్లలో 300 సిక్సర్ల మైలురాయిని అందుకోగా, అభిషేక్ శర్మ కేవలం 163 ఇన్నింగ్స్లలోనే ఈ ఘనత సాధించి రాహుల్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
దీంతో అత్యంత తక్కువ ఇన్నింగ్స్లలో 300 సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాడిగా అభిషేక్ నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ 251 ఇన్నింగ్స్లతో తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నాడు. అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ తీరుకు ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం.
సౌతాఫ్రికాపై అభిషేక్ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20లో భారత్ విజయానికి 118 పరుగులు అవసరమైన టైమ్ లో అభిషేక్ శర్మ దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించాడు. శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి ఓపెనింగ్ వికెట్కు 60 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. కేవలం 18 బంతుల్లోనే 35 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 194.44గా నమోదైంది.
భారత ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికే లుంగి ఎంగిడి బౌలింగ్లో సిక్సర్ కొట్టి అభిషేక్ తన ఉద్దేశాన్ని చాటాడు. ఆ తర్వాత రెండో ఓవర్లో మార్కో జాన్సెన్ బౌలింగ్లో ఫోర్ బాదాడు. ఐదో ఓవర్లో ఒట్నీల్ బార్ట్మన్ను కూడా వదలలేదు. అయితే చివరికి కార్బిన్ బాష్ బౌలింగ్లో వెనుదిరిగాడు.
అభిషేక్ శర్మ టీ20 కెరీర్ గణాంకాలు
ఈ మ్యాచ్తో అభిషేక్ శర్మ తన 167వ టీ20 మ్యాచ్ (163 ఇన్నింగ్స్లు) పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇప్పటివరకు అతను టీ20ల్లో మొత్తం 300 సిక్సర్లు, 455 ఫోర్లు బాదాడు. మొత్తం 4,884 పరుగులు చేసిన అభిషేక్ ఖాతాలో 28 అర్ధ సెంచరీలు, 8 సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతని సగటు 33.22 కాగా, స్ట్రైక్ రేట్ 171.85గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ టీ20ల విషయానికి వస్తే, భారత్ తరఫున 31 మ్యాచ్లు ఆడిన అభిషేక్ 1,081 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 72 సిక్సర్లు, 101 ఫోర్లు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 188.98గా ఉండటం విశేషం.
దిగ్గజాల సరసన అభిషేక్ శర్మ
ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యధిక టీ20 సిక్సర్లు బాదిన రికార్డు యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉంది. గేల్ 455 ఇన్నింగ్స్లలో ఏకంగా 1055 సిక్సర్లు బాది ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. రెండో స్థానంలో కీరన్ పొలార్డ్ (971 సిక్సర్లు) ఉన్నాడు.
భారత ఆటగాళ్లలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన వారిలో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. రోహిత్ 450 ఇన్నింగ్స్లలో 547 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ 397 ఇన్నింగ్స్లలో 435 సిక్సర్లతో రెండో స్థానంలో, సూర్యకుమార్ యాదవ్ 319 ఇన్నింగ్స్లలో 395 సిక్సర్లతో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ దిగ్గజాల జాబితాలో అభిషేక్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీ రికార్డుపై అభిషేక్ శర్మ కన్ను
2025 సంవత్సరం అభిషేక్ శర్మకు చాలా కలిసొచ్చింది. ఈ ఏడాది టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాడిగా నిలిచేందుకు అతను విరాట్ కోహ్లీ రికార్డుకు చేరువలో ఉన్నాడు. 2016లో కోహ్లీ ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో 1614 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం 2025లో అభిషేక్ శర్మ ఇప్పటివరకు 1533 పరుగులు చేశాడు.
సౌతాఫ్రికా సిరీస్ ముగిసేలోపు అభిషేక్ ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో పంజాబ్ తరఫున అభిషేక్ 304 పరుగులు చేశాడు. అక్కడ అతని స్ట్రైక్ రేట్ 249.18గా ఉండటం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్ల జాబితాలో అభిషేక్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.