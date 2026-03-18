MI : రోహిత్ శర్మ షాకింగ్ డెసిషన్? ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత క్రికెట్కు గుడ్బై?
Rohit Sharma : ఐపీఎల్ 2026లో రోహిత్ శర్మ పాత్రపై ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ మహేల జయవర్ధనే చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి. హిట్ మ్యాన్ ఫిట్నెస్, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్, రిటైర్మెంట్ వార్తలపై చేసిన ఆ కామెంట్స్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026 సందడి షురూ: ముంబై ఇండియన్స్ రెడీనా?
భారత్ లో మరో క్రికెట్ ఫీవర్ మొదలైంది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్కు రంగం సిద్ధమైంది. మార్చి 28న బెంగళూరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య జరిగే తొలి మ్యాచ్తో ఈ మెగా టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ తన తొలి మ్యాచ్ ను మార్చి 29న కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో వాంఖడే స్టేడియంలో ఆడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, ముంబై స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ భవితవ్యంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ కాబోతున్నారా?
గత కొంతకాలంగా రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్పై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై ఇండియన్స్ కోచ్ మహేల జయవర్ధనే ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ చర్చను మరింత వేడెక్కించాయి. రోహిత్ వయస్సు, ఫిట్నెస్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఇది అతనికి చివరి సీజన్ కావచ్చని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. అయితే, జయవర్ధనే మాత్రం రోహిత్ జట్టులో పోషించే కీలక పాత్ర గురించి సానుకూలంగా స్పందించారు. మైదానంలో ఉన్నా లేకపోయినా రోహిత్ ప్రభావం జట్టుపై బలంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గత సీజన్లో రోహిత్ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ఐపీఎల్ 2025లో రోహిత్ శర్మ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆ సీజన్లో 15 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆయన 29.85 సగటుతో 418 పరుగులు చేశారు. ఇందులో నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అయితే, ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగా రోహిత్ను గత సీజన్లో ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గా ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. చిన్నపాటి గాయాల వల్ల ఫీల్డింగ్కు దూరంగా ఉండి కేవలం బ్యాటింగ్కు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు. ఈ ఏడాది అటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రోహిత్ను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్: ఈసారి రోహిత్ రోల్ మారుతుందా?
మార్చి 17న జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కోచ్ మహేల జయవర్ధనే కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ సీజన్లో రోహిత్ శర్మను 'ఇంపాక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్'గా కాకుండా, వీలైనంత వరకు మైదానంలో ఎక్కువ సమయం ఉంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. "గత ఏడాది రోహిత్ కొన్ని చిన్న గాయాలతో ఇబ్బంది పడ్డాడు, అందుకే అతని పనిభారాన్ని నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. కానీ ఈ ఏడాది నేను అతన్ని వీలైనంత ఎక్కువ సేపు ఫీల్డ్లో చూడాలనుకుంటున్నాను" అని జయవర్ధనే అన్నారు.
హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీలో రోహిత్ పాత్ర ఎలా వుండనుంది?
ముంబై ఇండియన్స్ పగ్గాలను ఇప్పటికే హార్దిక్ పాండ్యాకు అప్పగించిన సంగతి తెలిసిందే. హార్దిక్ నాయకత్వంలో గత ఏడాది జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకుంది. అయితే, మైదానంలో హార్దిక్కు రోహిత్ అనుభవం చాలా అవసరం అని మాజీ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ వంటి వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జయవర్ధనే కూడా ఇదే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. రోహిత్ మైదానంలో ఉంటే వ్యూహరచనలో కెప్టెన్కు ఎంతో బలం చేకూరుతుందని, అందుకే అతన్ని స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్గానే కాకుండా యాక్టివ్ ఫీల్డర్గానూ ఉంచాలని కోచ్ భావిస్తున్నారు.
ఆల్ రౌండర్ల మధ్య బ్యాటర్ల ప్రభావం
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ఈసారి ఆల్ రౌండర్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. హార్దిక్ పాండ్యా వంటి ఆటగాళ్లు బౌలింగ్ కూడా చేయగలరు. ఈ క్రమంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ను ఎలా వాడాలో జయవర్ధనే సరదాగా చర్చించారు. "మా జట్టులో రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రమే ప్రస్తుతం బౌలింగ్ చేయని ప్యూర్ బ్యాటర్లు. మ్యాచ్ పరిస్థితులను బట్టి ఎవరిని ఎప్పుడు వాడాలనేది ప్రత్యర్థిని బట్టి నిర్ణయిస్తాం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రోహిత్ ఫిట్గా ఉంటే జట్టు కాంబినేషన్ కుదురుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ముంబై ఇండియన్స్ తొలి విడత షెడ్యూల్ (IPL 2026)
ఐపీఎల్ 2026 మొదటి దశలో ముంబై ఇండియన్స్ ఆడబోయే మ్యాచ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
• మార్చి 29: ముంబై ఇండియన్స్ vs కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (వాంఖడే, రాత్రి 7:30)
• ఏప్రిల్ 4: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్ (ఢిల్లీ, మధ్యాహ్నం 3:30)
• ఏప్రిల్ 7: రాజస్థాన్ రాయల్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్ (గువహటి, రాత్రి 7:30)
• ఏప్రిల్ 12: ముంబై ఇండియన్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (వాంఖడే, రాత్రి 7:30)
ముంబై ఇండియన్స్ స్క్వాడ్ హైలైట్స్
2026 సీజన్ కోసం ముంబై జట్టు సమతూకంతో కనిపిస్తోంది. అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ రక్తంతో జట్టు బలంగా ఉంది.
- బ్యాటర్లు: రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, విల్ జాక్స్
- బౌలర్లు: జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్, దీపక్ చాహర్
- వికెట్ కీపర్: క్వింటన్ డి కాక్
- ఆల్ రౌండర్: హార్దిక్ పాండ్యా
రోహిత్ శర్మ ఓపెనింగ్లో మెరుపులు మెరిపిస్తూనే, వ్యూహకర్తగా హార్దిక్కు తోడుగా నిలిస్తే ముంబై ఆరో టైటిల్ సాధించడం కష్టమేమీ కాదు. మరి ఈ సారి ముంబై కప్పు కొడుతుందో లేదో చూడాలి.