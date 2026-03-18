IPL 2026 : ఐపీఎల్ జట్లకు దడపుట్టిస్తున్న కేకేఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్ !
Kolkata Knight Riders : ఐపీఎల్ 2026లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ విజయం సాధించాలంటే ఈడెన్ గార్డెన్స్లో స్పిన్ వికెట్లు సిద్ధం చేయాలని, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తిలే ఆ జట్టుకు బలమని ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ అన్నారు.
IPL 2026: కేకేఆర్ను భయపెడుతున్న గాయాలు.. అయినా టైటిల్ కొట్టే దమ్ముంది
మార్చి 28 నుంచి ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 10 జట్లు టైటిల్ పోరులో తలపడేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూడుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ఈసారి ఎలాగైనా నాలుగో టైటిల్ను ముద్దాడాలని పట్టుదలతో ఉంది. అయితే, గాయాల సమస్యలు కేకేఆర్ను వేధిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో దక్షిణాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డుప్లెసిస్, భారత మాజీ బౌలర్ లక్ష్మీపతి బాలాజీ జియోస్టార్తో మాట్లాడుతూ కేకేఆర్ గెలుపు గుర్రం కావాలంటే అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను వివరించారు.
కేకేఆర్ హోమ్ గ్రౌండ్ను కోటలా మార్చుకోవాలి
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టుకు ఈడెన్ గార్డెన్స్ సొంత మైదానం. ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ అభిప్రాయం ప్రకారం, కేకేఆర్ మేనేజ్మెంట్ తమ హోమ్ గ్రౌండ్లోని పిచ్లను స్పిన్కు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలి. "నేను గనుక కేకేఆర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటే, గ్రౌండ్స్మెన్ను పిలిచి స్పిన్ ఫ్రెండ్లీ వికెట్లు తయారు చేయమని కోరేవాడిని" అని డుప్లెసిస్ పేర్కొన్నారు. గతేడాది తమ హోమ్ పిచ్లపై కేకేఆర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి ఆ తప్పు జరగకుండా చూసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
నరైన్, వరుణ్ రూపంలో కేకేఆర్ వద్ద రెండు బలమైన ఆయుధాలు
కేకేఆర్ జట్టులో సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తి వంటి ప్రపంచ స్థాయి స్పిన్నర్లు ఉన్నారు. వీరిద్దరినీ డుప్లెసిస్ గన్ ప్లేయర్స్ అని అభివర్ణించారు. ప్రస్తుత టీ20 క్రికెట్లో వీరిద్దరూ అత్యుత్తమ స్పిన్నర్లని, పిచ్ గనుక సహకరిస్తే ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడతారని ఆయన అన్నారు. జట్టు సూపర్ పవర్గా ఉన్న ఈ ఇద్దరు స్పిన్నర్లను సరైన విధంగా వాడుకుంటేనే కేకేఆర్ విజయపథంలో నడుస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
గాయాల బెడదలో పేస్ విభాగం
ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే కేకేఆర్కు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు ప్రధాన పేసర్లు మతీషా పతిరానా, హర్షిత్ రాణా గాయాల కారణంగా టోర్నీకి దూరం కావచ్చనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది జట్టు బౌలింగ్ విభాగంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అందుకే పేస్ కంటే స్పిన్పైనే కేకేఆర్ ఎక్కువ ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం జట్టులో మిచెల్ స్టార్క్, ఉమేష్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణాలతో పాటు జింబాబ్వే పేసర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ కూడా ఉన్నారు.
రసెల్ వారసుడిగా కామరూన్ గ్రీన్
కేకేఆర్ ఈసారి మెగా వేలంలో భారీ మొత్తం వెచ్చించి ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామరూన్ గ్రీన్ను 25.2 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది. ఆండ్రీ రసెల్ వదిలిపెట్టిన స్థానాన్ని గ్రీన్ భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది. గ్రీన్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేయగలడు, భారీ సిక్సర్లు కొట్టగలడు. అయితే, భారీ ధర పలకడంతో అతనిపై ఒత్తిడి ఉంటుందని, దాన్ని అతను ఎలా అధిగమిస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
కేకేఆర్ వద్ద విధ్వంసకర ఓపెనింగ్ జోడీ
న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవలి టీ20 ప్రపంచకప్లో వీరిద్దరూ అద్భుతంగా రాణించారు. అయితే, ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్లను మాత్రమే తుది జట్టులో చేర్చుకోవాలి. ఈ ఇద్దరినీ ఒకేసారి జట్టులోకి తీసుకుంటే బ్యాటింగ్ లైనప్ అత్యంత బలంగా మారుతుందని, టీ20 ఫార్మాట్కు తగ్గట్లుగా వారు మొదటి బంతి నుంచే దాడి చేస్తారని డుప్లెసిస్ అన్నారు.
కేకేఆర్ టాప్ ఆర్డర్ రాణించాల్సిందే
కేకేఆర్ గత సీజన్లో ఫిలిప్ సాల్ట్, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంటి కీలక ఆటగాళ్లను కోల్పోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడింది. ఈసారి అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు సత్తా చాటాల్సి ఉంది. ఫిన్ అలెన్, కామరూన్ గ్రీన్ లేదా యువ ఆటగాడు అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ వంటి వారు పవర్ప్లేలో మెరుపులు మెరిపించాలని, అప్పుడే జట్టుకు అవసరమైన ఊపు లభిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కేకేఆర్ ఖాతాలో మూడు టైటిళ్లు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ముంబై ఇండియన్స్ తర్వాత అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు కేకేఆర్. ఈ జట్టు ఇప్పటివరకు 2012, 2014, 2024లో టైటిళ్లను గెలుచుకుంది. గౌతమ్ గంభీర్ నాయకత్వంలో రెండుసార్లు, ఆయన మెంటర్షిప్లో ఒకసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు గంభీర్ లేని సమయంలో అజింక్య రహానే సారథ్యంలో జట్టు ఎలా రాణిస్తుందో చూడాలి.