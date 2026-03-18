CSK : ధోనీ ఇక నంబర్ 7 కాదు? ఐపీఎల్ 2026 కోసం సరికొత్త ప్లాన్.. !
MS Dhoni Jersey : ఐపీఎల్ 2026కు ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దిగ్గజం ఎంఎస్ ధోనీ తన ఐకానిక్ నంబర్ 7 జెర్సీని వదిలి, నంబర్ 8కి మారుతున్నారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అసలు ఇందులో నిజమెంత? ధోని కొత్తగా ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు?
ధోనీ జెర్సీపై హాట్ టాపిక్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ ఉత్కంఠ సమయంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) మాజీ కెప్టెన్, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం ఎంఎస్ ధోనీ తన ఐకానిక్ నంబర్ 7 జెర్సీని మార్చబోతున్నారా? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు అభిమానులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ధోనీ పేరు పక్కన 8 అంకె ఉన్న ఒక ఫోటో ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా షేర్ అవుతుండటంతో, దీని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటని నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు.
వైరల్ పోస్ట్.. ధోనీ ఫేస్బుక్ అప్డేట్ ఇదే
ఈ చర్చ అంతా ధోనీ అధికారిక ఫేస్బుక్ ఖాతాలో కనిపించిన ఒక వీడియోతో మొదలైంది. ఆ వీడియోలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నుండి నంబర్ 7 జెర్సీని తీసివేసి, దాని స్థానంలో నంబర్ 8 ఉన్న షర్టును ఉంచినట్లు చూపించారు. దానికి తోడు, "కొన్ని నంబర్లు మీతోనే ఉండిపోతాయి. 7 నాకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకం. కానీ ఈరోజు నేను 8కి మారుతున్నాను. ఎందుకో మీకు త్వరలోనే తెలుస్తుంది" అనే క్యాప్షన్ మరింత ఉత్కంఠను పెంచింది.
నంబర్ 7తో ధోనీ అనుబంధం
ఎంఎస్ ధోనీకి, నంబర్ 7కి ఉన్న సంబంధం కేవలం క్రీడలకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు. అది ఒక ఎమోషన్. ధోనీ పుట్టిన తేదీ జూలై 7 (07/07). అందుకే కెరీర్ ఆరంభం నుండి ఆయన అదే నంబర్ను వాడుతున్నారు. భారత క్రికెట్కు ధోనీ చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా బీసీసీఐ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో నంబర్ 7 జెర్సీని రిటైర్ చేసింది. ఇలాంటి తరుణంలో ఆయన ఐపీఎల్లో నంబర్ మార్చుకోవడం సాధ్యమేనా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ధోని జెర్సీ నంబర్ 7 మార్పు : ప్రమోషనల్ స్టంట్ మాత్రమేనా?
అయితే, ఈ మార్పు వెనుక క్రికెట్ కారణాల కంటే వ్యాపార ప్రకటనల ప్రచారమే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ధోనీ తరచుగా ఇలాంటి వినూత్న ప్రకటనలతో అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. బహుశా ఏదైనా బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కోసం లేదా ఒక కొత్త మైలురాయిని సూచించడానికి ఈ నంబర్ 8ని వాడుతున్నారేమోనని చర్చ జరుగుతోంది. అధికారికంగా సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ నుండి దీనిపై ఎటువంటి స్పష్టత రాలేదు.
ఐపీఎల్ 2026లో ధోనీ పై పెరిగిన అంచనాలు
రూమర్లు ఎలా ఉన్నా, ధోనీ ఐపీఎల్ 2026లో అన్ని మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉంటారని సమాచారం. గతంలో ఆయన కొన్ని మ్యాచ్లకే పరిమితమవుతారని వార్తలు వచ్చినా, సీఎస్కే యజమాని కాశీ విశ్వనాథన్ ఆ వార్తలను తోసిపుచ్చారు. 2024లో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు అప్పగించిన ధోనీ, గైక్వాడ్ గాయపడిన సమయంలో మళ్ళీ జట్టును నడిపించారు. రాబోయే సీజన్లో ధోనీ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్గా పూర్తిస్థాయిలో అలరించనున్నారు. అభిమానులు సైతం భారీ అంచనాలు పెంచుకున్నారు.
నంబర్ 8 వెనుక ఉన్న ఊహాగానాలు ఇవే
అభిమానులు తమదైన శైలిలో ఈ నంబర్ 8కి అర్థాలు వెతుకుతున్నారు. కొందరు ఇది ధోనీకి 8వ ఐపీఎల్ టైటిల్ వేట అని అంటుంటే, మరికొందరు 7+1 అంటే ఇంకొక్క ఏడాది మాత్రమే ఆడతానని ధోనీ హింట్ ఇస్తున్నారని జోస్యం చెబుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం ఒక యాడ్ అని కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ధోనీ ఐడెంటిటీగా మారిన థాలా 7 బ్రాండ్ వాల్యూని మార్చడం అంత సులభం కాదు.
సీఎస్కే రిటెన్షన్.. ధోనీ రికార్డులు ఇవే
ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ధోనీని రూ. 4 కోట్లకు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్ కేటగిరీలో రిటైన్ చేసుకుంది. 2008 నుండి ఐపీఎల్ ఆడుతున్న ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 మ్యాచ్లలో 5439 పరుగులు చేశారు. గత సీజన్లో జట్టు వైఫల్యం తర్వాత, ఈసారి ఎలాగైనా కప్పు గెలవాలనే పట్టుదలతో ధోనీ ఉన్నారు. ఇది ఆయనకు చివరి సీజన్ అయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతానికి ధోనీ 8 అనేది సోషల్ మీడియా హైప్ మాత్రమే. సీఎస్కే అధికారిక కిట్ లాంచ్ అయితే తప్ప ఈ సస్పెన్స్కు తెరపడదు. మార్చి 28 నుండి ప్రారంభం కానున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం అభిమానులు వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ధోనీ తన పాత నంబర్ 7తోనే మైదానంలోకి వస్తారని మెజారిటీ అభిమానులు నమ్ముతున్నారు.