India : షెఫాలీ వర్మ విధ్వంసం.. శ్రీలంక బేజారు! రెండో టీ20 టీమిండియాదే
India : వైజాగ్ లో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత మహిళల జట్టు శ్రీలంకపై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. షెఫాలీ వర్మ 69 పరుగులతో వీరవిహారం చేయడంతో సిరీస్లో భారత్ 2-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
కేవలం 11.5 ఓవర్లలోనే ఖేల్ ఖతం.. షెఫాలీ దెబ్బకు లంక విలవిల
శ్రీలంక మహిళల జట్టుతో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో భారత మహిళల జట్టు తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మంగళవారం విశాఖపట్నంలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ (ACA-VDCA) క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లోనూ భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో శ్రీలంకను చిత్తు చేసింది.
ఈ గెలుపుతో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సేన 2-0 ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. స్టార్ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో భారత్ విజయం ఏకపక్షంగా మారింది. శ్రీలంక నిర్దేశించిన 129 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 11.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించి సత్తా చాటింది.
షెఫాలీ వర్మ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్
భారత విజయంలో స్టార్ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించింది. శ్రీలంక బౌలర్లపై విరుచుకుపడిన షెఫాలీ, మైదానంలో పరుగుల వరద పారించింది. ఆమె కేవలం 34 బంతుల్లోనే 69 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచింది. ఇందులో 11 ఫోర్లు, ఒక భారీ సిక్స్ ఉన్నాయి.
షెఫాలీ వర్మ స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 202.94గా నమోదైంది. కేవలం 27 బంతుల్లోనే ఆమె తన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది. షెఫాలీ దూకుడు ముందు శ్రీలంక బౌలర్లు పూర్తిగా చేతులెత్తేశారు. ఆమె క్రీజులో ఉన్నంత సేపు బౌండరీల మోత మోగింది. జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చిన తర్వాతే ఆమె మైదానం వీడింది.
తేలిపోయిన శ్రీలంక బ్యాటింగ్
అంతకుముందు, భారత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ టాస్ గెలిచి మరోసారి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. కెప్టెన్ నమ్మకాన్ని బౌలర్లు వమ్ము చేయలేదు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 128 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే తడబడింది. మొదటి ఓవర్లోనే ఓపెనర్ గుణరత్నే వికెట్ కోల్పోవడంతో లంక కష్టాల్లో పడింది. కెప్టెన్ చమారి అటపట్టు ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, భారత బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన బంతుల ముందు ఎక్కువ సేపు నిలవలేకపోయింది. 38 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్ పడటంతో ఆ జట్టు కోలుకోలేకపోయింది.
భారత బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన ప్రదర్శన
భారత బౌలింగ్ దళం ఈ మ్యాచ్లోనూ కలిసికట్టుగా రాణించింది. స్పిన్నర్ ఎన్. శ్రీచరణి అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఆమె తన 4 ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 23 పరుగులు ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది. అంతేకాకుండా, రెండు అద్భుతమైన క్యాచ్లు అందుకోవడంతో పాటు ఒక రనౌట్ కూడా చేసి ఫీల్డింగ్లోనూ మెరిసింది.
మరోవైపు, తన రెండో అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ ఆడుతున్న యువ స్పిన్నర్ వైష్ణవి శర్మ కూడా ఆకట్టుకుంది. ఆమె 4 ఓవర్లలో 32 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు తీసింది. క్రాంతి గౌడ్, స్నేహ రాణా చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. బౌలర్ల ధాటికి శ్రీలంక ఏ దశలోనూ భారీ స్కోరు చేసేలా కనిపించలేదు.
లక్ష్య ఛేదనలో భారత ఆధిపత్యం
129 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ శుభారంభాన్ని అందించారు. వీరిద్దరూ కలిసి ఇన్నింగ్స్ను వేగంగా ముందుకు నడిపించారు. అయితే, నాలుగో ఓవర్లో స్మృతి మంధాన (14 పరుగులు) ఔట్ అయ్యింది.
ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన జెమిమా రోడ్రిగ్స్, షెఫాలీతో కలిసి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది. వీరిద్దరూ ఓవర్కు 10 పరుగుల సగటుతో రన్స్ రాబట్టారు. జట్టు స్కోరు 87 పరుగుల వద్ద జెమీమా ఔట్ కాగా, ఆ తర్వాత వచ్చిన కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (10 పరుగులు) ఎక్కువ సేపు నిలవలేకపోయింది. కానీ షెఫాలీ మాత్రం చివరి వరకు ఉండి మ్యాచ్ను ముగించింది. 12వ ఓవర్లోనే భారత్ విజయం సాధించింది.
సిరీస్ విజయం దిశగా భారత్..
ఐదు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో టీమిండియా వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలిచి 2-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మొదటి మ్యాచ్లోనూ భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ సన్నాహాల్లో భాగంగా ఈ సిరీస్ను భారత జట్టు ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది.
ఇరు జట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ శుక్రవారం, డిసెంబర్ 26న తిరువనంతపురంలో జరగనుంది. ఆ మ్యాచ్లోనూ గెలిచి సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని హర్మన్ప్రీత్ సేన భావిస్తోంది.