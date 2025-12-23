- Home
5 Wickets in 1 Over : ఇండోనేషియా బౌలర్ గెడే ప్రియందన అంతర్జాతీయ టీ20లో ఒకే ఓవర్లో 5 వికెట్లు తీసి చరిత్ర సృష్టించాడు. కంబోడియాపై జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ అరుదైన ప్రపంచ రికార్డు నమోదైంది.
ప్రపంచ రికార్డు: ఒకే ఓవర్లో 5 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ ఇతనే!
క్రికెట్ మైదానంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని అద్భుతాలు జరుగుతుంటాయి. అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచే రికార్డులు నమోదవుతుంటాయి. తాజాగా టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కనీవిని ఎరుగని సరికొత్త రికార్డు ఒకటి నమోదైంది. క్రికెట్ ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోయేలా ఇండోనేషియాకు చెందిన ఓ బౌలర్ సంచలనం సృష్టించాడు.
బాలిలో మంగళవారం కంబోడియాతో జరిగిన తొలి టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో ఇండోనేషియా బౌలర్ గెడే ప్రియందన (Gede Priandana) చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒకే ఓవర్లో ఏకంగా ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి రికార్డు పుస్తకాల్లో తన పేరు లిఖించుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక బౌలర్ ఒకే ఓవర్లో ఐదు వికెట్లు తీయడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన గెడే ప్రియందన
గెడే ప్రియందన ఈ అరుదైన ఫీట్తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. పురుషుల లేదా మహిళల అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు ఏ బౌలర్ కూడా ఒకే ఓవర్లో ఐదు వికెట్లు తీయలేదు. ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి బౌలర్గా ప్రియందన నిలిచాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ఇండోనేషియా జట్టు 60 పరుగుల తేడాతో కంబోడియాపై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో పాటు ప్రియందన నమోదు చేసిన రికార్డు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక సాధారణ బౌలర్ నుండి ప్రపంచ రికార్డు హోల్డర్గా అతను ఎదిగిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
కంబోడియా బ్యాటింగ్ లైనప్ కుప్పకూలిందిలా..
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండోనేషియా నిర్దేశించిన 168 పరుగుల లక్ష్యంతో కంబోడియా బరిలోకి దిగింది. అయితే, ఛేజింగ్లో కంబోడియా జట్టు తడబడింది. 15 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి కంబోడియా స్కోరు 5 వికెట్ల నష్టానికి 106 పరుగులుగా ఉంది. ఆ సమయంలో కంబోడియాకు గెలిచే అవకాశం ఇంకా మిగిలే ఉంది.
ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఇండోనేషియా కెప్టెన్, బంతిని గెడే ప్రియందనకు అందించాడు. అప్పటి వరకు సాదాసీదాగా సాగుతున్న మ్యాచ్లో ఒక్కసారిగా పెను మార్పు వచ్చింది. ప్రియందన తన బౌలింగ్ దాడితో కంబోడియా బ్యాటింగ్ లైనప్ను, ముఖ్యంగా లోయర్ ఆర్డర్ను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాడు. అతని ధాటికి క్రీజులో ఉన్న బ్యాటర్లు పెవిలియన్కు క్యూ కట్టారు. దీంతో మ్యాచ్ ఇండోనేషియా వైపు పూర్తిగా మారింది.
హ్యాట్రిక్తో మొదలైన గెడే ప్రియందన విధ్వంసం
గెడే ప్రియందన వేసిన ఆ హిస్టారికల్ ఓవర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఓవర్ ప్రారంభమే హ్యాట్రిక్తో మొదలైంది.
• మొదటి మూడు బంతుల్లో వరుసగా షా అబ్రార్ హుస్సేన్, నిర్మల్జిత్ సింగ్, చంతోన్ రత్నక్లను అవుట్ చేసి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు.
• ఆ తర్వాత నాలుగో బంతి డాట్ బాల్గా నమోదైంది.
• అనంతరం మళ్లీ విజృంభించిన ప్రియందన, మోంగ్దారా సోక్, పెల్ వెనాక్లను అవుట్ చేసి తన ఐదు వికెట్ల కోటాను పూర్తి చేశాడు.
• ఈ ఓవర్లో చివరి రెండు వికెట్ల మధ్య ఒక వైడ్ బాల్ కూడా పడింది.
మొత్తంగా ఆ ఓవర్లో కంబోడియా కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే చేయగలిగింది. గెడే ప్రియందన దెబ్బతో కంబోడియా జట్టు కుప్పకూలింది. లక్ష్యానికి 60 పరుగుల దూరంలోనే వారి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.
సెంచరీతో అదరగొట్టిన ధర్మ కేశుమ
ఈ మ్యాచ్లో బౌలింగ్లో ప్రియందన హీరోగా నిలిస్తే, బ్యాటింగ్లో వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ధర్మ కేశుమ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండోనేషియా తరఫున ప్రియందన ఓపెనర్గా వచ్చినా, 11 బంతుల్లో కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే చేసి నిరాశపరిచాడు.
అయితే, ధర్మ కేశుమ మాత్రం ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. 68 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సహాయంతో అజేయంగా 110 పరుగులు చేశాడు. అతని అద్భుత సెంచరీ వల్లే ఇండోనేషియా జట్టు కంబోడియా ముందు 168 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచగలిగింది.
గతంలో ఈ రికార్డు ఎవరి పేరు మీద ఉంది?
అంతర్జాతీయ టీ20లో ఒకే ఓవర్లో 5 వికెట్లు తీయడం ఇదే తొలిసారి అయినప్పటికీ, దేశవాళీ క్రికెట్లో ఈ తరహా సంఘటనలు గతంలో రెండుసార్లు జరిగాయి.
1. అల్-అమీన్ హుస్సేన్ (2013-14): విక్టరీ డే టీ20 కప్లో UCB-BCB XI జట్టు తరఫున ఆడుతూ అల్-అమీన్ హుస్సేన్ ఒకే ఓవర్లో 5 వికెట్లు తీశాడు.
2. అభిమన్యు మిథున్ (2019-20): సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ సెమీఫైనల్లో కర్ణాటక తరఫున ఆడుతూ అభిమన్యు మిథున్ ఈ ఘనత సాధించాడు.
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ విషయానికి వస్తే, గతంలో ఒకే ఓవర్లో 4 వికెట్లు తీసిన సందర్భాలు 14 సార్లు నమోదయ్యాయి. ఇందులో 2019లో న్యూజిలాండ్పై లసిత్ మలింగ తీసిన 4 వికెట్ల స్పెల్ అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది. కానీ, గెడే ప్రియందన ఇప్పుడు ఆ రికార్డులన్నింటినీ అధిగమించి, ఒకే ఓవర్లో 5 వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు.