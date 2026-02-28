- Home
Pakistan vs Sri Lanka : ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8 మ్యాచ్ లో శ్రీలంకపై 5 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్ విజయం సాధించింది. కానీ, నెట్ రన్ రేట్ సమీకరణాల వల్ల టోర్నీ నుండి అవుట్ అయింది. ఈ మ్యాచ్ లో శ్రీలంక కెప్టెన్ షనక దుమ్మురేపాడు.
పోరాడి గెలిచినా.. టోర్నీ నుండి ఇంటికి వెళ్ళక తప్పని పాక్
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా పల్లెకెలెలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో పాకిస్థాన్ 5 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ గెలుపు పాకిస్థాన్ను సెమీఫైనల్కు చేర్చలేకపోయింది. సెమీస్ చేరాలంటే శ్రీలంకను 147 పరుగులకే పరిమితం చేయాల్సిన స్థితిలో ఉన్న పాక్, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో విఫలమై టోర్నీ నుండి అవుట్ అయింది.
ఫర్హాన్, ఫకర్ విధ్వంసం: పాక్ భారీ స్కోరు
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓపెనర్లు సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (100), ఫకర్ జమాన్ (84) శ్రీలంక బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 15.5 ఓవర్లలోనే 176 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఫర్హాన్ 60 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో తన కెరీర్లో రెండో టీ20 ప్రపంచ కప్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఫకర్ జమాన్ కేవలం 42 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 84 పరుగులు చేసి రనౌట్ అయ్యాడు. చివరిలో శ్రీలంక బౌలర్ దిల్షాన్ మదుశంక 3 వికెట్లతో రాణించడంతో పాక్ మిగిలిన వికెట్లను త్వరగా కోల్పోయింది.
సెమీస్ లెక్కలు తేలాయి.. పాక్ ఆశలు గల్లంతు
పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించాలంటే శ్రీలంకను 147 పరుగుల లోపే ఆలౌట్ చేయాలి లేదా కట్టడి చేయాలి. శ్రీలంక జట్టు 15.5 ఓవర్లలో 150 మార్కును దాటడంతోనే పాకిస్థాన్ అధికారికంగా టోర్నీ నుండి అవుట్ అయినట్టు ఖరారైంది. దీంతో న్యూజిలాండ్ జట్టు సెమీస్కు అర్హత సాధించింది. పాక్ ఆటగాడు అబ్రార్ అహ్మద్ ఈ విషయం తెలిసి కన్నీరు పెట్టుకోవడం కనిపించింది.
శ్రీలంక దీటైన జవాబు.. అసలంక పోరాటం
213 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. నిస్సంక (3) త్వరగానే వెనుదిరిగినప్పటికీ, కమిల్ మిశ్ర (26) ఎదురుదాడి చేశాడు. ఆ తర్వాత చరిత్ అసలంక (25), పవన్ రత్నాయకే (58) అద్భుతంగా ఆడారు. రత్నాయకే 37 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో అర్ధసెంచరీ సాధించి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చే ప్రయత్నం చేశాడు.
షనక మెరుపులు..వణికిన పాకిస్థాన్
చివరి ఓవర్లలో దసున్ షనక విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. షాహీన్ అఫ్రిది వేసిన చివరి ఓవర్లో శ్రీలంక విజయానికి 28 పరుగులు అవసరం కాగా, షనక వరుసగా 4, 6, 6, 6 బాదడంతో పాక్ శిబిరంలో వణుకు మొదలైంది. షనక కేవలం 31 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అయితే ఆఖరి రెండు బంతుల్లో షాహీన్ అఫ్రిది కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 207 పరుగులకు పరిమితమైంది.
బౌలింగ్లో అబ్రార్ మ్యాజిక్
పాక్ బౌలర్లలో అబ్రార్ అహ్మద్ 4 ఓవర్లలో 23 పరుగులు ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు తీశాడు. నసీమ్ షా కూడా ఒక వికెట్ తీసి ఆరంభంలోనే ఒత్తిడి పెంచాడు. షాహీన్ అఫ్రిదికి ఒక వికెట్ దక్కినప్పటికీ చివరి ఓవర్లో భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. చివరికి పాకిస్థాన్ 5 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో గెలిచి, టోర్నీని విజయంతో ముగించింది.