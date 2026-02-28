Dasun Shanaka : దసున్ షనక ఊచకోత.. పాకిస్థాన్కు చుక్కలు చూపించిన లంక కెప్టెన్
Dasun Shanaka : ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో శ్రీలంక కెప్టెన్ దసున్ షనక 76 పరుగులతో సునామీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి పాక్ జట్టును వణికించాడు.
షనక సునామీ.. గెలుపు ముంగిట పాకిస్థాన్ బెంబేలు
పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్ 8 మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ విజయం సాధించినప్పటికీ, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం శ్రీలంక కెప్టెన్ దసున్ షనక ఆడిన వీరోచిత ఇన్నింగ్స్. 213 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక ఒక దశలో ఓటమి ఖాయమనుకున్న స్థితిలో ఉంది. కానీ, దసున్ షనక క్రీజులోకి వచ్చిన తర్వాత మ్యాచ్ స్వరూపమే మారిపోయింది. కేవలం 31 బంతుల్లోనే 76 పరుగులు చేసి, అందులో 6 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు బాది పాకిస్థాన్ బౌలింగ్ విభాగంపై దండయాత్ర చేశాడు.
ఆఖరి ఓవర్లో అద్భుతం.. షహీన్ అఫ్రిదిపై దాడి
శ్రీలంక విజయానికి ఆఖరి ఓవర్లో 28 పరుగులు అవసరమైన సమయంలో, పాకిస్థాన్ స్టార్ బౌలర్ షహీన్ అఫ్రిది బంతిని అందుకున్నాడు. అప్పటికే మంచి ఊపులో ఉన్న షనక మొదటి బంతికే ఫోర్ కొట్టి తన ఉద్దేశాన్ని చాటాడు. ఆ తర్వాతి మూడు బంతులను వరుసగా సిక్సర్లుగా మలిచి.. హ్యాట్రిక్ సిక్సర్లతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ఈ దాడితో పాకిస్థాన్ శిబిరంలో ఆందోళన మొదలైంది. షహీన్ అఫ్రిది ఒత్తిడికి లోనవగా, షనక తన పవర్తో మ్యాచ్ను లంక వైపు తిప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆఖరి మూడు బంతుల్లో 12 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా మ్యాచ్ అత్యంత ఉత్కంఠగా మారింది.
అసాధ్యమైన పోరాటం.. తృటిలో తప్పిన విజయం
షనక కేవలం 25 బంతుల్లోనే తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. షాదాబ్ ఖాన్ వేసిన 19వ ఓవర్లో రెండు భారీ సిక్సర్లు బాది 50 మార్కును చేరుకున్నాడు. ఆఖరి ఓవర్లో వరుసగా సిక్సర్లు బాదిన షనక, ఐదో బంతికి స్కూప్ షాట్ ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు. ఆ బంతికి వైడ్ అడిగినప్పటికీ అంపైర్ ఇవ్వలేదు. చివరి బంతికి 6 పరుగులు అవసరమైన తరుణంలో షహీన్ అఫ్రిది తెలివిగా వైడ్ యార్కర్ వేయడంతో షనక పరుగులేమీ చేయలేకపోయాడు. ఫలితంగా శ్రీలంక 207 పరుగుల వద్ద ఆగిపోయింది. పాకిస్థాన్ 5 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో గెలిచినప్పటికీ, షనక ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఒక మిరాకిల్ అని కామెంటేటర్లు అభివర్ణించారు.
పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుండి అవుట్.. గెలిచినా వెక్కిరించిన అదృష్టం
ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ గెలిచినప్పటికీ, సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించలేకపోయింది. నిబంధనల ప్రకారం శ్రీలంకను 147 పరుగుల లోపే కట్టడి చేస్తేనే పాకిస్థాన్ రేసులో ఉండేది. కానీ శ్రీలంక ఆ మార్కును దాటడంతో న్యూజిలాండ్ సెమీస్ చేరినట్లు ఖరారైంది. పాకిస్థాన్ ఆటగాడు అబ్రార్ అహ్మద్ ఈ ఫలితంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం కనిపించింది. షనక ఆడిన ఆ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ పాకిస్థాన్ను టోర్నీ నుండి అవుట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
క్రీడాస్ఫూర్తిని చాటిన దసున్ షనక
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత షహీన్ అఫ్రిది వచ్చి షనకను అభినందించడం విశేషం. ఓటమి పాలైనప్పటికీ, దసున్ షనక చిరునవ్వుతో మైదానాన్ని వీడాడు. స్టేడియంలో ఉన్న ప్రేక్షకులందరూ లేచి నిలబడి షనకకు చప్పట్లతో వీడ్కోలు పలికారు. పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా తన బౌలర్ల ప్రదర్శనపై అసహనం వ్యక్తం చేసినా, షనక బ్యాటింగ్ పవర్ను మాత్రం తక్కువ అంచనా వేయలేకపోయారు. శ్రీలంక క్రికెట్ చరిత్రలో షనక ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ అత్యుత్తమ పోరాటాలలో ఒకటిగా నిలిచిపోతుంది.