- Shubman Gill : టీ20 వరల్డ్ కప్ ఎఫెక్ట్.. బీసీసీఐ షాకిచ్చినా గ్రౌండ్ లోకి దిగనున్న శుభ్మన్ గిల్ !
Shubman Gill : విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 కోసం పంజాబ్ జట్టును ప్రకటించారు. టీ20 ప్రపంచకప్ జట్టుకు ఎంపిక కాని శుభ్మన్ గిల్ ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. గిల్ తో పాటు అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ కూడా జట్టులో ఉన్నారు.
దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ కోసం పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తమ జట్టును అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం భారత స్టార్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ ఎంపిక. ఇటీవల టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఎంపిక చేసిన భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయిన గిల్, ఇప్పుడు పంజాబ్ తరఫున దేశవాళీ క్రికెట్లో సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యాడు. పంజాబ్ ప్రకటించిన 18 మంది సభ్యుల జట్టులో గిల్తో పాటు మరో ఇద్దరు అంతర్జాతీయ స్టార్లు అభిషేక్ శర్మ, పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్లకు కూడా చోటు దక్కింది.
స్టార్ ఆటగాళ్లతో పంజాబ్ జట్టు బలం
పంజాబ్ జట్టు ఈ సీజన్ను ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. డిసెంబర్ 24న మహారాష్ట్రతో జరగబోయే తమ తొలి మ్యాచ్తో పంజాబ్ జట్టు ఈ టోర్నీలో వేటను ప్రారంభించనుంది. ముగ్గురు అంతర్జాతీయ స్థాయి అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ జట్టులో ఉండటం పంజాబ్ బలాన్ని రెట్టింపు చేసింది. వీరి రాకతో ప్రత్యర్థి జట్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించడానికి పంజాబ్ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. గత సీజన్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ వరకు వెళ్ళిన పంజాబ్, ఈసారి కప్పు కొట్టాలనే పట్టుదలతో కనిపిస్తోంది.
పవర్ హిట్టర్లు, ఆల్రౌండర్లతో పంజాబ్ టీమ్
పంజాబ్ జట్టును పరిశీలిస్తే, జట్టులో పవర్ హిట్టర్లకు కొదవలేదు. కేవలం బ్యాటింగ్ మాత్రమే కాకుండా, నాణ్యమైన ఆల్ రౌండర్ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్తో పాటు నమన్ ధీర్, అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్, రమణ్దీప్ సింగ్, సన్వీర్ సింగ్ వంటి విధ్వంసకరులు మిడిల్ ఆర్డర్లో జట్టుకు అండగా నిలవనున్నారు. స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్గా హర్ప్రీత్ బ్రార్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. వీరి రాకతో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ డెప్త్ మరింత పెరిగింది. ఇక బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే, పేస్ దళాన్ని గుర్నూర్ బ్రార్, క్రిష్ భగత్ నడిపించనున్నారు. వీరికి గౌరవ్ చౌదరి, సుఖ్దీప్ బాజ్వాల నుండి అదనపు సపోర్టు లభించనుంది.
బీసీసీఐ నిర్ణయం.. గిల్ అందుబాటుపై సందిగ్ధత
శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ టోర్నీ అంతటా అందుబాటులో ఉంటారా అనేది ఇంకా ఖరారు కాలేదు. జనవరి 11 నుండి న్యూజిలాండ్తో భారత్ మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత జనవరి 21 నుండి ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ అంతర్జాతీయ షెడ్యూల్ కారణంగా వీరి లభ్యతపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
ఇదిలా ఉంటే, శనివారం బీసీసీఐ నుండి శుభ్మన్ గిల్కు పెద్ద షాక్ తగిలింది. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యుల భారత జట్టులో గిల్కు చోటు దక్కలేదు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో ఇటీవలే వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన గిల్, అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఓపెనర్గా కూడా వచ్చాడు.
అయితే, అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలెక్షన్ కమిటీ, టీ20 ఫార్మాట్లో గిల్ గత కొంతకాలంగా ప్రదర్శిస్తున్న పేలవ ఫామ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుని అతడిని పక్కన పెట్టింది. అతనికి బదులుగా రెండో ఓపెనింగ్ స్లాట్ను సంజూ శాంసన్కు కేటాయించారు. అయినప్పటికీ, వన్డే, టెస్ట్ ఫార్మాట్లలో గిల్ భారత కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ టీ20 ఫార్మాట్లో తమ స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ: షెడ్యూల్, కెప్టెన్సీ వివరాలు
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇంతమంది స్టార్ ప్లేయర్లు ఉన్నప్పటికీ పంజాబ్ ఇంకా తమ జట్టు కెప్టెన్ను ప్రకటించలేదు. పంజాబ్ తమ ఏడు లీగ్ మ్యాచ్లను జైపూర్ లో ఆడనుంది. లీగ్ దశలో ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, గోవా, ముంబై జట్లతో పంజాబ్ తలపడాల్సి ఉంది. లీగ్ రౌండ్ మ్యాచ్లు జనవరి 8న ముగుస్తాయి.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ కోసం ఎంపికైన పంజాబ్ జట్టు
శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), హర్నూర్ పన్నూ, అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్, ఉదయ్ సహారన్, నమన్ ధీర్, సలిల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), సన్వీర్ సింగ్, రమణ్దీప్ సింగ్, జషన్ప్రీత్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, రఘు శర్మ, క్రిష్ భగత్, గౌరవ్ చౌదరి, సుఖ్దీప్ బాజ్వా.