IND vs ZIM : భారత్ vs జింబాబ్వే.. టీ20ల్లో ఎవరిది పైచేయి? గెలిస్తేనే నిలిచేది !
India vs Zimbabwe : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8లో భారత్ జింబాబ్వేతో ఫిబ్రవరి 26న తలపడనుంది. టీ20ల్లో ఇప్పటివరకు భారత్ 13లో 10 మ్యాచ్లు గెలిచి ఆధిపత్యం చాటింది. అయితే, ప్రస్తుతం జింబాబ్వే సంచలన ప్రదర్శనతో మెగా టోర్నీలో ముందుకు సాగుతోంది.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 సూపర్ 8లో భారత్ vs జింబాబ్వే కీలక పోరు
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా భారత్, జింబాబ్వే మధ్య ఫిబ్రవరి 26న సూపర్ 8 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ టీమిండియాకు చాలా కీలకంగా మారింది. ఎందుకంటే ఈ టోర్నమెంట్లో టీమిండియా తమ మొదటి సూపర్ 8 మ్యాచ్లో భారీ ఓటమిని చవిచూసింది. ఈ పరిస్థితిలో జింబాబ్వేపై గెలవడం భారత్కు చాలా అవసరం. అయితే భారత్కు ఒక పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయం ఏమిటంటే, జింబాబ్వేపై టీమిండియాకు ఉన్న అద్భుతమైన రికార్డు.
టీ20 ఫార్మాట్లో ఇప్పటివరకు భారత్, జింబాబ్వే మధ్య మొత్తం 13 మ్యాచ్లు జరిగాయి. వీటిలో భారత్ 10 మ్యాచ్లు గెలిచింది. జింబాబ్వే కేవలం 3 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. ఈ గణాంకాలు భారత్కు ఉన్న స్పష్టమైన ఆధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
IND vs ZIM : టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్
టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో భారత్, జింబాబ్వే ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి మాత్రమే తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించింది. దీంతో వరల్డ్ కప్ లో కూడా టీమిండియా జింబాబ్వేపై తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది.
భారత్, జింబాబ్వే మధ్య ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్ మ్యాచ్లు అన్నీ జింబాబ్వే రాజధాని హరారేలోనే జరిగాయి. ఈ రెండు దేశాల మధ్య మొదటి టీ20 మ్యాచ్ జూన్ 12, 2010న జరిగింది. ఆ మ్యాచ్లో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత జూన్ 13, 2010న జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో కూడా భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి సిరీస్ను క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
ద్వైపాక్షిక సిరీస్లలో భారత్ ఆధిపత్యం
2015లో భారత్ జింబాబ్వేతో రెండు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్ 1-1తో డ్రాగా ముగిసింది. ఆ తర్వాత జూన్ 2016లో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ జరిగింది. ఈ సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్లో జింబాబ్వే 2 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే తరువాతి రెండు మ్యాచ్ల్లో భారత్ గెలిచి సిరీస్ను 2-1తో తమ ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఈ ఫలితాలు భారత్ జింబాబ్వేపై ఎలా తిరిగి ఆధిపత్యం సాధించిందో చూపిస్తున్నాయి. జింబాబ్వే కొన్ని మ్యాచ్ల్లో పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ, మొత్తం సిరీస్లలో భారత్ ఆధిక్యం కొనసాగింది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2022లో జింబాబ్వే పై భారత్ ఘన విజయం
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2022లో కూడా భారత్, జింబాబ్వే తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి 5 వికెట్ల నష్టానికి 186 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత జింబాబ్వే జట్టు కేవలం 115 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. దీంతో భారత్ భారీ విజయం నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ టీమిండియా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ ఎంత బలంగా ఉందో నిరూపించింది.
2024లో టీ20 సిరీస్లో భారత్ 4-1తో ఘన విజయం
జూలై 2024లో భారత్ జింబాబ్వేతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్ తొలి మ్యాచ్లో జింబాబ్వే 13 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అయితే టీమిండియా వెంటనే పుంజుకుని రెండో మ్యాచ్లో 100 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచింది.
మూడో మ్యాచ్లో భారత్ 23 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. నాలుగో మ్యాచ్లో భారత్ 10 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించి సిరీస్పై పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది. చివరి మ్యాచ్లో భారత్ 42 పరుగుల తేడాతో గెలిచి సిరీస్ను 4-1తో ముగించింది.
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు భారత్కు పెద్ద బలం
మొత్తం టీ20 మ్యాచ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే భారత్కు స్పష్టమైన ఆధిపత్యం కనిపిస్తుంది. 13 మ్యాచ్లలో 10 విజయాలు సాధించడం టీమిండియా బలాన్ని తెలియజేస్తుంది. జింబాబ్వే కేవలం 3 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే గెలిచింది.
ఈ గణాంకాలు టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8 మ్యాచ్కు ముందు భారత్కు విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాయి. జింబాబ్వేపై గతంలో సాధించిన విజయాలు టీమిండియాకు మానసికంగా కూడా బలం ఇస్తున్నాయి.